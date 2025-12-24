Всего в Костанае 449 лифтов. Как сообщил на аппаратном совещании в акимате директор ТОО «ЖКХремонт» Мирлан ОМАРОВ, 137 из них превысили нормативный срок эксплуатации, в том числе 98 подлежат замене.

Фото из архива "НГ"

Омаров также отметил, что с 2026 года отдел жилищных отношений начнет проверки по вопросу контроля по соблюдению требований промышленной безопасности при эксплуатации лифтов. В случае выявления нарушений работу лифта могут приостановить.

- С 2013 года через ТОО «ЖКХремонт» лифты заменили в 6 домах, - рассказал Омаров. - С момента возобновления деятельности предприятия за два года произведена замена 20 лифтов на сумму 323 млн тенге. В 2025-м году проведено 56 собраний с жителями по разъяснению программ, по итогам которых на 2026 год будет разрабатываться ПСД по ремонту кровли и фасадов , а также по замене 9 лифтов. Ориентировочно сумма составит 255 млн тенге. Просим акима оказать содействие по вопросу финансирования данных проектов.

Напомним, деньги ТОО получает из бюджета, а после выполнения работ взыскивает эту сумму с жильцов. При этом по закону, если больше 51% жильцов проголосовали за участие в такой программе, остальные тоже обязаны участвовать. Подробнее об этом "НГ" рассказывала здесь.

- По состоянию на 1 декабря 2025 года общая сумма задолженности по всем договорам (включая ремонт кровель, фасадов и т. д.) составляет 700,4 млн тенге, при этом просроченная задолженность - 83,1 млн тенге, - сказал Омаров. - В отношении должников в этом году подано 254 исполнительные надписи на общую сумму 31,3 млн тенге.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ настаивает, что договор с ТОО «ЖКХремонт» остается практически единственной возможностьюдля костанайцев на проведение капитального ремонта в многоэтажках.

- Это, считай, беспроцентный кредит, за счет которого люди восстанавливают кровлю, меняют коммунальные сети и лифты, - сказал аким. - Без этого механизма бюджет не может финансировать ремонты в многоэтажках. Единственное, сейчас ТОО просит повысить уставной капитал. Мы это будем делать. Потому что люди ко мне приходят на прием, просят им помочь с ремонтом. Мы их отправляем в «ЖКХремонт».



