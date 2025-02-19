Возможно, тех, кто читал информацию в НГ» о механизме финансирования работ по ремонтам в лифтовом хозяйстве города, сбило упоминание об использования на эти цели средств госбюджета. Редакция попросила еще раз уточнить характер взаимодействия между ТОО «ЖКХремонт», ОСИ/ПКСК, жильцами, подрядчиками, ведущими ремонты.

- В Костанае средства на капитальные ремонты лифтов с заменой оборудования производятся с использованием бюджетных средств, но на возвратной основе. Бесплатно никому лифты не ставят, - подчеркнул директор ТОО «ЖКХремонт» Мирлан ОМАРОВ. - И отмечу: госпрограмма, в рамках которой мы работаем, подразумевает, что мы никого не заставляем, не уговариваем, ничьи интересы не лоббируем. Жильцы к нам обращаются, приняв решение и выбрав лифтовое оборудование, компанию, которая им проведет работы и которая их устраивает по ценам. Нас, конечно, приглашают на собрания, которые организуют ОСИ, ПТ, ПКСК, чтобы мы рассказали, как работает программа, условия и порядок рассрочки.

- Мы со своей стороны объясняем владельцам квартир, что это действительно подъемный вариант замены лифтов, - говорит управляющая по дому ул. Садовая, 79 Наталья МЕДВЕДЕВА, - подрядчик проводит демонтаж оборудования, шахты ремонтирует, монтирует новые лифты... Разом такие расходы жильцы не потянут.

- Каким образом жильцы принимают решение, выбирают подрядчика, оборудование?

- На собрании, куда подрядчики приходят с ценовыми предложениями, - пояснил Омаров. - Как правило, до этого они осматривают имеющиеся лифты, шахты, выясняют состояние машинных отделений, определяют для себя объем работ. Решение оформляется протоколом. Если на собрании нет кворума - а такое бывает - то председатель ОСИ организует обходы с опросными листами, собирает подписи.

- Если человек не был на собрании, ничего не подписывал, имеет право не нести бремя расходов по замене лифта?

- По закону, если больше 51% жильцов проголосовали за участие в такой программе, остальные тоже обязаны участвовать, - ответила Наталья Медведева, - но мы стараемся с опросными листами обойти всех. И обычно после разъяснений за бывает процентов 80. Конечно, всех в первую очередь беспокоит, насколько много придется платить. Когда узнают, уже спокойнее реагируют. Могу сказать по дому на ул. Садовой, 79: платят с квартиры (в рассрочку на 15 лет) от 1 500 тенге до 3 090 тенге.

- Кто делает расчет платежа и от чего он зависит? Куда все-таки обращаться по спорным моментам?

- Расчет делаем мы. С учетом квадратуры квартиры, точнее - доли в кондоминиуме, - ответил Мирлан Омаров. - Чтобы расчет был корректным, мы просим собственников предоставить на квартиру технические характеристики, в опросных листах это прописываем, чтобы спорных моментов избежать. Да, у ОСИ есть свой техпаспорт по дому, там квадратура квартир указана. Но бывает, что данные устарели, если квартира, например, подвергалась переделке. Так что лучше уточнить. Если возникают спорные моменты, вопросы по сумме платежа, пусть жильцы к нам обращаются, мы все разъясним. Есть для этого телефон 37-40-71. Можно прийти по адресу ул. Каирбекова, 75. Платежи поступают на текущий счет нашего ТОО, на котором аккумулируются возвратные средства с предыдущих ремонтов. Это позволяет оперативно использовать их на других домах

- Если вам не платят вовремя, что можете предпринять?

- Если просрочка больше 2 месяцев, то сначала направляем уведомления. А потом нотариус по нашему обращению выносит исполнительную надпись, по которой судебный исполнитель может начать процедуру взыскания.