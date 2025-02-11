В «НГ» обратилась жительница Костаная - пенсионерка живет в многоэтажном доме по адресу ул. Садовая, 79, в ее подъезде отремонтировали лифт. За ремонт теперь нужно ежемесячно расплачиваться 15 лет. Женщину не устраивает ни сумма платежа, которую она считает очень высокой, ни то, что она вообще должна платить. Пишет, что живет на третьем этаже и лифтом не пользуется вообще.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

В Костанае лифты ремонтируются при участии ТОО «ЖКХ ремонт» - предприятия, подведомственного акимату города.

- В 2025 году предусмотрены средства на увеличения уставного капитала ТОО «ЖКХ ремонт» для приобретения и установки лифтов -149,2 млн.тенге, - докладывала на совещании 20 января руководитель отдела финансов акимата Костаная Раиса АЙТКУЖИНОВА. - На сегодня заменены 10 лифтов, в том числе за счет бюджета 7 лифтов на сумму 121,1 млн тенге (ул. Садовая, 79 – 4 лифта, ул. Байтурсынова, 59 – 2 лифта, пр. Аль-Фараби, 85 -1. За счет собственных средств предприятия установлены 3 лифта в доме по пр. Аль-Фараби, 101 на сумму 54 млн тенге. Продолжаются работы по замене 2 лифтов. В текущем году планируется заменить 18 лифтов в 5 домах. А всего по городу необходимо заменить 138 лифтов.

«НГ» направила в ТОО вопросы. Просили пояснить, что значит их статус подведомственности; как именно они участвуют в ремонте лифтового хозяйства; каков механизм финансирования - в них только вливают деньги из бюджета на увеличение уставного фонда или они берут кредиты, ведь в докладе упоминается замена лифтов «на собственные средства». Еще один блок вопросов касался стоимости лифтов и работ по их замене - проводятся ли госзакупки оборудования, как определяется сметная стоимость демонтажа, монтажа. И, наконец, контактируют ли представители ТОО только с председателями ОСИ/ПКСК или участвуют в собраниях, чтобы жильцы четко знали, какова стоимость ремонта, какие определены сроки оплаты за него.

- Вопросы о замене лифта, о стоимости работ и оборудования, о сроке возврата денежных средств решаются жителями дома на общем собрании собственников помещений, - ответил директор ТОО «ЖКХремонт» Мирлан ОМАРОВ. - Эти решения оформляются протоколом. Все это согласно п. 1 и п.п. 6 п. 2 ст. 42-1 Закона РК «О жилищных отношениях». Если большинством голосов на собрании собственников было принято решение об установке лифта и распределении расходов, это решение является обязательным для всех собственников. Представители ТОО «ЖКХремонт» всегда участвуют в собраниях, в первую очередь разъясняют условия государственной программы «Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 гг.»

Директор также ответил, что ТОО «ЖКХремонт» является юридическим лицом - специализированной уполномоченной организацией со стопроцентной долей участия государства в уставном капитале. Учредитель - акимат Костаная. Само товарищество ни монтажом, ни ремонтом не занимается, оно является оператором названной выше государственной программы.

- До начала работ между оператором ТОО «ЖКХремонт», председателем объединения собственников имущества либо доверенным лицом простого товарищества и подрядной организацией заключается трехсторонний договор, - пояснил Омаров. - После выполнения работ подрядной организацией и приемки выполненных работ жители начинают возврат средств согласно расчета, который определяется на основании технических характеристик квартир, нежилых помещений - в соответствии с долей в общем имуществе объекта кондоминиума.

То есть большая часть вопросов о размере вашей оплаты за новый или отремонтированный лифт должна адресоваться вашему ОСИ, ПТ или ПКСК. Как и вопросы о стоимости и марке лифтового оборудования, выборе подрядной организации для выполнения работ.

- Лифты устанавливаются по выбору жителей - они осуществляют выбор подрядчика, производителя оборудования, дизайн и так далее, - уточнил Омаров. - Стоимость работ, в которую входят демонтаж, монтаж, само лифтовое оборудование, его доставка, предлагает подрядчик, выбранный жильцами. Сумма согласуется и утверждается жителями дома, что фиксируется протоколом собрания до заключения договора и выполнения ремонтных работ. После принятия жителями дома решения о стоимости замены лифта, в случае отсутствия в ТОО «ЖКХремонт» на счету возвратных средств, жители могут выбрать либо рассрочку от 7 до 15 лет, либо бюджетный кредит со ставкой 0,1% годовых сроком на 7 лет. Под собственными средствами ТОО подразумеваются возвратные средства, которые накапливаются на счету товарищества путем возврата за проведенные ранее ремонты жилого фонда. Это револьверный метод - то есть деньги выделяют на ремонт, потом жильцы их возвращают и эти деньги выделяют уже другому дому.