Родственники членов экипажа самолёта Embraer авиакомпании AZAL, погибших в результате крушения рейса Баку – Грозный, посетили Актау. Визит был приурочен к годовщине трагической катастрофы, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Media.az.

Фото Media.az

Cреди прибывших в Актау были родственники национальных героев Азербайджана Хокумы Алиевой, Игоря Кшнякина и Александра Кальянинова, а также члены семей нескольких погибших пассажиров.

Сообщается, что визит был организован консульством Азербайджана в Казахстане и авиакомпанией AZAL.

"Наша боль утихнет лишь тогда, когда виновные понесут заслуженное наказание. Также выражаю благодарность нашим соотечественникам, проживающим в Казахстане, за оказанную поддержку", — сказал брат Хокумы Алиевой Джошгун Насибли.

Фото с сайта media.az

25 декабря 2024 года в трех километрах от аэропорта Актау произошла авиакатастрофа с участием самолёта Embraer азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Самолёт, выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение при попытке экстренной посадки.

По информации МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, в том числе 42 гражданина Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Как сообщил недавно заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, Казахстан готовится завершить расследование крушения самолёта.

4 февраля Министерство транспорта Казахстана опубликовало отчёт с предварительными результатами расследования крушения самолета AZAL. В документе представлены фото с повреждениями воздушного судна, которое было разрушено и частично сгорело. На одном из снимков представлена реконструкция полёта после возникновения чрезвычайной ситуации.

В предварительном отчёте также опубликован фрагмент разговора диспетчеров, когда объявляли план "Ковёр".



Напомним, среди погибших была также уроженка Костанайской области.

Всего на борту самолета, летевшего из Баку в Грозный, находилось шесть казахстанцев. Как сообщал вице-министр Канат Бозумбаев, 4 - это жители Мангистауской области, 1 погибший из Костанайской области и 1 - житель Астаны.

29-летняя Салима Джутаева родилась в Костанайской области, но последнее время проживала в Караганде, сообщили в МЧС. В профиле девушки в Instagram написано "Костанай - Грозный. Стоматолог путешественник".