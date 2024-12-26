Всего на борту самолета, летевшего из Баку в Грозный, находилось шесть казахстанцев. Как сообщил вчера вечером на брифинге вице-министр Канат Бозумбаев, 4 - это жители Мангистауской области, 1 погибший из Костанайской области и 1 - житель Астаны.

29-летняя Салима Джутаева родилась в Костанайской области, но последнее время проживала в Караганде, сообщили в МЧС. В профиле девушки в Instagram написано "Костанай - Грозный. Стоматолог путешественник".

Пользователи соцсети прощаются с Салимой Джутаевой под закрепленным постом:

"До последнего надеялась что Салима жива😭",

"Вот как будто она чувствовала что её не станет, даже такое нежное видео закинула для нас. Обычно она закидывала свои работы же. Иманды болсын, жаны жаннатта болсын🙏🏻😭не успела вчера обнять,вчера сняла брекеты."

"Очень жаль💔Яркая, светлая, позитивная. Такой мы тебя запомнили. Пусть Всевышний простит грехи всех погибших ! Родным терпения((🤲🏼"

"Девочка вернись домой живой ❤️"

- Акимат Костанайской области с родными на связи. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе организационная и материальная, - сообщила и. о. руководителя управления общественного развития Динара КАРЫМСАКОВА.

В акимате Рудного сообщили, что открытие ледового городка «Зимние забавы», запланированное на 26 декабря, в связи с трагедией пройдет в сокращенном и сдержанном формате.

- Вместо яркой и праздничной программы, принято решение отменить элементы, связанные с развлекательной частью программы (фейерверк, развлекательные моменты), ограничить зажжением елки и открытием Ледового городка «Зимние забавы» для наших юных рудничан, - говорится в сообщении.

Напомним, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines упал возле Актау. Рейс следовал из Баку в Грозный. По последним данным, выжило 29 человек, среди них трое детей. 11 человек в стабильно тяжелом состоянии. Состояние остальных - средней тяжести.⁠ Казахстанцев среди выживших нет.

Спасатели обнаружили 38 тел погибших. Опознаны 7 человек.