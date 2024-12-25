Самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау, сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации. Это был борт авиакомпании Azerbaijan Airlines, передает Informburo.kz.

Кадр из видео Lada.kz

"Вблизи Актау потерпел крушение рейсовый самолёт сообщением "Баку – Грозный". Это самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines. Обстоятельства происшествия уточняются. Будет произведено специальное расследование", – говорится в сообщении.

По данным азербайджанских СМИ, на борту находились 67 человек и пять членов экипажа

В пресс-служба МЧС РК сообщили, что на место крушения самолёта прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники.

"По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие", – говорится в сообщении.

В командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб, где работает горячая линия по номеру – 8 (7292) 31-90-99.

Борт Azerbaijan Airlines подал сигнал чрезвычайной ситуации утром в среду, 25 декабря. Воздушное судно находилось в тот момент над Каспийским морем, сообщает vesti.az.

Lada.kz сообщает, что, по данным РГП "Казаэронавигация", самолёт Embraer 190 AHY8243 объявил аварийную ситуацию из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления. На борту находились 105 пассажиров и пять членов экипажа.

Фото Азамата Сарсенбаева с места крушения / facebook.com/azamat.sarsenbaev

По предварительным данным МЧС, 28 человек выжило, из них 2 детей. Они доставлены в больницы.



Полиция начала досудебное расследование.



"В настоящее время сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – рассказали в ДП на транспорте.