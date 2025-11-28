Экспертизу назначил Аулиекольский районный суд, в котором рассматривают дело о клевете. Напомним, председателя «Правозащитного центра Костанайской области» Николая ГИНЬЯТОВА обвиняют по ст. 73-3 КоАП РК. По версии полиции, он разместил публикацию на страничке в Instagram, содержащую ложные сведения о заместителе акима Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНОЙ, обвиняя ее в мошенничестве и коррупции, нарушении должностных обязанностей, тем самым опорочив честь и достоинство чиновницы, подорвал ее деловую репутацию.

Фото из архива "НГ"

Гульбарам Мусагазина посчитала клеветой публикации, в которых закупки медицинского оборудования связали с ее именем. Сейчас по этому делу проходит бывший руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями. 29 августа замакима заявила, что «манипуляции о слабом контроле со стороны курирующего заместителя противоречат закону». Гиньятов утверждает, что что такие схемы возможны только вследствие ненадлежащего исполнения Мусагазиной, курирующей госзакупки и здравоохранение, ее должностных обязанностей.

- Дело в том, что когда началась пандемия коронавируса, был введен особый порядок проведения госзакупок для медицинских организаций, - объяснял на заседании суда 21 ноября Гиньятов. - Они перестали пользоваться порталом госзакупок, и все их договоры просто-напросто стали непрозрачными. Когда стало известно об аресте Данияра Джандаева, публично аким Костанайской области Кумар Аксакалов заявил, что имеются нарушения в этой сфере, и по этой причине уволили Джандаева. Хотя ранее сообщалось, что он сам ушел. Суть в том, что сама ситуация, когда государство облегчило процедуры закупок - оно делало с целью спасать жизни. Только когда создали специальный сайт, эту проблему удалось решить.

Адвокат Наталья КИМ, представляющая интересы замакима, отмечала, что Гульбарам Гизатовна пришла на пост заместителя акима только летом 2024 года. И потому не могла контролировать госзакупки в сфере здравоохранения в период пандемии. Николай Гиньятов в свою очередь отметил, что ранее она занимала должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования.

- То есть все заявки по бюджету точно так же согласовывались с ней, - резюмировал правозащитник. - Если вы обратите внимание, то мои публикации о Мусагазиной касаются периода 2024 года. Я хочу сказать просто - существование схемы по злоупотреблению и хищению на госзакупках медицинского оборудования подтвердила прокуратура Костанайской области. Это уже само по себе исключает распространение заведомо ложной информации. Я убежден в том, что я пишу. Зашита говорит, что в Костанайской области более 30 000 процедур с помощью виброакустических аппаратов проведено. Есть ответы районных больниц. Есть учреждения, где купили 7 аппаратов и провели 500 процедур, при мощности 1 аппарата в 2500 процедур. То есть для 30 000 процедур хватило бы и 10 аппаратов на всю область.

Наталья Ким в суде настаивает, что клевета есть сразу в 14 публикациях правозащитника, которые публиковались в конце августа - сентябре 2025 года. Она обращала внимание суда не только на тексты постов, но и на их музыкальное сопровождение. В частности, в некоторых публикациях Гиньятов размещал фотографии Мусагазиной, доящей корову, под песню Ильнура Юламанова «Моя доярка». Припев песни адвокат зачитала в Аулиекольском суде: "Моя доярка, лови подарки - айфон, айпад, айпод и кофеварка. Моя доярка, моя дикарка, сегодня ты сияешь очень ярко! Моя доярка, лови подарки - кувалда, сепаратор и болгарка. Моя бунтарка, позволь ремарку - сегодня нам с тобою будет жарко!"

Скриншот изображения со странички @pravosentr_kst_kz

Судья Балжан ОСПАНОВА посчитала, что необходимо провести психолого-филологическую экспертизу публикаций Николая Гиньятова. Наталья Ким отмечала, что уже представляла в суд заключение эксперта на 60 страницах.

Фото из архива "НГ"

- Лингвистический анализ показал, что публикации Гиньятова имеют негативную направленность в отношении деятельности Мусагазиной и дискредитируют ее личность, - зачитала выводы эксперта адвокат.

Сегодня, 28 ноября, Николай Гиньятов представил в суд свои вопросы, которые суд поставит перед экспертом. Он отметил, что заключение эксперта было дано до возбуждения административного дела и на основании документов, которые предоставила заинтересованная сторона - Гульбарам Мусагазина. По мнению Гиньятова, выводы эксперта были основаны на предположениях, так как у нее не было документов, подтверждающих фактическую сторону публикаций.

Судья Оспанова огласила определение о назначении новой экспертизы, которую должны провести в филиале Центра судебных экспертиз министерства юстиции РК по Восточно-Казахстанской области. Производство по делу временно приостановлено.

