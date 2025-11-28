В плохом состоянии, по словам жителей п. Тобол района им. Б. Майлина, улицы в южной части поселка: Болашак, Южная, Степная, Новая, Нефтебазовая и другие. Такая ситуация длится несколько лет.

- Осенью акимат лишь частично засыпал крупные ямы шлаком, и то не на всех улицах, - рассказала "НГ" Жанна ЕРМАКОВА. - Власти обещали отсыпать щебнем улицу Болашак, но так ничего и не сделали!

Она отмечает, что весной этого года акимат поселка отказал жителям в выделении второго школьного автобуса, мотивируя это плохими дорогами. Поэтому в одном автобусе на 23-24 места ежедневно ездили более 50 детей.

- Дети ехали битком, держаться не за что, падали, - указывали местные жители в весеннем обращении в акимат поселка. - Автобус в ужасном состоянии, постоянно ломается.

После обращения в сельский и районный акиматы второй автобус был выделен, однако проблема полностью не решилась. Как уточняют жители, новый автобус регулярно отменяют в дождливые и грязные дни.

- Говорят, что он низкий и не может проехать, - пояснила Жанна. - Многие дети в такие дни идут в школу пешком.

Жители поселка неоднократно направляли письменные обращения. Последнее заявление, поданное весной в районный акимат, перенаправили в акимат поселка. Однако письменного ответа они не получили.

- Нас снова вызвали на беседу. Услышали, как обычно, что нет денег и будут решать, - отмечает женщина. - Всё лето ничего не делали!

«НГ» направила официальный запрос в акимат посёлка Тобол.

Фото предоставлено местными жителями