Заседание Аулиекольского районного суда состоялось сегодня, 18 ноября. Это уже третья попытка суда рассмотреть административный протокол по ст. 73-3 КоАП РК и жалобу обвиняемого. Дважды судебные заседания откладывали, так как председатель "Правозащитного центра Костанайской области" Николай ГИНЬЯТОВ в суд не приходил.

Фото из архива "НГ"

Сегодня судья Балжан ОСПАНОВА не стала выяснять, почему Гиньятов проигнорировал предыдущие заседания, хотя ранее ею был оформлен принудительный привод подсудимого. Да и сам правозащитник не стал рассказывать, где он был все это время.

Ранее телеграм-канал "HALYQSTAN" сообщал, что по информации их корреспондента, Гиньятов "закрылся и безвылазно сидит в своем доме, находясь в состоянии, не позволяющем ему адекватно реагировать на действительность".

Сегодня председатель Правозащитного центра участвовал в заседании суда через видеосвязь в мессенджере WhatsApp.

Согласно протоколу об административном правонарушении Гиньятов 18 августа разместил публикацию на страничке в Instagram, содержащую ложные сведения о заместителе акима Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНОЙ, обвиняя ее в мошенничестве и коррупции, нарушении должностных обязанностей, тем самым опорочив честь и достоинство чиновницы, подорвал ее деловую репутацию. Правозащитника обвиняют по ч.3 ст.73-3 КоАП РК (Клевета, соединенная с обвинением лица в коррупционном преступлении). Николай Гиньятов, в свою очередь, подал жалобу на нарушения закона при составлении протокола, посчитав, что полиция лишила его права на защиту.

Напомним, Мусагазина посчитала клеветой публикации в Instagram, в которых закупки медицинского оборудования связали с ее именем. Сейчас по этому делу проходит бывший руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями. 29 августа замакима заявила, что «манипуляции о слабом контроле со стороны курирующего заместителя противоречат закону».

Николай Гиньятов заявил, что вину "категорически не признаёт", а свою жалобу поддерживает. Он просил суд прекратить разбирательство по этому делу, так как именно 18 августа, то есть в обозначенную в протоколе дату, он ничего о Мусагазиной не писал. Он подчеркнул, что суд не может заменить собой полицию и рассматривать материалы, которых нет в протоколе.

- Сотрудники полиции даже не удосужились посмотреть какие-либо документы, которые я представил, - сказал Гиньятов. - А там был ответ ДКНБ о том, что было зарегестрировано уголовное дело, к которому приобщили материалы общественного контроля нашего Правозащитного центра. То есть факт коррупционной схемы зарегестрирован, и он не может рассматриваться в рамках административного дела. Есть дело по факту злоупотребления при закупке медицинского оборудования. Все остальное, что я публиковал - это слова о том, что такие схемы возможны только вследствие ненадлежащего исполнения госпожой Мусагазиной ее должностных обязанностей. Это критические материалы, которые содержат анализ и выводы, мнение на основании фактов и обстоятельств.

Гиньятов подчеркнул, что согласно данным с официального сайта акимата Костанайской области, Гульбарам Мусагазина курирует сферы здравоохранения и экономики. Кроме того, она постоянный член бюджетной комисии при областном маслихате.

Адвокат Наталья КИМ, представляющая интересы Мусагазиной, сообщила в суде, что замакима, узнав о публикациях в соцсетях, сделала нотариально заверенный протокол осмотра доказательств и получила заключение лингвистической экспертизы. И только после этого обратилась в полицию с заявлением.

- Сведения Гиньятова не соответсвуют действительности, что подтверждается заключением специалиста, - сказала Ким. - Гиньятов, несмотря на наличие официальной информации, данных из открытых источников и письменных ответов управления здравоохранения Костанайской области, подтверждающих законность деятельности Мусагазиной, распространил в соцсетях ложные и порочащие сведения.

В суде также выступил участковый Сабит ТУЛЕГЕНОВ. Он составлял протокол в отношении правозащитника. Если кратко обобщать его ответы - он вместе с начальником местной полицейской службы Костаная Ернуром Алтаевым приехал к Гиньятову из Костаная в Аулиекольский район, опросил его, а после передал собранные материалы в суд.

- В протоколе вы указываете, что 18 августа Гиньятов разместил публикацию о Мусагазиной. Это вы установили? - спросила судья.

Фото из архива "НГ"

- По словам заявителя публикация была 18 августа. Я лично не проверял эту информацию, - ответил Тулегенов.

- Какие документы были приложены к обращению потерпевшей? - поинтересовалась судья.

- Там были все скриншоты, обращения, - ответил участковый. - Я со всеми не ознакамливался.

- А вы проверяли факты, изложенные в обращении потерпевшей? - переспросила Балжан Оспанова.

- Нет, не проверял, - пояснил инспектор Тулегенов.

Судья Оспанова дала сторонам время на ознакомление со всеми материалами дела. Разбирательство отложили. Следующее заседание назначили на 21 ноября.

