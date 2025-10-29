Потерялся правозащитник. Особые приметы - критиковал заместителя акима Костанайской области Гульбарам Мусагазину, связывая закупки медицинского оборудования для больниц с ее именем. Та обратилась с заявлением в полицию.

Дело сначала хотели рассмотреть в суде по административным правонарушениям Костаная, но председатель ОО "Правозащитный центр Костанайской области" Николай ГИНЬЯТОВ сам попросил перенести разбирательство в Аулиеколь, по месту его жительства.

Тем не менее, правозащитник не появился не только в суде Костаная. Он проигнорировал вызов на заседание в Аулиекольский районный суд, назначенное на сегодня, 29 октября.

Фото из архива "НГ"

Напомним, что бывший руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев был задержан 25 августа службой по противодействию коррупции КНБ. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Этот скандал сопровождался многочисленными публикациями Николая Гиньятова в соцсетях на страницах общественного объединения. После задержания экс-руководителя облздрава Гульбарам Мусагазина заявила: «Манипуляции о слабом контроле со стороны курирующего заместителя противоречат закону».

Заседание в Аулиекольском районном суде продлилось всего 5 минут. Секретарь доложил о явке. Судья Балжан ОСПАНОВА установила личности подключившихся онлайн адвоката и наблюдателей. И констатировала, что ключевого участника процесса в суде нет.

Фото автора

- Лицо, привлекаемое к административной ответственности, Гиньятов, отсутсвует, - сказала Оспанова. - Он извещен надлежащим образом. В суд не явился. Причина неявки неизвестна. Посредством системы «Төрелік» было направлено SMS, доставлено ему. На телефонные звонки Гиньятов не отвечает.

Адвокат Наталья КИМ, представляющая интересы заместителя акима области, предложила: так как Гиньятов второй раз игнорирует судебные заседания, можно рассмотреть дело без него.

- Суд считает, что раз Гиньятов сам обратился с ходатайтсвом направить дело в Аулиеколь, надлежаще был извещен о заседании, его участие необходимо, - резюмировала судья. - Поэтому суд считает, что заседание следует отложить. Направить определение о приводе его в суд. Продолжим 31 октября.

Николай Гиньятов на момент публикации текста не ответил на сообщения корреспондента "НГ" в WhatsApp. Он также перестал публиковать какие-либо посты на страничках в социальных сетях. Последняя запись датируется 21 октября.

Фото автора