Застройщик заказал ради этого разработку проекта детальной планировки на район площадью 10 га. Так положено по закону. Границы проектируемой территории проходят по улицам Чехова, Аль-Фараби, Тауелсiздiк и Бородина.

Сегодня, 28 ноября, прошли общественные слушания по ПДП.

Но весь проект участники слушаний не обсуждали. Он даже не был полностью представлен проектировщиком ТОО «ЭкспрессГеоСервис». Просто схема была выведена для обозрения на большой экран.

Все вопросы из зала касались одного объекта - будущей гостиницы, которую инвестор в лице присутствовавшего на слушаниях Алексея Бондаренко намерен поставить на земельном участке между зданиями телекомпании «Алау» и боулинга «Седьмой континет».

Жильцы многоэтажного дома по ул. Шаяхметова, 88, с которым новостройка будет находится в теснейшем соседстве, категорически против.

Их не умиротворило выступление в начале слушаний руководителя отдела архитектуры и градостроительства Гулсары КУРМАНГАЛИЕВОЙ, которая сообщила, что ПДП разрабатывается в соответствии с требованиями закона и что объекты, предусмотренные им, полностью соответствуют зонированию действующего генерального плана, так как проектируемая территория располагается в общественно-деловой зоне системы городского центра.

На схеме ПДП были указаны новый бизнес-центр, 5-этажный жилой дом и гостиница. Из-за нее жильцы дома по ул. Шаяхметова, 88 направляли коллективное обращение в городской акимат. С ответов на поставленные там вопросы слушания и начались.

Отвечал представитель Алексея Бондаренко Дмитрий ЛЕЛЕКОВ.

- Мы внимательно изучили доводы обращения и считаем необходимым разъяснить ситуацию, опираясь не на эмоции, а на нормы права и технические расчеты, - сказал он. - Здание будет 5-этажным, на первых двух этажах будут находиться офисы, выше - гостиница. Авторы обращения спрашивают, зачем в Костанае еще одна гостиница, если есть множество других. И идет их перечень. Вопрос был бы правильным, если бы строительство осуществляло государство на бюджетные средства. А в данном случае это частные инвестиции. Поэтому вопрос целесообразности и выгоды - это предпринимательский риск Бондаренко. Что касается страхов жителей в техническом аспекте... Например, вопрос про инсоляцию, количество света, которое попадает в окна. Разработаны санитарные нормы. По этим нормам в квартиру естественный свет должен попадать не менее двух с половиной часов. Изначально на здание гостиницы разрабатывался проект, которым предусматривалось шесть этажей. Специалисты - подчеркиваю, специалисты, а не мы с вами - оценили проект на начальном этапе, и здание уменьшилось на один этаж. Ради того, чтобы не были нарушены нормы и солнце, как положено, проникало в окна граждан... Еще один вопрос касался проезда для пожарной машины. Проезд такой техники проектом обеспечен... Жильцов дома беспокоит, что к ним в окна будут заглядывать из гостиницы. Есть нормативы по расстоянию, они соблюдены. Вопросы по инфраструктуре и сетям: говорится, что на участке имеется сервитут, строить нельзя. Это неправильное понимание понятия сервитут... Труб под зданием не будет, они будут рядом, а поверх - асфальтированная парковка. Многие боятся, что сети не выдержат. У нас есть монополисты. При строительстве любого здания они должны согласовать технические условия. Специалисты и будут проверять соответствие нагрузок техусловиям. Если соответствия не будет, никто рабочий проект не согласует... Если монополисты скажут, что напора не будет хватать, то как раз за счет инвестора Бондаренко произойдет замена старых коммуникаций... Проектно-сметная документация будет проходить экспертизу, а это своеобразный государственный фильтр: с нарушениями проект ее не пройдет.

Лелеков также добавил, что этот объект означает и открытие новых рабочих мест для горожан.

Авторов обращения эта речь не удовлетворила.

- Я изучила вопрос с данным строительством. Там участок очень маленький, около 13 соток всего, - сказала жительница дома по ул. Шаяхметова, 88 нотариус Жанар ШАКИРОВА. - У меня на приеме был бывший инспектор пожарной охраны, он объяснил: у таких зданий должен быть сквозной проезд для пожарных машин. Если сквозного нет, то должен быть отступ от границ участка от 5 м до 15 м, а он там крошечный же. На наш участок оформлена собственность, мы машины через него пропускать не будем... А где у них, извините парковка будет при такой площади? А постоянный шум-гам? О нашем спокойствии кто-то подумал? Вам не хватает места за городом? У нас в ста метрах находится «Седьмой континент», там есть гостиница. Для чего еще одна? Для чего так нагружать сети в центре? У нас уже дом по ул. Тарана, 135 страдает оттого, что наш дом построили и подсоединили к ним... Кроме того, при предоставлении земельного участка были нарушения со стороны регистрирующего органа: два разных объекта недвижимости несут один адрес - ул. Шаяхметова, 88. При этом у меня в госакте на землю написано, что участок предоставляется для обслуживания жилого дома с сохранением зеленой аллеи. Куда наша аллея делась?

Жилец того же дома Дмитрий ПАНКОВ поддержал Шакирову.

- Когда я покупал квартиру, было хорошее место, деревья рядом росли большие, - сказал он, - потом приехали какие-то люди, вырубили все под корень. Акимат вообще внимания не обращал, как содержится этот участок.

- Участок площадью 0,1399 га находится в частной собственности. Если есть наложение адреса, необходимо уточнить адрес и присвоить земельному участку под застройку новый. Сделаем это в рабочем порядке, - ответила Курмангалиева.

И добавила, что на слушаниях рассматривается градостроительный, а не рабочий проект - то есть планировочные решения. Исходные данные для строительства какого-либо объекта на проектируемой территории акиматом не выдавались.

- На этом этапе нужно останавливать строительство, - настаивала Жанар Шакирова. - Не дай бог хоть одно нарушение - я на стадии ввода в эксплуатацию потребую, чтобы здание это снесли.

Было лишь одно выступление в пользу того, что гостиницу строить надо - для развития города, чтобы были рабочие места и налоги. Человека, который высказал такое мнение, тут же назвали подставным, потому что живет не в районе, о котором идет спор. Больше за никто не высказывался, хотя Гулсара Курмангалиева напомнила, что по закону в слушаниях может участвовать любой человек вне зависимости от места проживания.

На мероприятии зарегистрировалось 53 участника. Те, кто голосовал против принятия проекта детальной планировки, потребовали, чтобы им тут же назвали количество голосовавших за и чтобы сразу показали протокол слушаний.

Однако Гулсара Курмангалиева ответила, что голоса за и против будут посчитаны по фотофиксации, протокол через два рабочих дня можно будет видеть на сайте городского акимата.

Фото автора