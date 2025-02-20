Астана обсудит с Киевом атаку беспилотников по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин. Вопрос будут решать исключительно дипломатическим путём, отметили в министерстве, передает Informburo.kz.

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О ситуации мы знаем. Было заявление Минэнерго Казахстана, что хоть удары и были нанесены, нефть качается в том же объёме. Естественно, мы с украинской стороной будем общаться, разговаривать, будут встречи. Обязательно будут контакты здесь или в Киеве. Эти вопросы мы должны решать дипломатическим путём, чтобы избежать такого в будущем", – сказал Рахметуллин корреспонденту Informburo.kz в кулуарах мажилиса.

В ночь на 17 февраля нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Кавказском районе Краснодарского края атаковали семь дронов. Станцию экстренно вывели из эксплуатации, а транспортировку нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск осуществляют по аварийной схеме. Отмечалось, что объект получил серьёзные повреждения. В российской компании "Транснефть" заявили, что последствия атаки будут устранять полтора-два месяца, что может привести к снижению объёмов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.

В генеральном штабе украинской армии подтвердили удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае в ночь на 17 февраля, отметив, что на объекте зафиксировали масштабный пожар. Под удар попали нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь".