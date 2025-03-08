В марте Казахстан снизит объемы транспортировки экспортируемой нефти по маршруту Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил вице-министр энергетики Алибек ЖАМАУОВ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Во время брифинга журналисты поинтересовались: планирует ли Казахстан сокращать добычу нефти в связи с требованиями ОПЕК+?

- Да, Казахстан намерен провести оптимизацию добычи в марте до необходимого уровня, то есть до наших обязательств по ОПЕК+. У нас, как вы знаете, львиная доля экспорта через КТК проходит. Соответственно, по КТК будут сокращены объемы. Это будет март. А на сколько (сократят - прим.) - до уровня ОПЕК, но у нас там несколько маршрутов экспорта. Именно по КТК большая доля, процентов 70 точно будет по КТК, - прокомментировал Жамауов.

Чиновник уточнил, что 70 процентов сокращений будет от общего объема нефти, экспортируемой по КТК.

Напомним: в конце 2024 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что в 2024 году Казахстан добыл меньше нефти, чем в прошлом. По словам министра, за 11 месяцев было добыто 80,5 миллиона тонн нефти и конденсата, или 98 процентов к аналогичному периоду прошлого года. В 2023 году объем составил 82,2 миллиона тонн.

В ночь на 17 февраля нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Кавказском районе Краснодарского края атаковали семь дронов. Станцию экстренно вывели из эксплуатации, а транспортировку нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск осуществляют по аварийной схеме. Отмечалось, что объект получил серьёзные повреждения. В российской компании "Транснефть" заявили, что последствия атаки будут устранять полтора-два месяца, что может привести к снижению объёмов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%. В МИД Казахстана сообщали, что обсудят атаку с коллегами в Украине.