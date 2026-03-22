В Астане журналистку Ботагоз Омарову отправили под домашний арест по делу о распространении заведомо ложной информации. Ситуация вызвала резонанс в профессиональном сообществе: коллеги заявляют о давлении, правозащитники — о рисках для свободы слова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Что произошло

20 марта 2026 года журналистку Ботагоз Омарову пригласили на беседу в Департамент полиции Астаны. По словам коллег, она пришла добровольно.

За несколько часов ее процессуальный статус изменился: сначала она проходила как свидетель с правом на защиту, затем стала подозреваемой по статье 274 УК - "Распространение заведомо ложной информации".

По данным журналистов, в полиции она провела более восьми часов. Уже ночью, около 01:30, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. С 3 до 5 утра 21 марта в ее квартире прошел обыск.

Официально не сообщается, какой именно новостной материал стал основанием для возбуждения уголовного дела.

В соцсетях распространяются видеозаписи, на которых журналисты собираются у дома Омаровой и выражают ей поддержку.

Комментарий полиции

В Департаменте полиции Астаны подтвердили, что расследование ведется.

- По поступившему заявлению в отношении гражданки О.Б. зарегистрировано досудебное расследование по признакам распространения заведомо ложной информации, - сообщили в полиции.

Там уточнили, что журналистку вызвали для дачи показаний и с ее участием провели следственные действия. Другие детали дела не раскрываются.

Заявление фонда "Әділ сөз"

Международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз" выразил обеспокоенность ситуацией вокруг журналистки.

- Накануне вечером она была вызвана в полицию в статусе свидетеля с правом на защиту. Ночью в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, - отметили в фонде.

Фонд обращает внимание, что поводом для дела могли стать публикации в телеграм-канале журналистки, где приводились высказывания рабочих о невыплате зарплаты.

При этом в "Әділ сөз" напомнили о норме статьи 68 закона "О масс-медиа", согласно которой журналист не несет ответственности за дословное воспроизведение высказываний физических и юридических лиц, если такая информация не запрещена законом.

- Для возбуждения дела по статье 274 УК необходимо наличие трех признаков: информация должна быть ложной, лицо должно заведомо знать об этом и должен быть причинен существенный вред, - подчеркнули в фонде.

В организации считают, что иные случаи должны рассматриваться в рамках административного или гражданского законодательства.

Фонд призвал обеспечить объективное расследование и соблюдение процессуальных прав журналистки.

Обращение журналистов

На фоне произошедшего журналисты Казахстана и граждане выступили с обращением к Президенту Касым-Жомарту Токаеву.

- Мы, журналисты Казахстана, обращаемся к Вам как к гаранту Конституции и автору концепции "Закон и Порядок, - говорится в тексте.

Авторы обращения заявляют, что Омарова - журналист с более чем 20-летним стажем и кристально чистой репутацией.

- За пару часов ее статус был изменен: сначала - свидетель, затем - подозреваемая по статье 274 УК, - отмечается в обращении.

В обращении также приводится ссылка на статью 68 закона "О масс-медиа", предусматривающую освобождение от ответственности в ряде случаев, включая цитирование.

- Мы убеждены, что она не нарушала закон, - заявили авторы обращения.

Они просят президента взять дело на личный контроль, а также подняли вопрос о декриминализации статьи 274 УК.

- Эта статья зачастую используется как инструмент давления на журналистов, - говорится в обращении.

Позиция министерства

Ситуацию прокомментировала министр культуры и информации Аида Балаева.

- Министерство держит на контроле ситуацию, связанную с задержанием журналиста Б. Омаровой, - заявила она.

По ее словам, в подобных случаях недопустимы преждевременные выводы и интерпретации до завершения всех процедур.

- Особое значение имеет недопущение заявлений, которые могут исказить суть происходящего, - отметила Балаева.

Она добавила, что проверка достоверности информации - обязанность журналистов, закрепленная законом.

В то же время министр напомнила, что статья 68 закона "О масс-медиа" предусматривает случаи освобождения от ответственности.

- Все процессуальные действия должны осуществляться строго в рамках закона, - подчеркнула она.

Контекст

Дело Ботагоз Омаровой развивается на фоне продолжающейся дискуссии о применении статьи 274 УК к журналистам.

В профессиональном сообществе ранее неоднократно заявляли, что эта норма может использоваться при освещении общественно значимых тем.

В то же время законодательство требует от журналистов проверки информации и предусматривает ответственность, если доказаны ложность сведений, умысел и причиненный вред.

Расследование продолжается. Официальные органы не раскрывают, какая именно информация стала основанием для дела.

