Канализационные стоки стекают через лог Абиль-сай в реку Тобол. Внимание на это обратили экологи, офис которых расположился неподалеку. Национальный эксперт по управлению отходами, эколог Сергей КОЖЕВНИКОВ рассказал "НГ", что вода с соответствующим запахом и цветом течет через лог уже больше недели, приблизительно с 7 июля.

- Откуда она бежит, мы не знаем, потому что вдоль лога трудно пройти, - говорит Сергей Кожевников. - Это канализация, канализационные стоки. Вообще, по экологическому кодексу это серьезное нарушение, потому что лог напрямую впадает в реку Тобол.

Экологи отмечают, что лог сам по себе сухой, естественного притока у него нет, а наполняется он в основном за счет осадков.

- Пару дней назад мы обращались в службу iKomek, меня перенаправили в полицию, - рассказывает эксперт. - Мы вызвали участкового, он приехал 2 дня назад, все зафиксировал. Участковый пошел кого-то искать, не знаю - нашел или нет, но на половину дня стоки сливать прекратили. А потом слив возобновили.

Пока масштабы экологической проблемы неясны. Однако, как отмечает Кожевников, такой слив может нести в себе большую опасность:

- Лог Абиль-сай впадает где-то в 300 метрах ниже границ городского пляжа. Если это канализационный сброс, то есть фекальные стоки, это значит что в них могут быть кроме кишечной палочки и инфекционные заболевания. Сейчас еще и лето. Плюс запах, который после дождя слабее, но в целом он стойкий. Да и в реку поступают биогенные элементы, а у нас река и так не самая чистая.

В департаменте экологии Костанайской области сообщили, что о проблеме узнали сегодня. Теперь на место поедут специалисты, чтобы провести лабораторные исследования.

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