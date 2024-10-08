Об этом стало известно сегодня, 8 октября, на заседании постоянной комиссии городского маслихата. Депутаты обсуждали изменения в бюджете Костаная. Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования акимата Костаная Наталья ТУРЛУБЕКОВА докладывала о том, сколько удалось сэкономить в 2024 году. Однако конкретные траты, которые предлагается добавить в бюджет на следующей сессии, озвучивать не стали, раздав депутатам распечатки с подробными данными. Некоторые пункты вызвали вопросы.

- У меня вопрос к аппарату акима города по приобретению автомобиля за 23 млн тенге, - спросила депутат от партии "Ак жол" Меруерт ЖАБАЕВА. - В пояснениях я не увидела, кому понадобилась такая дорогая машина?

- У нас машине 14 лет, у неё очень большие затраты на ремонт, - ответила руководитель финансово-хозяйственного отдела аппарата акима Костаная Разия КИЯЛБЕКОВА. - Это машина акима Костаная.

Аким Костаная Марат Жундубаев пользуется служебным автомобилем "Lexus LX570" 2010 года выпуска. Республиканские СМИ писали, что эту машину акимату на безвозмездной основе в 2014 году передало ТОО "Шаруашылык-2012". До Марата Жундубаева этим же автомобилем пользовался его предшественник Кайрат Ахметов. Как выяснила "НГ" в 2017 году, стоимость автомобиля акима областного центра тогда составляла 9 455 600 тенге.

- На сегодняшний день автотранспорт имеет 100% износ, - сообщил руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас ДУЙСЕКОВ. - Только в этом году на ремонт данного автотранспорта было затрачено более 5 млн тенге. Учитывая текущее состояние автомобиля и возрастающие затраты на его ремонт, было принято решение о приобретении автомобиля отечественного производства среднего сегмента.

К Олжасу Дуйсекову у депутата также возникли вопросы. В частности, Меруерт Жабаеву заинтересовали траты ведомства на сумму в 1,4 млн тенге на баннеры и мегаборды для проведения референдума. Как пояснил "НГ" Дуйсеков, в документе произошла опечатка, и эти траты никак не связаны с референдумом.

- У нас есть большие мегаборды в микрорайоне Аэропорт, - сказал Дуйсеков. - Зимой эти мегаборды начнут рваться, поэтому их нужно менять. Там потребуется работа альпинистов. Эта конструкция не частная, она на балансе нашего отдела. Мы ежегодно запрашиваем средства на замену и изготовление социальной рекламы - про город, про пожарную безопасность, про мошенничество. Один баннер обходится нам примерно в 60 000 тенге.

Депутаты Меруерт Жабаева и Арман Алпысов проголосовали против того, чтобы выносить проект бюджета на сессию городского маслихата. По словам Жабаевой, она не смогла получить ответы на свои вопросы.

Корреспондент "НГ" тоже остался без ответа на свой вопрос о том, как изменится бюджет города. Тот самый список дополнительных трат, розданный депутатам, журналисту предоставить отказались. Как пояснила Наталья Турлубекова, документ является служебным и публикации не подлежит.

Фото Георгия ГОВОРОВА