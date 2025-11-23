Через три недели будет ровно год, как депутаты костанайского маслихата большинством голосов поддержали повышение тарифа на вывоз мусора на 53%. Прокуратура города практически сразу выступила против такого решения, но депутаты опять же большинством голосов отклонили протест надзорного ведомства. Больше года жалобы прокуратуры гуляли по судам и наконец будут рассмотрены по существу. Предварительное заседание по этому делу состоялось 20 ноября.

Судья Гульжаухар Жараспаева слушала участников процесса онлайн / Фото Георгия ГОВОРОВА

Тогда тариф на вывоз мусора вырос с 404,25 до 619,64 тенге для жителей многоэтажек, с 482,16 до 739,05 тенге - для частных домов. Эти цифры без учета НДС. Прокурор Айнур ИСКАКОВА заявила в специализированном межрайонном экономическом суде, что расчеты мусоровывозящей компании во-первых содержат необоснованные расходы, а во-вторых исходные данные никто особо не проверял.

Прокурор Айнур Искакова / Фото из архива "НГ"

- Просим суд приостановить в настоящее время действие оспариваемого НПА (решение маслихата о повышении тарифа - «НГ») до рассмотрения гражданского дела по существу и вступления в силу решения суда, - сказала Искакова. - 3 апреля 2025 года прокуратура Костаная внесла протест с требованием отменить решение маслихата. 11 апреля протест отклонили. Мы полагаем, что при расчете тарифа были включены расходы, которые не предусмотрены методикой. Там четко прописано какие расходы учитываются, а какие нет. Однако со стороны отдела ЖКХ Костаная данный расчет был утвержден с нарушениями. В этой связи мы полагаем, что решение было принято незаконно.

Среди необоснованных затрат прокурор Искакова назвала следующие пункты:

установка контейнеров

страхование ГПО

некоторые виды налогов

плата за пользование земельными участками

изготовление канализационных люков

обновление материально-технической базы

почтовые услуги

нотариальные услуги

- Могу подробно остановиться на нотариальных услугах, - пояснила прокурор. - Как мы понимаем это расходы на взыскание денег с должников по исполнительной надписи. Там ведь когда должник погашает неоплаченную сумму, он же погашает все понесенные расходы предприятия за свой счет. Почему добросовестный гражданин, который исправно платит за услуги компании, должен через тариф погашать данные расходы? Тем более они итак погашаются должников. Получается за нотариальные услуги платят дважды. Или, например, закуп контейнеров - на эти цели вообще деньги выделяет отдел ЖКХ из городского бюджета.

Прокуратура приложила к иску заключение эксперта, который провел примерный расчет тарифа и выяснил, что тариф должен быть на 105 и 125 тенге дешевле для многоэтажек и частного сектора соответственно.

- Мы опросили специалиста, который делал расчет для мусоровывозящей компании и он пояснил, что даже не знал, что нотариальные расходы возвращаются за счет должников, - отметила Искакова. - Также он пояснил, что использовал документы в табличной форме с общими суммами затрат. То есть какие цифры ему показывала компания, те данные он и вставлял в свои расчеты. Перепроверять их достоверность у эксперта не было полномочий. Также как я понимаю в тариф включена сортировка мусора, которой как таковой на предприятии нет.

Руководитель организационно-правового отдела ГУ «Аппарат Костанайского городского маслихата» Айжана ТЛЕУГАЛИЕВА в ответ сообщила, что с иском не согласна.

Айжана Тлеугалеева /Фото из архива "НГ"

- Когда депутаты принимали решение, они посчитали все эти траты как фактические расходы предприятия, - сказала она. - Поэтому депутаты проголосовали так. Отмечу также, что изначально тариф хотели поднять тариф на 71%. После того, как была создана специальная рабочая группа для рассмотрения этого вопроса, нам удалось исключить некоторые позиции и тариф подняли всего на 53%. Мы считаем, что депутаты проделали хорошую работу и снизили процент увеличения.

Представитель отдела ЖКХ Костаная также просил иск прокуратуры отклонить. И отметил, что нужно детально разобрать какие расходы стоит считать необоснованными. Против иска выступают и в мусоровывозящей компании.

Главное судебное разбирательство по этому делу назначили на 27 ноября.