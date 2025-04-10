Совещание, на котором депутаты рассматривали протест прокурора Костаная, состоялось 9 апреля. Надзорный орган требует отменить решение маслихата о повышении тарифа на вывоз мусора на 53%.

Ранее прокуратура провела проверку по заявлению депутатов гормаслихата Меруерт ЖАБАЕВОЙ и облмаслихата Александры СЕРГАЗИНОВОЙ и установила, что в тариф были включены необоснованные расходы.

- Мы направили письмо в Министерство экологии и получили ответ, что все предприятия по вывозу ТБО должны придерживаться методики расчета тарифа, - сообщила депутатам старший прокурор Айнур ИСКАКОВА. - Тариф был утвержден незаконно, что поспособствовало извлечению сверхприбыли со стороны ТОО "Тазалык-2012". Таким образом, правовой акт подлежит отмене ввиду нарушения прав 220 339 граждан и 3 000 субъектов бизнеса, что является недопустимым.

Начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная Ерлан ГУТОВ добавил, что заложенные в тариф страхование ГПО (9,4 млн тенге), обновление материально-технической базы (28 млн тенге), природоохранные мероприятия (28 млн тенге) и прочие расходы (30 млн тенге) включены необосовано. Всего, по подсчетам прокуратуры, ТОО "Тазалык-2012" ошибочно включило в тариф затраты на сумму 342 млн тенге, что и привело к такому существенному росту.

- В конечном итоге за все это платит потребитель со своего кармана, а "Тазалык" получает сверхприбыль, - резюмировал Гутов. - Мы проводили анализ и посмотрели на всю деятельность по налоговой отчетности предприятия и обосновонность роста тарифа. Мы не против увеличить тариф, но в пределах разумного и строго по закону. При этом предприятие не является убыточным. Только за 2023 год его доходы привысили 60 млн тенге. И это по старому тарифу. О какой неблагополучности может идти речь?

После отмены решения маслихата предприятие сможет заново рассчитать тариф и вновь обратиться к депутатам с просьбой о повышении.

Финансовый директор ТОО "Тазалык-2012" Мария НЕСЕДОВА с такой оценкой не согласна. Отвечая на вопросы депутатов, она отметила, что расчет производится по фактически утвержденным затратам и утверждается на 5 лет. При этом не учитывается ни рост цен, ни рост зарплаты, ни рост налоговых ставок.

- Только за первый квартал 2025 года мы потратили на зарплаты работникам 300 млн тенге, при том что при старом тарифе на весь год на зарплату было предусмотрено 529 млн тенге, - привела пример Неседова. - То есть, заложенной суммы в старом тарифе хватит на 5 месяцев. Новый тариф позволил повысить нам зарплаты от 35% до 40% водителям и грузчикам. Потому что никто не хотел работать на этих специфических вакансиях.

По мнению Гутова, зарплату рабочим "Тазалык" мог поднять и без увеличения тарифа, так как у предприятия была доходная часть. Прокуроры не против роста зарплат, но делать это нужно не в ущерб кошелькам горожан.

- Я отмечу, что мы не можем работать выше той прибыли, которая заявлена в тарифе, - сказала Неседова депутатам. - Прибыльности мы добиваемся не за счет населения, а за счет того, что работаем с организациями и индивидуальными предпринимателями, участвуем в тендерах на госзакупки. А сама работа по вывозу мусора - она для нас убыточна, либо с совсем минимальной прибылью. А в методику мы включаем лишь фактические затраты предприятия.

В отличие от прокуратуры, в акимате Костаная и секретариате городского маслихата повышение тарифа считают обоснованным. Подчеркивая, что "Тазалык" не может брать деньги из воздуха. Поэтому все свои затраты, вне зависимости от того, прописаны они в методике или нет, должны быть включены в тариф. И закон это позволяет. А все документы по поднятию тарифа прошли антикоррупционную экспертизу без замечаний.

- Мы специально запросили статистику по обращениям в ситуационный центр iKomek, - сообщила руководитель организационно-правового отдела маслихата Костаная Айжана ТЛЕУГАЛЕЕВА. - За весь период 2024 года было подано 3 460 заявок на вывоз мусора. Мы сравнили два аналогичных периода в 2024 и 2025 годах и обнаружили, что в прошлом году заявок было в 12 раз больше. Это свидетельствует о том, что увеличение тарифа повлияло на качество городской среды. В прошлом году город утопал в мусоре, был коллапс. Поэтому мы считаем, что решение маслихата было утверждено на законных основаниях.

- Кто "мы"? - уточнил прокурор Гутов.

- Городской маслихат, - ответила Тлеугалеева.

Как только у депутатов закончились вопросы, председатель маслихата Омаргали БАЙГАБУЛОВ поставил на голосование вопрос о том, чтобы считать протест прокуратуры рассмотренным. Ерлан Гутов удивился, ведь его ведомство просило не рассмотреть бумажку с протестом, а отменить решение о тарифе.

- Мы сегодня рассмотрели протест. Сейчас, исходя из нашего ответа, мы сделали вывод, что протест рассмотрен, - сказала Тлеугалеева.

- А в требованиях что написано - рассмотреть протест? - уточнил Гутов.

- Написано - отменить решение, - уточнила представительница маслихата. И добавила: - Мы не будем отменять решение маслихата, мы вам об этом в письменном ответе сообщим.

Такому комментарию возмутилась и депутат Меруерт Жабаева, спросив, когда именно она голосовала за отказ в требованиях прокуратуры.

- Почему вы за нас говорите, что уже рассмотрели протест и что решение таково? - уточнила Жабаева.

- В таком случае нам нужно провести сессию, - ответил Байгабулов.

У маслихата есть еще несколько дней на то, чтобы дать письменный протест прокуратуры. Но уже понятно, это "НГ" подтвердили и Ерлан Гутов, и Меруерт Жабаева: если маслихат откажется возвращать старый тариф, то в деле будет разбираться суд.

Фото Георгия ГОВОРОВА





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