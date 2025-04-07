Депутаты от партии "Ак жол" Меруерт ЖАБАЕВА и Александра СЕРГАЗИНОВА 18 декабря 2024 года отправили письмо в прокуратуру. Просили приостановить действия городского маслихата по регистрации решения в части увеличения тарифа на вывоз мусора. А также провести проверку законности соответствия расчетов тарифа.

Напомним, 13 декабря на сессии гормаслихата большинством голосов поддержали повышение тарифа на вывоз мусора на 53%. Плата выросла с 404,25 до 619,64 тенге для жителей многоэтажек, с 482,16 до 739,05 тенге - для частных домов. Это тарифы без учета НДС.

3 апреля прокурор Костаная Ринат КАРИМОВ ответил депутатам:

- Ваше обращение относительно незаконных действий маслихата Костаная рассмотрено. По данному вопросу прокуратурой проведен анализ законности, по результатам которого в адрес председателя Костанайского городского маслихата внесен протест об отмене решения, который утверждал новый тариф на вывоз ТБО.

Прокуратура проверила расчеты, предоставленные мусоровывозящей компанией ТОО "Тазалык-2012", и установила нарушение - в тариф были включены необоснованные расходы. К примеру, включили расходы на закуп контейнеров и нотариальные услуги.

- Я говорила в маслихате, что тариф необоснованно завышен, - прокомментировала "НГ" сегодня, 7 апреля, Меруерт Жабаева. - Мы написали письмо и, на удивление, прокуратура полностью разобралась. Они увидели не только те нарушения, о которых писали мы. Еще и другие нарушения выявили. Я говорила своим коллегам, что мы доведем это дело до суда. Они мне не верили.

Протест прокуратуры рассмотрят 9 апреля на заседании постоянных комиссий. Председатель маслихата Костаная Омаргали БАЙГАБУЛОВ пояснил "НГ": это еще не значит, что решение о повышении тарифа будет отменено.

Депутаты большинством голосов поддержали повышение тарифа

- Это юридический вопрос, который мы изучим, - сказал Байгабулов. - Тариф был расчитан. Я напомню, что изначально в "Тазалык-2012" просили поднять на 73%. Депутаты посчитали такой рост необоснованным и снизили этот запрос до 53%. 9 апреля мы соберемся, обсудим.

Депутат областного маслихата Александра Сергазинова отмечает: если депутаты не согласятся отменить повышение тарифа, то прокуратура может обратиться в суд. Если же протест прокуратуры будет удовлетворен, то ТОО "Тазалык-2012" придется провести перерасчет всем потребителям.

Фото из архива "НГ"

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