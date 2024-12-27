Решение специализированного административного суда Костаная огласили сегодня, 27 декабря.

Фото Георгия Говорова

Напомним, 26 ноября депутат маслихата Костаная от партии "АК жол" Меруерт ЖАБАЕВА опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором рассказала о прошедшем днем ранее заседании постоянных комиссий гормаслихата. На нем обсуждали рост тарифа на услуги по вывозу ТБО. Депутатов просили повысить плату на 73%, но они с этим не согласились. Меруерт Жабаева отметила в своем посте, что она будет "настаивать на плавном и долгосрочном повышении, если рабочая группа сможет обосновать необходимость такого повышения". В тот же день в паблике ilovekostanay опубликовали пост с заголовком: "Депутат из Костаная заявила, что будет настаивать на повышении цен на вывоз мусора". Жабаева считает, что ее слова в паблике были искажены.

26 декабря прошли прения. Перед ними судья Серик АМИРОВ пытался выяснить, приносит ли доход администрирование паблика. По словам подсудимого, паблик ilovekostanay он купил.

Фото Георгия Говорова

- Я самозанятый, преподаю английский язык, - сообщил администратор паблика ilovekostanay Мераби ДЖВАРИДЗЕ, отвечая на вопросы суда. - Индивидуальным предпринимателем я не являюсь. Реклама в паблике в основном по бартеру. То есть, я что-то беру в магазине, а в обмен даю рекламу. Это могут быть не только продукты, но и техника или одежда. В основном так, но есть и платная реклама. Я не жалуюсь на жизнь, ваша честь.

Судья отметил, что в законодательстве наказание может разниться в зависимости от того, какой статус у подсудимого: физическое лицо или индивидуальный предприниматель.

- И есть противоречие: с одной стороны вы физическое лицо, а с другой стороны из дела следует, что вы субъект предпринимательства, - пояснил Амиров.

В прениях адвокат Константин ГЕРАЩЕНКО, защищающий Мераби Джваридзе, отмечал, что депутат Жабаева, как и участковый, "не доказали факт того, что Джваридзе заведомо сознавал ложность сообщаемых ему фактов и предвидел опасность наступления общественно опасных последствий".

- В самом названии статьи нет ни фамилии, ни имени депутата, - сказал Геращенко. - Отмечу, что участковый принял сторону Жабаевой, не обеспечил всесторонне иследование всех обстаятельств проишедшего, что дает основание полагать о лоббировании интересов депутата.

Сам Мераби Джваридзе сказал, что спустя месяц после публикации поста так и не были предъявлены неопровержимые доказательства клеветы.

Фото из архива "НГ"

- Я еще раз лично прошу госпожу Жабаеву указать место, абзац, где я опубликовал заведомо ложные сведения, - обратился Джваридзе к депутату. И потом уже к суду: - Поэтому я прошу прекратить дело. Давайте мы помиримся, пожмем руки, сделаем фото на память и пожелаем друг другу счастливого Нового года. А у меня скоро свадьба.

Меруерт Жабаева в прениях подчеркнула, что мнение администратора не может быть выражено обезличенным пабликом, который считает себя новостным:

Фото из архива "НГ"

- Аудитория, которая подписана на ilovekostanay, считает, что она прочитала не мнение Мераби Джваридзе, а проверенную новость в формате утверждения. Информация о том, что пост в паблике - лишь мнение администратора, в посте отсутствует.

Как и раньше, Жабаева отметила, что в посте ilovekostanay есть манипулятивные высказывания, которые исказили суть ее поста.

Судья Серик Амиров производство по делу Джваридзе прекратил "в связи с отсутствием состава административного правонарушения".

- С учетом материалов дела, пояснений сторон, представленных доказательств суд пришел к выводу о прекращении производству по делу, - разъяснил Амиров. - Согласно материалам дела, заголовок был скопирован с пояснений самой потерпевшей. В протоколе не указано, какие конкретно слова (являются клеветой - "НГ"). Но самое главное - должен быть доказан умысел правонарушения. Суд полагает, что умысел не доказан.

Мераби Джваридзе на приговор отреагировал спокойно, пожал руку своему адвокату.

Меруерт Жабаева сообщила корреспонденту "НГ", что, скорее всего, будет подавать апелляцию.

Фото Георгия ГОВОРОВА





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