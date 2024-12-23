Дело о клевете в отношении администратора паблика ilovekostanay Мераби ДЖВАРИДЗЕ начали рассматривать по существу в административном суде Костаная. Разбирательство связано с одним из постов в социальной сети Instagram, в котором депутат от партии "Ак жол" Меруерт ЖАБАЕВА усмотрела порочащие ее сведения. Ко второму заседанию и администратор паблика, и депутат пришли уже со своими адвокатами.

Суть своих претензий депутат рассказала на первом заседании. 26 ноября Жабаева опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором рассказала о прошедшем днем ранее заседании постоянных комиссий гормаслихата. На нем обсуждали рост тарифа на услуги по вывозу ТБО. Депутатов просили повысить плату на 73%, но они с этим не согласились. Меруерт Жабаева отметила в своем посте, что она будет "настаивать на плавном и долгосрочном повышении, если рабочая группа сможет обосновать необходимость такого повышения". В тот же день в паблике ilovekostanay опубликовали пост с заголовком: "Депутат из Костаная заявила, что будет настаивать на повышении цен на вывоз мусора". Жабаева считает, что ее слова в паблике были искажены.

"В тексте есть справка"

- Я считаю, что тут все элементарно и просто - посмотрите, что опубликовано на ее странице, и что опубликовал я, - выступил в суде Мераби Джваридзе. - Начнем с заголовка. Является ли он привлекающим внимание и кричащим? Разумеется, да! Но отмечу, что в конце заголовка указана звездочка. О чем это говорит? О том, что предложение не закончено и в тексте поста есть справка. И это пояснение взято со страницы депутата. О том, что она будет настаивать на долгосрочном повышении тарифа, если рабочая группа признает это... Вот и всё, я просто скопировал это с ее страницы. Если депутат считает это клеветой, то пусть сама на себя пишет заявление. Я лишь приписал, что бизнесмены очень заинтересованы в этом. А какой предприниматель не хочет зарабатывать? И я у людей спросил - что они думают по этому поводу?

Джваридзе считает, что этот пост был обычной рутинной новостью, которые он публикует по 40-50 в день. Отвечая на вопросы суда, администратор паблика уточнил, что для него ведение странички ilovekostanay является хобби.

- А как вы поняли? О чем она писала? Я сам понимаю, что она писала. Но я хочу у вас спросить, как вы поняли ее слова? - спросил судья Серик АМИРОВ.

- Она рассказала о работе, о том, что будет рабочая группа, - ответил Джваридзе, - что предприниматели обратились к депутатам с просьбой повысить тариф. И исходя из текста, я понял, что, если рабочая группа признает, она будет настаивать на долгосрочном повышении тарифа. А если не согласится, то это надо у нее спросить, что она будет делать.

- Вы прочитали вообще весть текст? - переспросил судья. - Прежде чем передавать текст в эфир, вы должны были узнать ее мнение. Она считает, что вы свое мнение выдали за ее. И я хочу спросить, вы правильно поняли ее слова?

- Как я понял, так и написал, - ответил администратор паблика. - Я полностью прочитал ее текст.

Посты с непроверенной информацией

Депутат Меруерт Жабаева тоже выступила в суде. Она заявила, что подсудимый "намерено настроил аудиторию на негативное отношение", сделав ее "инициатором повышения тарифа". Жабаева считает, что Джваридзе сознательно изменил суть ее поста, подводя информацию под нужный ему результат.

- Методами громких заголовков пользуются многие блогеры и журналисты для увеличения аудитории, но большинство из них не нарушают закон и не переделывают смысл сказанного героями их публикаций, - отметила Жабаева. - Более того, получив желаемую реакцию, автор продолжил оскорбления в адрес депутатов Костаная, опубликовав пост следующего содержания: "Это депутаты города, они день и ночь не спят и работают, чтобы сделать вашу жизнь лучше. А вы даже не знаете как их зовут. Что скажете на что это?" В данном тексте автор говорит о том, чего сам не знает.

Адвокат Илья ЛУНЕВ, представлявший в суде депутата, отметил, что паблик ilovekostanay часто публикует посты с информацией, которую не утруждаются проверять. А по словам Жабаевой, после первых новостей об этом судебном процессе к ней стали поступать обращения от жителей, которые считают себя пострадавшими от недостоверной информации паблика.

- Я также хочу обратить внимание на то, что депутат в своем посте указывала, что да, будет настаивать на повышении, но на плавном и долгосрочном. И это меняет всю картину! - подчеркнул Лунев. - Плавное и долгосрочное не означает, что цены взлетят в разы, как это преподносится в паблике.

А вы утверждаете...

Судья Амиров долго пытался выяснить у Мераби Джваридзе: какой смысл закладывала депутат, почему в заголовке публикации ilovekostanay нет вопросительного знака, как должны быть использованы кавычки. На большинство вопросов подсудимый отвечал, что пояснение к заголовку обозначено звездочкой. Он объяснял, что звездочка "означает, что мысль продолжается". И добавляет, что скриншот поста депутата был прикреплен во втором слайде. Судья также спрашивал, есть ли у Джваридзе филологическое образование.

- Хочется, чтобы журналисты занимались своим делом, а остальные высказывали свое мнение, но не старались быть журналистами. Я так думаю, - сказал Серик Амиров. - Журналист поставил бы в заголовке вопросительный знак, чтобы обезопасить себя. А вы по большому счету утверждаете, в вашем заголовке нет сомнения. Есть утверждение. Вы ссылаетесь на второй слайд со скриншотом, но не каждый ее откроет и не каждый знает, что звездочка - это сноска. Как я понял текст Жабаевой, изначально хотели повысить тариф на 73%, но депутаты выступили против. И Жабаева высказалась за своих избирателей, заявив, что даже если повышение будет, она сделает так, чтобы оно было плавным. А вы это даже в суде пояснить не смогли. По сути, она будет тормозить это повышение, чтобы оно меньше влияло на кошельки. А вы написали, что она наоборот, за повышение тарифа. Поэтому я несколько раз спросил - поняли ли вы текст поста депутата?

Судья также спрашивал у сторон, желают ли они примириться по данной статье. Депутат Меруерт Жабаева ответила однозначно - нет. Следующее заседание назначено на 26 декабря.

Фото Георгия ГОВОРОВА