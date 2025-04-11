Депутаты большинством голосов отказались возвращать старый тариф на вывоз мусора в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Протест прокуратуры, который требовал отменить решение маслихата о поднятии тарифа на вывоз ТБО на 53%, рассмотрели сегодня, 11 апреля, на заседании постоянных комиссий. Из 18 депутатов против принятия протеста высказались 9 человек, за отмену нового тарифа проголосовали 8, а 1 депутат воздержался. Протест прокуратуры даже не дошел до сессии маслихата.
Меруерт Жабаева одна из 8 депутатов, что голосовали за принятие протеста и отмену нового тарифа
Напомним, ранее прокуратура провела проверку по заявлению депутатов гормаслихата Меруерт Жабаевой и облмаслихата Александры Сергазиновой. По итогам проверки прокуратура посчитала, что при расчете тарифа использовались необоснованные расходы на общую сумму 342 млн тенге. После чего ведомство внесло в маслихат протест с требованием отменить повышение тарифа на вывоз мусора на 53%. С января плата выросла с 404,25 до 619,64 тенге для жителей многоэтажек, с 482,16 до 739,05 тенге - для частных домов. Это тарифы без учета НДС.
Председательствующий на заседании депутат Арман ИСМАИЛОВ отметил, что принятие протеста повлечет за собой отмену решения маслихата (об увеличении тарифа -"НГ"), а в случае отказа прокуратура намерена обратиться с исковым заявлением в суд.
Ерлан Гутов (в центре)
- А почему вы не говорите о том, что если вы откажете, то это повлечет нарушение прав 220 339 граждан, проживающих в Костанае? Почему вы это не озвучиваете? - возмутился начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная Ерлан ГУТОВ. - Одно решение решит судьбу их денежных средств.
- Мы принимаем такие решения, которые касаются всех 220 339 граждан, ежедневно на каждой сессии, - ответил депутат Дмитрий ПАВЛЕНКО.
- Прокуратура же у нас приглашенные лица? - высказлся депутат Ерлан ТУЛЕТАЕВ. - Все, вы послушайте, мы примем решение и вы пойдете дальше.
За принятие протеста и отмену повышенного тарифа голосовали депутаты: Арман Исмаилов, Арман Алпысов, Аралбай Аймуканов, Меруерт Жабаева, Ержан Усенов, Гульфия Дандыбаева, Светлана Шипилкина и Асия Юсупова.
Против принятия протеста голосовали депутаты: Гульшат Жумабаева, Арман Есмагамбетов, Тоты Айтмагамбетова, Ерлан Тулетаев, Гульвира Кудайкулова, Кайрат Султангабаев, Надежда Костенюк, Багитбек Сандыбеков и Дмитрий Павленко.
Депутат Ольга Игимбаева воздержалась при голосовании. Не стал поднимать руку председатель маслихата Омаргали Байгабулов. Он пояснил, что не входит в состав постоянных комиссий, но если бы мог, то также отказался бы принимать протест прокуратуры.
Прокурор Ерлан Гутов сообщил "НГ", что ведомство дождется письменного ответа на их протест.
Фото Георгия ГОВОРОВА
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