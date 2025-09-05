Как сообщила гособвинитель, сосед подсудимого назвал его бывшую супругу массажисткой, оказывающей интимные услуги, из-за чего первый разозлился, взял из предбанника своего дома нож и убил соседа, пока тот смотрел телевизор.

Материалы дела начали изучать сегодня, 5 сентября, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области. Процесс проходит с участием присяжных заседателей.

Подсудимого Максута ОМАРОВА обвиняют по ст. 99 ч. 1 УК РК («Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку»). Ему также вменяют кражу на сумму около 13 000 тенге, совершенную раньше убийства в отношении другого потерпевшего. Вину в краже он признает, а в убийстве - нет.

Процесс начался с того, что судья освободил одного из присяжных от заседательства - выяснилось, что тот в прошлом работал в полиции. Прокурор нашла возможным продолжить заседание с участием этого присяжного, поскольку сейчас он на пенсии, но защита возразила. Судья заменил присяжного на запасного.

Согласно обвинительному заключению, Омаров 10 апреля, около 20:00, пришел в гости к своему соседу Ермакану Тлеубергенову в селе Красная Пресня Мендыгарынского района. Тлеубергенов предложил выпить.

- Между ними произошел словесный конфликт: Тлеубергенов стал оскорблять Омарова, заявляя, что его бывшая супруга работает массажисткой в Астане и якобы оказывает интимные услуги, - зачитала текст заключения прокурор. - После конфликта Омаров вернулся домой. По дороге его не покидало чувство обиды. У Омарова возник умысел убить Тлеубергенова. Из предбанника он взял кухонный нож. С 22:00 по 00:10 направился к Тлеубергенову, вошел в дом через незапертую дверь. Ермакан лежал на дивне и смотрел телевизор. Омаров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держа нож левой рукой, нанес 4 удара в область грудной клетки Тлеубергенова.

Защитник Омарова Константин ГЕРАЩЕНКО заявил, что протокол осмотра предполагаемого орудия убийства (нож изъяли полицейские в предбаннике во дворе дома подсудимого - "НГ") не подкреплен обязательными процедурами:

- Не участвовал ни один понятой и не было самого Омарова. И не было видеозаписи. Протокол был подписан уже в следствии. И откуда там эти ножи, потом мы это будем все говорить.

Геращенко задал вопрос своему подзащитному:

- Вы присутствовали при данном следственном действии?

- Нет, я дома был с еще одним (полицейским - «НГ»). Те двое без меня сделали.

- Протокол вы когда подписывали?

- Через сутки.

- Ножи при вас изымали?

- Нет, меня не было!

Прокурор обратила внимание на то, что в материалах дела есть видео осмотра дома.

- Правильно, - сказал Геращенко, - там он (Омаров - «НГ») есть. Это где его дом обыскивали. А это - баня, там его нет!

