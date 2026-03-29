У кого отключат свет на следующей неделе в Костанае?

29 марта 2026, 11:57 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети  с 30 марта по  3 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На эти дни компания запланировала работы на высоковольтных линиях и подстанциях в девяти районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП- Спецавтобаза (промзона) (работы на ВЛ)

30 и 31 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Ресторан «Султан», 
  • ТОО «КСТ АвтоМоторс», 
  • дачи «Юбилейные», 
  • ИП Абдулаев, 
  • ТОО «Сервис-пласт», 
  • АЗС «Эталон № 7», 
  • ТОО «Промбаза 7», 
  • ТОО «Астык Тэрра», 
  • ИП Назаров, 
  • Угольная компания, 
  • ТОО «Фрукттранс», 
  • ТОО «Агрофуд», 
  • ТОО «Виксом», 
  • ИП Борщева, 
  • ИП Абдрахманова, 
  • ТОО «Декор Бетон».

Светофоры:

  • пр. Назарбаева – ул. Промышленная,
  • пр. Назарбаева – ул. Мухамеджанова,
  • пр. Назарабаева – ул. Доненбаевой. 

КТП-716 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)

30 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Кафе «Рандеву».

Частный сектор:

  • ул. Энергетиков, 14-35, 35а,15а,29/1-29/13, 27/2-27/12, 
  • ул. Тухачевского, 19/2, 21-34, 34а, 21/1, 21/2. 

КТП-4 (Жана -Кала) (работы на ТП)

31 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ИП Ищанова, 
  • ИП Жигалова, 
  • ИП Ключкина, 
  • ИП Стригина, 
  • ИП Изинбаев, 
  • ИП Лопатина, 
  • ИП Хоружая, 
  • ИП Зиннер, 
  • ИП Батырлан, 
  • ИП Ескаирова, 
  • ИП Кужагалиева.

Спальный сектор:

  • пр. Абая, 123. 

РП-10 (промзона) (работы на ТП)

1 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Агромельпром», 
  • ИП Казиева, 
  • база «DWT». 

ТП-107 (работы на ВЛ)

1 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Магазин «Кораблик», 
  • ТОО «Маренго», 
  • склады по ул. Лермонтова, 22, 24.

Частный сектор:

  • ул. Бородина, 184-196, 184а, 186а, 
  • ул. Лермонтова, 22-24. 

ТП-537 и ТП-523 (работы на ТП)

2 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО автосервис «Тарлан», 
  • ТОО «Автопилот», 
  • ТД «Талисман», 
  • ТД «Шахерезада», 
  • ТД «Бум», 
  • аптека «Забота», 
  • аптека № 59, 
  • магазин «Арзан», 
  • «Small», 
  • «Ника», 
  • ИП Ковалева, 
  • ресторан «Сопрано», 
  • СТО – кафе «Тандыр» по пр. Абая, 82, 
  • ИП Филиппов,

Спальный сектор:

  • пр. Абая, 62, 68, 
  • ул. Хакимжановой, 5/1.

Частный сектор:

  • ул. Джамбула, 62, 62/1, 64, 64/1, 66, 66/1, 68/1. 

ТП-151,ТП-82, ТП-КЭМ, РК-1 № 2, ТП-84, ТДС (работы на ПС)

2 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «детский сад «Бобек-Костанай», 
  • ТОО «Строитель», 
  • ИП Калашников, 
  • ТДС, 
  • ИП Детков, 
  • ТОО «Первая складская компания», 
  • ИП Зудерман, 
  • ИП Шайкенов, 
  • ИП Мамедова, 
  • ТОО «Автосервис», 
  • ИП Соколовский, 
  • ИП Проскура, 
  • ИП Сейдахметова, 
  • ИП Федорина, 
  • ИП Крючков, 
  • ИП Исахметова, 
  • ТОО «Адал», 
  • ТОО «КМК -Пионер», 
  • ТОО «АБЗ», 
  • ТОО «Баян-Сулу», 
  • ИП Паненко, 
  • филиал ГУ «РМЦВИТ», 
  • ИП Швечихин, 
  • ИП Садвокасов, 
  • ИП Шаланова, 
  • ТОО «Ак-Лайн», 
  • ИП Хасанова, 
  • ИП «Алла», 
  • ИП Эльмурзаев, 
  • ИП Сюмбаева, 
  • ИП Нур-Су, 
  • ИП Рамазанов, 
  • ИП Мурзагалиев. 

КТП-705 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)

2 и 3 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Магазин «Новинка».

Частный сектор:

  • ул. Парковая, 7-9, 
  • ул. К. Маркса, 2-60. 

КТП-042 (работы на ТП)

3 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Семейный дом «Жануя», 
  • ГАЗС, 
  • ИП Порунова, 
  • ИП Хан, 
  • ИП Жаркеева по ул. Тепличная, 22.

Частный сектор:

  • ул. Тепличная, 1-31, 103-109, 
  • ул. Гольдаде, 1-50, 5а, 2/1-2/5, 
  • ул. Геологическая, 63-69.