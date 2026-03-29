У кого отключат свет на следующей неделе в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 30 марта по 3 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На эти дни компания запланировала работы на высоковольтных линиях и подстанциях в девяти районах областного центра.
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП- Спецавтобаза (промзона) (работы на ВЛ)
30 и 31 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- Ресторан «Султан»,
- ТОО «КСТ АвтоМоторс»,
- дачи «Юбилейные»,
- ИП Абдулаев,
- ТОО «Сервис-пласт»,
- АЗС «Эталон № 7»,
- ТОО «Промбаза 7»,
- ТОО «Астык Тэрра»,
- ИП Назаров,
- Угольная компания,
- ТОО «Фрукттранс»,
- ТОО «Агрофуд»,
- ТОО «Виксом»,
- ИП Борщева,
- ИП Абдрахманова,
- ТОО «Декор Бетон».
Светофоры:
- пр. Назарбаева – ул. Промышленная,
- пр. Назарбаева – ул. Мухамеджанова,
- пр. Назарабаева – ул. Доненбаевой.
КТП-716 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
30 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- Кафе «Рандеву».
Частный сектор:
- ул. Энергетиков, 14-35, 35а,15а,29/1-29/13, 27/2-27/12,
- ул. Тухачевского, 19/2, 21-34, 34а, 21/1, 21/2.
КТП-4 (Жана -Кала) (работы на ТП)
31 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- ИП Ищанова,
- ИП Жигалова,
- ИП Ключкина,
- ИП Стригина,
- ИП Изинбаев,
- ИП Лопатина,
- ИП Хоружая,
- ИП Зиннер,
- ИП Батырлан,
- ИП Ескаирова,
- ИП Кужагалиева.
Спальный сектор:
- пр. Абая, 123.
РП-10 (промзона) (работы на ТП)
1 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00
- ТОО «Агромельпром»,
- ИП Казиева,
- база «DWT».
ТП-107 (работы на ВЛ)
1 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00
- Магазин «Кораблик»,
- ТОО «Маренго»,
- склады по ул. Лермонтова, 22, 24.
Частный сектор:
- ул. Бородина, 184-196, 184а, 186а,
- ул. Лермонтова, 22-24.
ТП-537 и ТП-523 (работы на ТП)
2 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00
- ТОО автосервис «Тарлан»,
- ТОО «Автопилот»,
- ТД «Талисман»,
- ТД «Шахерезада»,
- ТД «Бум»,
- аптека «Забота»,
- аптека № 59,
- магазин «Арзан»,
- «Small»,
- «Ника»,
- ИП Ковалева,
- ресторан «Сопрано»,
- СТО – кафе «Тандыр» по пр. Абая, 82,
- ИП Филиппов,
Спальный сектор:
- пр. Абая, 62, 68,
- ул. Хакимжановой, 5/1.
Частный сектор:
- ул. Джамбула, 62, 62/1, 64, 64/1, 66, 66/1, 68/1.
ТП-151,ТП-82, ТП-КЭМ, РК-1 № 2, ТП-84, ТДС (работы на ПС)
2 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00
- ТОО «детский сад «Бобек-Костанай»,
- ТОО «Строитель»,
- ИП Калашников,
- ТДС,
- ИП Детков,
- ТОО «Первая складская компания»,
- ИП Зудерман,
- ИП Шайкенов,
- ИП Мамедова,
- ТОО «Автосервис»,
- ИП Соколовский,
- ИП Проскура,
- ИП Сейдахметова,
- ИП Федорина,
- ИП Крючков,
- ИП Исахметова,
- ТОО «Адал»,
- ТОО «КМК -Пионер»,
- ТОО «АБЗ»,
- ТОО «Баян-Сулу»,
- ИП Паненко,
- филиал ГУ «РМЦВИТ»,
- ИП Швечихин,
- ИП Садвокасов,
- ИП Шаланова,
- ТОО «Ак-Лайн»,
- ИП Хасанова,
- ИП «Алла»,
- ИП Эльмурзаев,
- ИП Сюмбаева,
- ИП Нур-Су,
- ИП Рамазанов,
- ИП Мурзагалиев.
КТП-705 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
2 и 3 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00
- Магазин «Новинка».
Частный сектор:
- ул. Парковая, 7-9,
- ул. К. Маркса, 2-60.
КТП-042 (работы на ТП)
3 апреля 2026 года с 10:00 до 18:00
- Семейный дом «Жануя»,
- ГАЗС,
- ИП Порунова,
- ИП Хан,
- ИП Жаркеева по ул. Тепличная, 22.
Частный сектор:
- ул. Тепличная, 1-31, 103-109,
- ул. Гольдаде, 1-50, 5а, 2/1-2/5,
- ул. Геологическая, 63-69.
