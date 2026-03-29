На землях Зареченского сельского округа ТОО «Халык Агро KST» в этом году затевает строительство современного овощехранилища, в связке с ним - цех по переработке, а также овощной супермаркет. «Производителю без организации торговли своей продукцией сегодня трудно быть экономически устойчивым», - считает предприниматель Бакир БЕКИРОВ.

Эту фамилию в Костанае ассоциируют с сетью магазинов «Мистер Apelsin», где в большом ассортименте представлены овощи, выращенные на полях выше названного ТОО и крестьянского хозяйства Бекирова.

Бакир Бекиров: «Хранилище, переработка, магазин будут расположены компактно и удобно»

- Ежегодно 500 га овощей высаживаем, в этом году в оборот введем еще около 200 гектаров. В прошлом году валовой сбор картофеля и овощей у нас составил 13 тыс. т, цель - довести производство до 20-30 тыс. тонн. Планомерно к этому идем. Но нам надо хотя бы 20-30% произведенных овощей продавать переработанными, - говорил недавно предприниматель на встрече с акимом Костанайской области. - Мы летом были в Германии, Дании, видели, как там моют и продают в качестве беби-картофеля мелочь, которую мы привычно выбрасываем. А они повышают маржинальность производства. Да и, кроме того, мы хотим пробиться в мегаполисы, а в столичные супермаркеты без упаковки, брендирования точно не войдешь. Очень высокая конкуренция.

Овощехранилище емкостью 5 200 т и площадью 3 600 кв. м планируется строить современное, с климат-контролем, чтобы можно было хранить выращенное до июня. Плюс цех мойки и переработки - 800 кв. м, 20 т переработанной продукции ежедневно. Плюс склад фруктов - 720 кв. м на 1 200 т.

- Склад построить, чтобы в сезон закупать, допустим, в Алматы яблоки и до 3 месяцев хранить, - пояснял предприниматель. - Еще СЗПТ-хаб хотим поставить на 500 кв. м, в числе социально значимых продуктов много плодоовощных позиций. Ну и супермаркет тут же, чтобы продавать овощи по цене производителя. Очень хорошая локация, на пересечении четырех дорог: на Мендыкару, Узунколь, Сарыколь, Карасу. И Костанай, разумеется. Считаю, что очень удобно. И за розницей можно будет приезжать, и оптовикам закупаться. Производителю тяжело работать без торговли. Много посредников, овощеводу тогда ничего не остается. Поэтому мы выстроили такую систему, что занимаемся и производством, и торговлей. В таком виде есть возможность развиваться, идти вперед. И покупателю это нравится, потому что цена производителя более доступная.

Новый проект ТОО « Халык Агро KST» стоит 1,2 млрд тенге. Своих - 300 млн тенге. И 900 млн заемные, расчет здесь на СПК «Тобол», где финансирование можно получить на 7 лет под 2,5%. В качестве гарантии предприниматель готов заложить имеющееся в Костанае овощехранилище и другую недвижимость. Есть гарантия и другого рода - поступательное развитие бизнеса, который планомерно доказывает, что не картошкой единой должен быть жив костанайский потребитель.

- Мы сейчас на своих полях выращиваем около 30 видов овощей. Кроме привычных капусты, моркови, картофеля, постоянно вводим в оборот новые культуры. Белокочанная капуста, кстати, в прошлом сезоне отличная уродилась, себе хватило и соседним регионам. Но мы еще вырастили, например, 500 т пекинской капусты, до сих пор торгуем своей. 35 т брокколи убрали, тоже еще есть на полках, а по осени ее массово брали на заморозку, цена была очень хорошая. Три вида цветной капусты было, красный лук, черные томаты, дайкон впервые вырастили, а какая у нас шикарная сладкая кукуруза была, - перечислял Бекиров. - В этом году хотим попробовать выращивать лук-шалот. Семена корневого сельдерея приобрели. Уверен, придем и к выращиванию красного сладкого лука, я его называю крымским... У нашей семьи опыт работы в отрасли овощеводства большой. Отец Сархан Аятович - агроном с еще советским стажем, всю жизнь занимался только овощами. И сейчас нас консультирует, помогает.

Сархан Бекиров - агроном, который всю жизнь занимался овощами

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ привел данные о том, что в регионе на сегодня суммарная емкость овощехранилищ составляет 87 000 т, но только половина из них оснащена современным оборудованием для климат-контроля. Потребности области в картофеле и овощах оцениваются примерно в 90 000 тонн.

- Но нужно хотя бы 3-4 мощных современных овощехранилища, чтобы долго сохранять собственную овощную продукцию и за счет этого реально влиять на ценообразование, сдерживать инфляцию, - сказал глава области, - у нас же инфляция по овощам - завозная, со стороны, в том числе импортом диктуется. Поэтому проект Бекирова своевременный, производством предприниматель усердно занимается. Ассортимент расширяет, что тоже очень важно. У нас в регионе очень хорошие почвенно-климатические условия для овощеводства: земля, вода, солнца много. Традиции в этой отрасли сельского хозяйства сохранились, специалисты. Это направление надо развивать. К тому же экспортный потенциал у него есть.

Предприниматель, в свою очередь, сказал, что при своевременном получении финансирования намерен овощехранилище выстроить в этом году.

Фото Галины КАТКОВОЙ