Кадры работающих спецслужб с собакой в районе Русского драмтеатра прислали очевидцы. Из-за подозрительной сумки на остановке перекрыли проезд на ул. Баймагамбетова.

Кадр из видео

- 29 марта на пульт «102» поступило сообщение от гражданина Ю., который на остановке «Драматический театр» обнаружил сумку серого цвета, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. - На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В целях обеспечения безопасности граждан территория была оцеплена, после чего с привлечением специалистов проведён осмотр находки.

По результатам проверки установлено, что в сумке находились ноутбук и личные вещи. В настоящее время устанавливается владелец имущества.

Полиция призывает граждан не оставлять личные вещи без присмотра, а при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать по номеру «102».