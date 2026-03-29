Проект нового конституционного закона "О статусе столицы Республики Казахстан" вынесли на публичное обсуждение, передает Informburo.kz. Проект документа опубликовало Министерство национальной экономики РК.

"Проект конституционного закона направлен на обеспечение устойчивого развития столицы и повышение эффективности государственного управления. Конституционный закон предусматривает особенности местного государственного управления в столице, полномочия маслихата и акимата по градостроительству, экологии, миграции, транспорту, земельным и другим вопросам", – говорится в сопроводительных документах.

Также проект Конституционного закона определяет территорию и пригородную зону столицы, центр организации дорожного движения, единый архитектурный облик и дизайн-код столицы, особенности режима лесопарковой зоны, инфраструктуру, а также архитектурную, градостроительную и строительную деятельность в столице.

Акимат и маслихат

Конституционный закон проведёт оптимизацию структуры закона, то есть исключение дублирующих компетенций маслихата и акимата (статьи 8 и 9), положения которых урегулированы в иных отраслевых законах (Земельный кодекс, Строительный кодекс, Закон о дорожном движении, Закон об автомобильном транспорте, Закон о местном государственном управлении и самоуправлении в РК, Закон о жилищных отношениях). Принятие проекта на уровне Конституционного закона обеспечит устойчивое развитие столицы и повысит эффективность государственного управления.

Социально-экономическое развитие

Планируется создание организации, оказывающая содействие социально-экономическому развитию столицы, развитию делового, событийного и медицинского туризма, а также подготовке столицы к международным мероприятиям и выставкам. В её обязанности в том числе войдут выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на продвижение бренда столицы, и реализацию данных мероприятий, привлечение инвестиций и реализацию проектов в рамках развития туристской дестинации, развитие промышленно-инновационной деятельности в области возобновляемых источников энергии, продвижение мероприятий, способствующих развитию делового, событийного и медицинского туризма в столице, внедрение инновационных решений в области туризма.

Центр организации дорожного движения

Новая структура будет отвечать за организацию и управление уличными, перехватывающими и коммунальными автомобильными стоянками (парковками, паркингами), специальными (охраняемыми) помещениями, площадками и стоянками, парковочными пространствами, осуществлять мониторинг использования паркингов и парковок, управление объектами транспортной инфраструктуры, организацию движения грузового тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, в том числе администрирование его движения по улично-дорожной сети.

Архитектурный облик и дизайн-код

Требования к единому архитектурному облику и дизайн-коду столицы распространяются на объекты дизайн-кода, к которым в том числе относятся здания и сооружения, инженерные и транспортные коммуникации, нестационарные объекты, объекты инфраструктуры столицы, их комплексы в жилых, общественных, промышленных, рекреационных и других функциональных зонах столицы, объекты незавершенного строительства, улично-дорожная сеть, а также объекты внешнего оформления, освещения и иллюминации, объекты рекламы, вывески и указатели.

Особенности режима лесопарковой зоны

На землях лесопарковой зоны столицы запрещаются осуществление любой деятельности, отрицательно влияющей на состояние и восстановление экологической системы, растений, животных и других организмов, в том числе выпас и прогон сельскохозяйственных животных, складирование мусора, нарушение почвенного покрова, охота, незаконный отлов, изъятие и умерщвление животных, нарушение среды и условий их обитания, иная деятельность, которая может повлечь изменение её естественного облика или нарушение устойчивости экологических систем.

Принять новый закон планируют 1 июля. При этом прежний закон о статусе столицы от 21 июля 2007 года утратит свою силу.