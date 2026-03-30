В управлении общественного здравоохранения Алматы назвали причину задержки запуска крематория. Процесс кремации в Казахстане до сих пор нормативно не урегулировали, передает Informburo.kz.

Первый в Казахстане крематорий построили ещё в 2021 году, запустить сооружение планировали в I квартале 2023-го, однако этого так и не произошло. В октябре 2025 года крематорий передали на баланс городского патологоанатомического бюро, позже было принято здание и оборудование крематория, правоустанавливающие документы прошли госрегистрацию в "Правительстве для граждан". В начале 2026 года СМИ пестрили заголовками, что крематорий заработает в "ближайшие дни", поскольку 9 января в Министерстве юстиции зарегистрировали приказ, предусматривающий внесение изменений в типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами. Однако к концу марта, вопреки обещаниям, крематорий так и не открыли.

В управлении здравоохранения в ответе на запрос Informburo.kz сообщили, что процесс кремации в Казахстане по-прежнему недостаточно нормативно урегулирован.

"В настоящее время управление и городское патологоанатомическое бюро реализуют комплекс мероприятий, направленных на запуск крематория, в числе которых подготовка прейскуранта цен, внутренних правил функционирования крематория, разрабатываемых непосредственно ГПАБ", – сообщили в управлении.

Стоимость кремации будет складываться из прямых и косвенных расходов, понесённых ГПАБ, а также из предполагаемой нормы прибыли.

"Вопрос ценообразования будет разрешаться после принятия территориальных правил и определения перечня лиц, в отношении которых допустима кремация (отдельные категории трупов иностранных граждан, трупы невостребованных и безродных лиц и другие)", – говорится в ответе.

В управлении подчеркнули, что задержка с запуском крематория не связана с кадровыми либо финансовыми проблемами ГПАБ. Там заверили, что крематорий запустят после внесения соответствующих изменений по вопросам кремации в территориальные правила.