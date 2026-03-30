В Костанайскую епархию впервые доставили мощи почитаемого в православном и католическом мире Алексия, человека Божия. Святыню во время архипастырского визита привёз глава Православной церкви Казахстана митрополит Александр.

Как свидетельствуют предания, Алексий, человек Божий, живший на рубеже IV и V веков – один из первых известных святых, который принял на себя подвиг подвижничества, добровольно отказался мирской жизни во имя веры. У православных день его памяти выпадает именно на 30 марта. Ещё до IX века почитание святого Алексия распространилось сначала по Сирии, а оттуда по всей Византии, позже проникло и на Русь, где «человек Божий» стал очень популярен среди простого народа.

Основная часть его мощей (так называют останки святых) находится в соборе святых Бонифация и Алексия в Риме, а та частица, которую митрополит Александр доставил в Костанай, привезена из Алматы. Сегодня её выставили в специальном ковчеге в Свято-Никольском храме.

- С 28 по 30 марта были совершены богослужения в Рудном и Костанае, - поясняет протоиерей Виталий. - К святому Алексию каждый верующий может обратиться со своей просьбой, с каждой болью или печалью, а кто-то, может быть, с радостью. Чаще просят, чтобы Господь простил согрешения.

