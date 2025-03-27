Иск учредителя ОФ «Сердце чистейшей породы» Людмилы БЕРЕСТОВОЙ рассматривали в Костанайском районном суде. 19 марта прошли прения, на следующий день огласили решение.

Людмила Берестова на территории старого приюта в СО "Железобетонщик" /Фото из архива "НГ"

Ночью с 6 на 7 апреля читатели сообщили «НГ», что в приюте ОФ «Сердце чистейшей породы», недалеко от СО «Железобетонщик», тонут люди и животные.

Как сообщала «НГ» Людмила Берестова днем 7 апреля, две собаки в итоге утонули, судьба еще десяти была неизвестна. Всего в приюте на тот момент находилось более сотни собак.

В иске Берестова указала, что утонули 5 бездомных собак, и обвинила в этом ответчика. В суде добавила, что возникли трудности с учётом животных: до происшествия в приют приезжали сотрудники ветстанции Костанайского района, чипировали собак и должны были зарегистрировать их в базе Tanba, но этого не сделали.

Истец отмечает, что акимат района и ДЧС Костанайской области год назад не предупредили ее о возможности паводка. Адвокат Берестовой Анна КАКИРОВА ходатайствовала о привлечении ДЧС в качестве соответчика, но суд отказал.

Андрей Финк показывает Султану Тукенову видеодоказательство о том, что акимат предупреждал население об угрозе паводка



Представитель акимата Андрей ФИНК в суде заявил, что госорган предупреждал об опасности председателя СО «Железобетонщик», а также публиковал сообщения в своём аккаунте в Instagram и в других соцсетях, в областных СМИ. Продемонстрировал суду одно из опубликованных видео в тот период, где сообщалось о вероятной угрозе паводка в Костанайской области и, в частности, в Костанайском районе.

Людмила Берестова пояснила, что в целом о паводке население предупреждали, но не о том, что под угрозой именно СО «Железобетонщик». Поэтому никаких мер она заранее не принимала. Анна Какирова отметила, что по территории СО не разъезжала машина с сиренами и громкоговорителем и не предупреждала дачников об опасности, что, на её взгляд, является нарушением законодательства РК.

Костанай и Костанайский район утром 7 апреля 2024 года/Фото из архива "НГ"



Свидетельницы Светлана КОВАЛЕВА и Ольга ИВАЩУК в ту ночь одними из первых откликнулись на призыв приюта о помощи. Обе давали показания по видеосвязи.

- Днем 6 апреля на территории СО «Железобетонщик» был паводок, я звонила Людмиле, она говорила, что её не предупреждали об этом. Уже вечером она сказала мне, что там у неё собаки и нужно их спасать, пока вода к ней в приют не пришла, - рассказала Ковалева. - Я собрала активистов, с которыми мы на добровольной основе поехали в приют. Уже темнело. Мы начали грузить собак в машины, но не успели - пошла вода. Пооткрывали вольеры. Началась паника. Несколько из них утонули.

О паводке ей было известно, но о том, что вода пойдёт именно на приют, никто не предупреждал. Об этом же, по её словам, говорили все, кто приехал тогда в приют.

Ноябрь 2022 года. В приюте Людмилы Берестовой построено 10 вольеров в которых живут около 100 собак

- В «Железобетонщике» у нас дача, там постоянно живёт моя мама, поэтому мы отслеживали все сообщения об угрозе паводка, - рассказала Иващук. - Но никакой информации о том, что будет топить наши дачи, мы не обнаружили. До 22:00 в тот день мы были на даче и никаких оповещений или сирен не было. Уже ближе к ночи в соцсетях была информация, что вода пошла в сторону «Золотого фазана». Мы выехали на трассу и убедились, что воды в районе с. Мичурино нет. Позже заметили, что возле приюта стоят несколько машин и что-то происходит. Помогали грузить собак. Уже ночью 7 апреля пошла вода - с большой силой, 40-50 см, мы по колено в воде были!

В какой-то момент приехала патрульная машина полиции, сотрудникам сообщили, что внутри приюта могут тонуть люди, и просили вызвать автомобили ДЧС. Вызывали ли кого-то, Иващук не помнит. Она сообщила, что председатель СО говорил о возможной эвакуации дачников, которые там постоянно живут, но было это уже поздно вечером 6 апреля.

- В результате гибели животных Людмила Берестова испытывает моральные и нравственные страдания, что подтверждается заключением психолога, - выступила в прениях Анна Какирова. - При спасении собак Людмила оказалась в холодной воде и она не думала ни о здоровье, ни о своей жизни, её в последний момент вытащил муж. Акимат не справился с задачей об оповещении Берестовой и владельцев участков в СО «Железобетонщик» о паводке. В результате действий Людмилы бродячих собак становится меньше. Я думаю, что человечность должна поддерживаться государством.

Людмила Берестова в окружении собак в приюте на новом месте - в районе с. Мичурино. 2024 год / Фото из архива "НГ"

- Моя цель была - изменить отношение к животным, поэтому я организовала такой участок. Там были очень тяжёлые условия: без воды, без света, в морозы там была. Я старалась, чтобы у животных было всё… - сквозь слёзы сказала Людмила Берестова. - Я относилась к собакам, как к детям, поэтому было сложно пережить всё это… Власти прекрасно знали, что там находится приют. Из-за них пострадало столько животных. И это просто чудо, что большинству удалось спастись!

- Истец не представила достаточно доказательств, которые бы подтверждали её моральные страдания, - заявил в прениях Андрей Финк. - А её доводы о том, что акимат не информировал население о возможных паводках, не нашли своего подтверждения - госорганы ещё с марта 2024 года предупреждали о возможной угрозе. А лично предупреждать Берестову об этом не было возможности. Прошу отказать в удовлетворении иска в полном объёме.

Сотрудница прокуратуры Костанайского района Далила БУГАТАЕВА в прениях отметила: согласно законодательству РК, компенсация морального вреда из-за паводка за счёт бюджетных средств не предусмотрена.

- Считаю, что акимат района уведомил всех, кто проживает на территориях, подлежащих затоплению, - отметила прокурор. - Прошу суд отказать в удовлетворении иска Берестовой в полном объёме.

- В удовлетворении иска отказать, - огласил 20 марта решение судья Султан ТУКЕНОВ. И пояснил: - Суд не усматривает нарушения личных неимущественных прав Берестовой в результате гибели животных из-за паводка.

Решение еще не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в течение 10 рабочих дней с момента оглашения.

сточник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55398

С акиматом Костанайского района через год после паводка судился дачник СО «Весна» Олег ШИРОКИХ. И тоже проиграл иск. Он утверждал, что дачный домик был его единственным жильём, а власти не предупреждали его и других дачников об угрозе паводка. 6 апреля прошлого года его участок затопило. В иске указывал, что положенную компенсацию в 589 800 тенге от акимата района не получил.

Фото Андрея СКИБЫ