Как сообщили в областном оперштабе, по состоянию на 00:00 часов сегодня, 8 апреля, сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2900 м³/с (было 3150 ранее м³/с), также отмечается снижение притока до 2900 м³/с (по сравнению с предыдущим показателем 3025 м³/с).

Ночью с 6 на 7 апреля читатели сообщили "НГ", что внутри приюта для бездомных животных ОФ «Сердце чистейшей породы» (руководитель Людмила Берестова), что напротив "Золотого фазана", находятся люди и животные - они тонут.

- Просят о помощи, двери заблокированы, не могут открыть, вода очень сильно прибывает. Помогите пожалуйста, - сообщали читатели. - Волонтерам нужны лодки, мужчины, инструмент (топоры, молотки, монтировки). Лучше всего надеть теплую одежду, которую не жалко замарать, резиновую обувь.

Как сообщили «НГ» в оперштабе, днем 7 апреля, в итоге на место приехали спасатели. Людей и собак эвакуировали, но как сообщила корреспонденту «НГ» Людмила Берестова, 2 собаки в итоге утонули, судьба остальных 10 неизвестна. Всего в приюте находилось около 150 собак. В ближайшее время «НГ» уточнит их точное местонахождение.

Около 11.00 затопило ТЦ «Апельсин» и супермаркет «Солнечный», что на выезде из Костаная в Тобыл, сразу за Большим мостом. Слева от Большого моста почти полностью затопило пункт быстрого питания Food Park и парковку рядом с ним. Он расположен примерно напротив "Солнечного". В 14.28 «Апельсин» был практически полностью погружен под воду.

В обед, как сообщали в пресс-службе ДП Костанайской области, на центральном (Большом) мосту образовался транспортный коллапс, пробки.

- Просим сохранять спокойствие, не создавать панику, - обращались к жителям области в ведомстве. - Полиция в круглосуточном режиме обеспечивает сохранность имущества, эвакуированных жителей.

В итоге полиция закрыла мост для грузового транспорта.

Около 12.30 начало топить Колесные ряды. В затопленных районах осталось много собак. Волонтеры просили помочь спасти их. В 13.30 затопило ул. Притобольская. В 14.00 читатели сообщили о затоплении ул. Колесная.

Около 14. 00 в оперштабе сообщили, что необходима физическая помощь, чтобы укладывать мешки с песком, в частности на Большом мосту. В это же время читатели сообщили нам, что затопило нижние улицы в с. Мичурино.

Около 14.30 подписчики сообщили «НГ», что полиция не пускает автомобили, которые следуют из Костаная в сторону Тобыла по ул. Тәуелсіздік. Сообщали, что некоторые водители везут в багажниках лодки, вероятно, чтобы помочь в эвакуации населения. Сначала полиция подтвердила информацию и аргументировала такое решение тем, что образуется транспортный коллапс на мосту, а там сейчас идут работы по укладке мешков. В итоге проезд все же открыли.

В 15.20 волонтеры ОО «Надежда Плюс kst» сообщали «НГ», что у них не хватает воды для собак, в итоге им пришлось долбить снег, чтобы напоить животных. Вместе с полицией, спасателями и сотрудниками ветстанции Костаная они все эти дни отважно спасали животных из затопленных районов и содержали их на своей территории. В целом за день волонтеры спасли более 200 животных.

Наши читатели и подписчики, да и корреспонденты «НГ» сравнивали нынешний паводок с ЧС которая произошла ровно 4 года назад - 7 апреля 2020 года. В тот день был очень сильный ветер, буран и метель.

Как тогда писала "НГ": "Штормовой ветер и снег валил деревья, срывал крыши, рекламные стенды и рвал провода. Уже в середине дня на дорогах Костаная наступил коллапс. Выпущенная на дороги снегоуборочная техника не успевала расчищать переметы. Еще хуже было на трассах: машины застревали в переметах."

В 16.30 читатели сообщали о том, что топит села в Костанайском районе - вода зашла в Енбек и Алтын Далу.

Примерно в это же время аким Костаная Марат Жундубаев призвал всех неравнодушных помочь в противопаводковой борьбе и попросил собраться возле Большого моста чтобы набирать песок в мешки и укладывать их. Сам глава города все время находился на месте и контролировал ситуацию.

- Сегодня есть угроза перелива, около 700 человек работает с утра, понятно, люди устают, нам требуется помощь, - сказал аким. - Я обращаюсь ко всем неравнодушным землякам, у кого есть желание, пожалуйста, подойдите к мосту. Работа будет с мешкотарой, песком. Если есть желание помочь, надо прямо сегодня, надо прямо сейчас.

За день, 7 апреля, на призыв акима Костаная о помощи откликнулось больше 1000 человек.

Также в борьбе с паводком помогали около 100 волонтеров и активистов молодежного крыла "Жастар рухы", и 35 спасателей и 3 ед.техники которые ДЧС Кызылординской области.

Сообщали в оперштабе и о том, где костанайцы и жители области могут оставить гуманитарную помощь затопленным:

Первый пункт приема гуманитарной помощи в Костанае находится в здании горакимата (ул. Пушкина, 98)

Координатор: Махмутов Айдос Казбекович - 87006728697.

Второй в здании областного филиала партии «AMANAT» по адресу Гоголя, 111

Координатор: Бисенова Дильназ - +7 776 291 75 62



Пункт приема гуманитарной помощи в Костанайском районе находится в Тобыле, в РДК «Алтын дән» (ул. Тәуелсіздік, 65А).

Координатор: Жалгас Бекзат Бахытбекулы - 8 777 508 6927

По наблюдениям корреспондентов «НГ» в 17.00 ситуация стабилизировалась и течение Тобола в районе КЖБИ например стало спокойнее.

В с. Мичурино в это время, результате поднятие уровня р. Тобол, по предварительной информации подтопило 9 дворов.

Из 14 домов эвакуировано 75 человек из, из них 13 детей. Спасено 90 голов скота (КРС - 69, МРС-21, размещены КХ «Иолчуев»)



- Очень много людей отказались покидать жилища, информационно разъяснительная работа была проведена задолго до прихода воды, - отмечали в пресс-службе акимата Костанайского района.

В 17.18 на Большом мосту установили трубы для пропуска воды. В это же время в управлении образования сообщили, что 8 и 9 апреля школы Костаная и Костанайского района будут работать в дистанционном формате. При этом отметилди, что колледжи учатся частично онлайн, частично офлайн. Администрация доведет до родителей и учащихся формат обучения.

Около 19.00 в пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что спасатели, полицейские и местные исполнительные органы эвакуировали 1088 человек, в том числе 152 ребенка и 155 голов скота из с. Алтынсарино Костанайского района.

По наблюдениям корреспондента «НГ» в это же время ресторан «"Алтынсаф" экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова был почти наполовину в воде, летник - полностью.

В итоге, как сообщили в пресс-службе акимата Костанайского района, в селе Алтын Дала всего эвакуировано 125 человек, из них 35 детей. Эвакуированы 64 голов скота (КРС-8, МРС-45, лошадей -11). Отогнаны на возвышенное место.

В селе Енбек из-за поднятия уровня воды в реке Тобол, вода подошла на огороды двух жилых домов. Была сделана подсыпка, на данный момент доступ воды к жилищам закрыт. Эвакуировано три человека.

В 20.30 наши читатели попросили проверить информацию о том, что в Тобыле размыло дамбу. Об этом им стало известно из пересланных видео в WhatsApp от людей, которые там работают.



На видео они сообщают, что подталкивает дамбу на ул. Афанасьева и Павлика Морозова.



В акимате Костанайского района информацию опровергли:



- Целостность противопаводковой дамбы в Тобыле не нарушена по состоянию на 19.10 час, ведутся работы по укреплению дамбы с подсыпкой глиной, а также исползуется мешкотара, - прокомментировали в ведомстве.

В подтверждение прислали фото дамбы.

Только поздно вечером на ул. Набережной горожане завершили работы по отправке мешков с песком на укрепление автодороги Костанай - Тобыл.

И в завершении дня была самая милая новость - наши подписчики сняли на видео двух бобров, которые куда-то неспешно шли по своим делам, на Корейском мосту и мосту возле с. Константиновка (Костанайский район).

Ситуация со сбросом воды по информации областного оперштаба на данный момент не изменилась.

Фото корреспондентов "НГ", а также предоставлено читателями и областным оперштабом