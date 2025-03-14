Иск дачника СО «Весна» Олега ШИРОКИХ к акиму Костанайского района о возмещении ущерба от паводка 13 марта начали рассматривать в СМАС Костанайской области.

"Вводил в эксплуатацию как жилой дом"

12 апреля 2024 года. СО "Весна"

В апреле прошлого года во время паводка его дачный участок затопило. Акимат Мичуринского сельского округа, проведя оценку материального ущерба, отказался выплачивать компенсацию. Госорган решил, что участок не является единственным жильем претендента на помощь.

Олег Широких утверждает, что постоянно живет на даче. Он требует признать протокол оценки его имущества неправомерным и отменить его, признать истца пострадавшим в результате паводка, обязать комиссию провести повторную оценку и взыскать с акимата компенсацию за пострадавшее имущество в размере 150 МРП (в 2025 году - 589 800 тенге).

Фото Андрея СКИБЫ

- Ранее, на подготовительном заседании, вы говорили, что не проживали на даче постоянно, а приезжали туда только на выходные. Это так? - уточнила судья Марияш ЖАМАЛИЕВА.

- Я такого не говорил. Я проживаю там, это мое постоянное жилье с 2022 года, - ответил истец. - Я строил там, постоянно находился на участке, все мои личные вещи там же.

Он пояснил, что сейчас живет в селе Силантьевка Алтынсаринского района, но до паводка постоянно находился на даче.

- Дом в СО «Весна» я утеплял, заново строил, переделывал крышу. Я вводил его в эксплуатацию именно как жилой дом, - отметил Широких. - 6 апреля нас затопило, я через два дня приплыл туда на лодке! Воды было по пояс!

В суде также обсуждали, почему истец при трудоустройстве указал в документах адрес в Костанае, а также почему у него небольшие счета за электроэнергию, если он постоянно живет на даче.

Широких пояснил, что адрес в Костанае ему было необходимо указать при трудоустройстве, так как должность связана с материальной ответственностью. Что касается электроэнергии, то он вел на участке строительные работы, и объем потребления мог варьироваться.

Кроме того, истец рассказал, что решил жить на даче, так как еще с 2016 года стоит в очереди на получение земельного участка (10 соток). Однако его номер в очереди – 16 660, и он понимает, что ждать придется долго.

"Отчитываемся за каждый тиын"

Представитель акимата Костанайского района пояснил, что истцу уже выплатили единовременное пособие в размере 369 200 тенге, как пострадавшему от паводка. И заявил: комиссия действовала правомерно, отказав в выплате компенсации за имущество.

Заместитель акима Костанайского района, заместитель председателя комиссии по возмещению ущерба от паводка Маржан ДОСКАЛИЕВА сообщила, что Широких не значился в списке лиц, постоянно проживающих на дачах, предоставленном председателем СО «Весна» Евгением КОРОТОВЫМ.

Строения и то имущество, что в них находилось, во время паводка в прошлом году были изрядно попорчены водой



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51989

Истец считает, что данный список не может быть основанием для отказа. Он утверждает, что знает о фактах корректировки списка уже после принятия решений, а также о выплатах компенсаций дачникам, которые не проживали в «Весне» постоянно.

- Мы неоднократно давали председателю СО «Весна» возможность исправить и дополнить этот список, так как могло произойти недоразумение, - пояснила суду Доскалиева. - Но даже с учетом этого Широких в списках не оказалось.

Истец отметил, что о таких списках ему никто не сообщал, хотя, возможно, он мог бы попросить председателя включить его в этот перечень.

– Я свободный человек и могу передвигаться как хочу, приезжать домой и уезжать. Не считаю, что обязан отчитываться о своем местонахождении, - заявил Широких. - А на комиссии было человек 20, и когда на тебя все смотрят, естественно, волнуешься, ощущение, будто тебя рассматривают под лупой! Приезжайте, посмотрите, что я там строил! Это мое единственное жилье – сколько я могу это доказывать?!

"Мы эвакуировались сами!"

Член комиссии также отметил, что 5 и 6 апреля власти эвакуировали людей из подтопленных районов: кого-то разместили в эвакуационных пунктах, кто-то остался у родственников. Однако Широких среди эвакуированных не было, что странно, если его дача действительно была его единственным жильем.

12 апреля 2024 года. На дачном домике видено уровень, на который поднялась вода

- 6 апреля я был на даче, когда вода начала подниматься. Я помогал другому дачнику выталкивать его машину. Вы говорите, что меня никто не видел, но это я никого не видел! – эмоционально отреагировал Широких. – Почему 5 и 6 апреля там не было ни лодок, ни спасателей? Мы эвакуировались сами!

Председатель СО «Весна» Евгений Коротов пояснил, что 5 апреля с дач эвакуировали пять семей, которые там постоянно проживали. Вечером 6 апреля «Весну» полностью затопило.

Евгений Кропотов

- Проживал ли Широких у нас постоянно, я сказать не могу. Например, я вижу, что возле участка стоит машина, но не знаю, живет ли там человек, – отметил он.

И добавил: в апреле была суматоха, поэтому Широких могли не включить в список. Однако свет в домике на его участке горел постоянно.

Широких сообщил, что обращался к Коротову в июне 2024 года с просьбой внести его в список, так как акимат Мичуринского с/о обещал ему компенсацию, но так и не выплатил.

- На тот момент списки уже были утверждены, и добавить его туда было невозможно, – уточнил Коротов.

Следующее судебное заседание назначено на 20 марта.

Напомним, что в прошлом году чиновники заявляли: владельцам пострадавшего жилья в населенных пунктах, где был введен режим ЧС, полагалась единовременная выплата в размере 100 МРП (369 200 тенге) и компенсация ущерба за бытовую технику и домашнюю утварь в размере 150 МРП (553 800 тенге). Однако компенсация за имущество выплачивалась только тем, для кого дачный дом являлся единственным жильем, что необходимо было подтвердить документально. Те, кто действительно постоянно проживал на дачах, также могли претендовать на получение нового жилья.

Фото из архива "НГ"