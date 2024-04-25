ПКСТ «Мичуринец» находится на берегу Тобола, в районе старого кладбища в Костанае. Всего здесь затопило 365 участков. 22 апреля около 40 дачников рассказали «НГ» о проблемах, появившихся после наводнения. И в тот же день было принято постановление правительства, в результате которого проблем у многих дачников станет еще больше, а оказываемой государством помощи - меньше.

«Надеемся на свои силы»

«Мичуринец» - уже третье садовое общество (ранее мы побывали в СО «Весна» и «Дорожник»), члены которого рассказывают «НГ» о своих проблемах после паводка. Ситуации похожи. Как рассказал председатель ПКСТ «Мичуринец» Максим ДИМОВ, о подтоплении их предупредили, но поздно - вечером 6 апреля. Полиция выставила 4 блокпоста, оберегая дачи от мародеров, хотя все равно было 6 случаев кражи имущества.

Дачники СО «Мичуринец» собрались возле большой кучи мусора, чтобы рассказать «НГ» о своих проблемах / Фото Андрея СКИБЫ



Посреди территории общества - недалеко от автобусной остановки СО «Мичуринец», на ул. Тобольской - дачники организовали свалку: вместе с водой принесло много камыша и мусора. Возле нее и собрались, чтобы рассказать о своих бедах. Здесь лишь малая часть всего, что им пока удалось собрать. Планируют вывозить своими силами.

- Я взял на себя ответственность, чтобы именно сюда пока вывозили, девать его некуда! - пояснил председатель причину такой дислокации кучи мусора. - Если вывезут на улицы, то это все будет загораживать проезд - пожарная безопасность и прочая история. А здесь оно хотя бы лежит, можно быстро вывезти. Мы обратились с письмом в акимат о помощи в вывозе мусора. Ответ еще не получили - срок не вышел. Мы не против помощи для всего общества, но, как всегда, в основном надеемся на свои силы.

Пострадали также 2 трансформатора и насосная станция, сейчас одна из главных задач председателя - как можно быстрее восстановить их работу. В письме в акимат дачники также просили помочь в этом.

- Я сразу же рассылал все сообщения о единовременной выплате и компенсации ущерба дачникам в WhatsApp, чтобы все шли за ними в акимат. Но, как я понимаю, еще никто из присутствующих не получил компенсацию, - поясняет Димов. - Насколько знаю, большинство дачников подали заявления. По оценке ущерба имуществу приезжала только одна комиссия, хотя обещали, что будет три комиссии. Они описывали только бытовую технику и не более того. И то не у всех. Было заявлено 36 адресов, а объехали они примерно 25. Остальные либо подтоплены, либо еще к ним не успели доехать. Здесь они, как слепые котята, я должен присутствовать, чтобы показать, кто и где живет. Они сами ничего не смогут сделать!

Дачники заявляют: если акимат откажется помогать в вывозе мусора и они не получат выплаты, то вместе с председателем будут обращаться в суд, писать коллективные обращения в вышестоящие органы.

«Успели спасти только документы»

У Мустафы САЛМАНОВА в «Мичуринце» было единственное жилье, в котором он уже 4 года проживал с сестренкой и родителями.

Фото Андрея СКИБЫ

- Наш дом затопило полностью! Успели спасти только документы и какую-то часть техники. Сразу же подали заявление на единовременную выплату и оценку имущества, - рассказал он. - Но нам еще не выплатили. По единовременной сказали, что нет акта от отдела по ЧС на наш участок, принимается решение еще. Интересно, что соседний участок в этом списке есть, как понял, им уже выплатили. Но они к нашему СО не относятся, это частный сектор. По компенсации приезжала комиссия, была оценка, но только по бытовой технике. Оценки ущерба строению еще не было. Сказали, что в мае будут еще оценивать.

Комната в дачном домике Мустафы Салманова до... / Фото из личного архива

...и после паводка / Фото Андрея СКИБЫ



Мустафа планирует собрать и других дачников, которые проживали тут круглый год, и записаться на прием к заместителю акима Костаная, чтобы обсудить эти проблемы.

После паводка дача Мустафы выглядела так / Фото из личного архива

У Леси ЯКОВЛЕВОЙ в «Мичуринце» домик, в котором она не живет постоянно. Ее участок полностью затопило водой, а домик оказался в ней по крышу. На дачу приплыло очень много камыша и мусора.

Леся Яковлева: «Теперь весь мой участок в камыше!» / Фото Андрея СКИБЫ

- 1,5-2 м камыша. Все деревья, все кустарники, все в камыше. Я прошу помощи, чтобы помогли убрать мой участок! - говорит Леся Ивановна. - Мы только территорию площадью метр на два метра очистили сами. Вероятно, придется бросать дачу, там и домик, и теплицу затопило. Но главное, что теперь весь участок в камыше!

Камыш после потопа на даче везде: в том числе на крыше / Фото Андрея СКИБЫ

Яковлева подавала заявление в отдел социальных программ акимата Костаная на единовременную выплату, но ей отказали, так как домик на нее не зарегистрирован.

- Земля у вас, сказали, осталась, никуда не делась! - возмущается женщина. - Я прошу волонтерской помощи, чтобы помогли. Я сама не в состоянии!

«Приедут, чай попьют, две дачи обойдут...»

- Произошедшее - полностью вина государства, они должны были предвидеть это наводнение, - считает дачник Валерий ЯКУШЕНКОВ. - Есть такие профессии, как гидролог и мелиоратор, но их сейчас в Казахстане нет! Раньше было учебное заведение у нас, которое их готовило, но оно уже закрыто. И правительство тыкает пальцем в небо, гадает, будет паводок или не будет. Профессионалов нет, а где деньги, которые выделили на противопаводковую борьбу, никто не знает.

Фото Андрея СКИБЫ

Его домик, кстати, не затопило - вода не дошла буквально на 1,5 м. Валерий говорит, что оценочные комиссии работают очень медленно и долго:

- Приедут с утра, пока чай попьют, две дачи обойдут, потом у них обед два часа, вернутся, еще две дачи обойдут. Такими темпами они еще до нового года ходить будут!

Высказал дачник свое мнение и по поводу огромного количества камыша на дачах:

- Вывезти это люди не в состоянии, ни финансово, ни физически! - считает Якушенков. - Камыш - очень пожароопасная вещь. Сейчас чуть подсохнет, не дай бог, какой-то подросток или наркоман спичку кинет. Этот камыш вспыхнет, как порох. И то, что не утонуло после наводнения, сгорит. Пожарные потушить не смогут! Надо срочно вывозить! Надо, чтобы акимат или волонтеры помогли нам!

Сейчас так выглядят комнаты во многих дачных домиков / Фото Андрея СКИБЫ

22 апреля на аппаратном совещании аким города Марат Жундубаев ответил на вопрос «НГ», что вывезти мусор с территории садоводческих обществ поможет отдел ЖКХ, который предоставит необходимую технику.

«Ситуация изменилась...»

Пока дачники возмущались, что от государства нет помощи, правительство, как говорится, «переобулось».

- В законодательство внесены изменения по возмещению ущерба, - сообщила 24 апреля на брифинге в РСК заместитель руководителя управления финансов Алма ЖУСУПОВА.

Правительство приняло решение о том, что владельцам дачных домиков, которые признаны единственным жильем, будет оказываться такая же помощь, как и владельцам пострадавших от паводка жилым домам. То есть из госфонда им будет предоставлено жилье и выплачиваться единовременная выплата в размере 100 МРП (369 200 тенге - «НГ»).

Кроме того, выплатят компенсацию тем, кто потерял предметы обихода: для хранения и приготовления пищи (холодильник, газплита, шкаф для посуды), для приема пищи (стол и стулья), для сна (кровать и диван) и для ухода за одеждой (стиральная машина). Верхний потолок этой выплаты ограничен суммой 150 МРП (553 800 тенге). Причем, если общая стоимость поврежденного имущества будет меньше этой суммы, то заявитель получит только выплату, указанную в отчете об оценке.

И вот главный нюанс принятого решения.

- Возмещение ущерба будет только для тех пострадавших, у которых дачный домик является единственным жильем (что нужно документально доказать). Они также могут рассчитывать на получение жилья, - отметила спикер. - Если у вас есть квартира в городе, а дача используется сезонно, то никаких выплат вы не получите. Ранее помощь обещали всем: и дачникам, которые в садовых обществах не проживали. Но на днях пришло разъяснение правительства и ситуация изменилась.

Прием заявлений на компенсацию ущерба пострадавшим от паводка в Костанайской области завершается. Последний срок в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах - 27 апреля, в Карасуском районе - 5 мая, в Костанае и Костанайском районе - 6 мая.

- К заявлению нужно приложить копию удостоверения личности, а также перечень имущества, которое пострадало из-за паводка. Затем в течение 15 календарных дней комиссия рассматривает и проверяет предоставленную информацию, сверяет с базами данных и направляет ее для оценки. В течение 10 дней проходит работа по организации и привлечению оценщика, - пояснила Жусупова. - После того как оценщик завершает работу и предоставляет комиссии отчет, в течение 3 рабочих дней принимают решение. Если оно положительное, то с этого момента, в течение 30 календарных дней, комиссии обязаны выплатить компенсацию ущерба.

Сроки, кстати, увеличили: ранее «НГ» в акимате Костаная сообщали, что комиссии и оценщик проводят свою работу за 10 рабочих дней.

25 апреля дачники СО «Мичуринец» пришли к акимату Костаная, чтобы задать вопросы напрямую. Подробности об этой встрече скоро на сайте "НГ".