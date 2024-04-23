Вдобавок к 100 МРП пострадавшим будут выплачивать до 150 МРП (около 553 тыс. тенге) для покупки предметов первой необходимости. На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов рассказал, что ситуация с паводками постепенно стабилизируется, передает inbusiness.kz.

Фото: primeminister.kz

Он отметил, что накануне подписал постановление, которое утвердило поправки в правила возмещения ущерба пострадавшим.

"На данный момент уже порядка 11 тыс. семей получили выплату в размере 100 МРП. Также будут возмещаться потери предпринимателей. Это только начало большой работы. К 100 МРП компенсации будем дополнительно выплачивать до 150 МРП, это порядка 553 тыс. тенге, на которые люди смогут приобрести утраченные предметы первой необходимости: холодильник, стол, стулья, посуду, одежду", – сказал он.

В некоторых регионах угроза подтопления еще сохраняется, добавил Бектенов.

"Фиксируются факты некоторого повышения уровня воды в реках. В связи с этим поручаю продолжить усиленный контроль за паводковой обстановкой и при необходимости обеспечить оперативное реагирование и эвакуацию населения. Если нужно, то надо эвакуировать в принудительном порядке. Министерству экологии необходимо увеличить количество гидропостов на водоемах и реках. Акиматам регионов в кратчайшие сроки завершить техническое обследование подтопленного жилья, зданий и сооружений. Там, где вода ушла, необходимо без промедления начинать работу по расчистке территорий от последствий паводка, дезинфекции и восстановлению", – поручил он.

Кроме того, министерству промышленности поручено создать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной и инженерной инфраструктуры.

"Нужен четкий план строительных и ремонтных работ с их завершением в максимально сжатые сроки. Эта ситуация дает нам возможность обновить инфраструктуру, по-новому посмотреть на благоустройство населенных пунктов", – подчеркнул премьер.

Он также поручил министерству культуры и информации совместно с заинтересованными госорганами и акиматами усилить разъяснительную работу среди населения. По словам главы правительства, до каждого должна быть доведена информация о проводимых работах, получении возмещения ущерба, отсрочкам по кредитам, по сдаче налоговой отчетности и уплате налогов для пострадавшего бизнеса и так далее.