Потребительский кооператив «СО «Дорожник» находится на берегу Тобола, недалеко от ж/м Амангельды (бывш. Красный Партизан) в пригороде Костаная. Во время паводка здесь затопило все 228 участков. Вода дошла даже до конторы, расположенной возле ул. Набережная в Амангельды.

Пройти на участки из-за грязи и затопленных дорог можно только в высоких резиновых сапогах.

В воскресенье, 14 апреля, здесь собралось около 50 человек. Вместе с председателем СО Валентиной РАЙКОВОЙ они обсуждали, как юридически правильно обратиться за помощью в акимат.

- Зафиксируйте все на фото и видео - мало ли что, возможно, будут судебные тяжбы, - поясняла Райкова.

- Я считаю, что нужно писать коллективное заявление от ПК на возмещение ущерба, - высказался один из дачников. - Оценка ущерба будет производиться подрядчиком акимата, которого они наймут примерно через две недели. Комиссия будет утверждать выводы этой организации. Поэтому прошу: напишите заявление от имени нашего общества! А если что, мы пойдем с ним в суд!

Кто-то был с ним согласен, кто-то нет - эту тему дачники обсуждали еще около часа.

- На дачах я жил круглый год, с 5 на 6 апреля ночевал здесь в последний раз, - рассказал «НГ» Александр ОСИПОВ. - Приходили до этого участковые, переписали мои данные. 6 апреля стал потихоньку выносить вещи с участка в сумках к дочке, в Костанай. Когда возвращался, до участка своего так и не дошел - смотрю, уже вода поперла вовсю! На второй улице меня вода чуть ли не сносила - еле за забор держался! Поток очень сильный был! Больше не свой участок в тот день не возвращался...

В итоге дачный домик, в котором Осипов жил с 2010 года, затопило до самой крыши. Александр ночует у дочери или в своем автомобиле, живет по сути там же. Днем, как и другие дачники, приходит к своему участку - посмотреть, чтобы мародеров не было.

Насосы, лежавшие на территории, тоже затопило

- Многие участки были затоплены по крышу и даже выше! На участках сейчас стоит вода, полностью не ушла еще, - рассказала «НГ» Валентина Райкова. - Масштабы ущерба снимали в акимате с дрона. Нанесен огромный ущерб нашему СО - затопило трансформатор, линии электропередач, насосы подачи холодной воды, а в них есть электродвигатели, которые наверняка вышли из строя. У нас маленькое общество, мы это не вытянем, трансформаторы стоят десятки миллионов! Люди хотят знать, будет ли какая-то помощь от властей.

Как и в СО «Весна», большинство владельцев участков живут в Костанае, и только 19 домиков заселены круглый год. По словам председателя, об эвакуации предупредили заранее, поэтому обитатели 11 домиков (11 человек) переехали к родственникам и в эвакопункт. Остальные 8 домиков затопило не полностью.

На здании конторы еще виден уровень, до куда дошла вода

Дачники обращаются в отдел соцзащиты акимата Костаная за единовременным пособием. Многие написали заявления о возмещении материального ущерба, но оценку провести пока еще нельзя.

- У нас есть дома, которые зарегистрированы, как недвижимость. Но в основном они здесь старенькие и являются временной постройкой для сезонного проживания, - пояснила Райкова. - Целевое назначение наших земель - для садоводства. Поэтому люди беспокоятся, что из-за этого акимат не будет возмещать нам ущерб. Мы хотим организоваться с другими СО, пойти в акимат и вместе требовать возмещения ущерба. Ведь в любом случае это нажитое имущество людей, и очень жаль, что это все пропало.

По словам Валентины Алексеевны, в акимате дачникам говорят, что решение по их участкам пока не принято - ждут постановления правительства.

- Участки завалены огромными кучами камыша и мусора. Чтобы это все вывезти, нужно 25-30 рейсов КамАЗа. И люди переживают, как все это вывозить, - добавляет председатель. - Самосвал загнать или еще какую-то тяжелую технику нельзя из-за раскисших дорог. А потом просто будет невозможно пользоваться участками.

Дачники считают, что власти обязаны им помочь, так как СО относится к территории ж/м Амангельды, а тот - к территории Костаная.

- Все земли дачникам выданы отделом земельных отношений акимата Костаная, то есть земля здесь государственная, - комментирует Райкова. - Да, наши участки - это, конечно, частная собственность, но на общих улицах земля все-таки государственная. Поэтому мы и хотим, чтобы власти очистили их от мусора.

Она отмечает, что проблем с регистрацией недвижимости пока ни у кого не было. Это значит, что выплатить единовременное пособие и компенсировать ущерб власти должны всем обратившимся дачникам.

Фото Андрея СКИБЫ