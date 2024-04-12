Общество находится на территории Мичуринского сельского округа в Костанайском районе, а подавляющее большинство дачников живут в областном центре. Во время паводка это СО буквально утонуло, хозяева участков поголовно претендуют на материальную помощь от государства.

- Колоссальный ущерб у нас, - сказал на встрече дачников с корреспондентами «НГ» председатель СО «Весна» Евгений КОРОТОВ, - 600 действующих участков, затоплены были все. 100 процентов - под самую крышу. Кроме участков, затоплены дороги. В полную негодность пришло все оборудование: две подстанции, несколько опор, электродвигатели. Все это мы накануне затопления поднимали, пытались обезопасить, но не помогло. Объем воды был настолько большой, что ничего не спасли. Подсчитали, ущерб - около 15 млн только на оборудование. Без него мы встанем. Нет и не будет к началу сезона ни воды, ни света. А есть ведь те, кто живет здесь. Мы понимаем, что у всех беда. Мы не просим великой помощи, но надеемся, что будет помощь на восстановление оборудования. Я три дня назад обратился в акимат Костанайского района письменно, указал ущерб. Ждем ответа.

Многие дачники живут за городом по полгода, заезжают с апреля и остаются на весь садово-огородный сезон. 35 домов обитаемы круглый год. У людей это единственное жилье.

Буквально у всех строения и то имущество, что в них находилось, изрядно попорчены водой, разворочены и смыты теплицы, бани, беседки, повреждены или рухнули, уплыли заборы.

На данный момент больше всего дачники негодовали по поводу того, что не могут оформить получение единовременного пособия, которое полагается каждому пострадавшему от паводка.

- Нашему председателю уже сказали в акимате района, что обществу рассчитывать надо на собственные силы, то есть на нас, дачников, - говорит Лариса АКСЕНОВА. - Хорошо. Но нам государство тоже обязано помочь. А мы не можем заявления сдать на пособие. Непонятно, куда обращаться. Я, например, 9 апреля направила заявление через портал eotinish.gov.kz в акимат Костаная. А 11 апреля в 17.36 мне позвонили и сказали, что надо его отозвать - не тот адресат. Но другие дачники обращались в Костанайский район, а их наоборот отправляли в Костанай.

Стоящие рядом люди это подтверждали, обращая внимание на то, что если заявления они и оставляли, то без входящих номеров, без корешков о том, что приняты. Есть те, кто оставил заявления одновременно и в Тобыле, и в Костанае.

Важно, что дачники планируют часть средств от этих пособий направить на нужды садового общества - чтобы как можно быстрее восстановить оборудование, в первую очередь трансформатор. При этом дачников беспокоит, что, по слухам, размер единовременного пособия для сельских округов - меньше 70 МРП.

- Мы что - из вторсырья сделаны? Или нам стройматериалы в магазинах дешевле будут продавать? - в сердцах говорит Лариса Аксенова.

Конечно, у людей есть вопросы и о том, полагается ли им компенсация за ущерб, нанесенный паводком их недвижимости. Особенно когда ситуация такая, как у Махаббат ДАУРЕНБЕКОВОЙ, которая в садовом обществе жила. В семье двое маленьких детей: один грудной, второй, пятилетний, серьезно болен. Мама Махаббат парализована, сейчас на реабилитации в больнице. Пять лет назад семья купила недорого участок и начала превращать дачную постройку в жилье.

- Старались, как могли, - говорила женщина, - но 15 февраля дом сгорел. Мы опять с мужем наскребали деньги из последних сил, купили стройматериалы. И тут этот паводок. Мы с дрона видели, ничего не осталось. У нас уже никаких сил и средств не осталось.

Вопросы дачников «Весны» мы адресовали в пресс-службу акима Костанайского района. Сегодня в 17.30 на них обещали ответить.