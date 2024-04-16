Заявления на единовременный платеж принимают в отделе занятости и соцпрограмм акимата Костаная по ул. Касымханова, 34. В понедельник, 15 апреля, около 17.00, в очереди на первом этаже было около 20 человек. Сначала пострадавшие от паводка заполняли документы по шаблону, затем по таллонам проходили в кабинеты № 2 или № 3.

Как сообщила "НГ" руководитель отдела Акбопе МАНАТОВА, официально обслуживают только в кабинете № 2, но в связи с большим объемом работы дополнительно привлекают и других сотрудников.

Для получения единовременной выплаты нужны: заявление о возмещении материального вреда (ущерба), документ, удостоверяющий личность, и номер лицевого счета. С ними можно обратиться в отдел соцзанятости, либо подать заявление через портал egov.kz. С заявлением может обратиться только собственник пострадавшего имущества или официальный представитель в течение 3 месяцев со дня возникновения ЧС. Специалисты отдела рассматривают пакет документов, изучают его полноту и достоверность и в течение 8 рабочих дней передают специально созданной комиссии. Деньги выплачивают в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения.

- В законодательстве указано, что в случае нанесения ущерба гражданину или его имуществу в период действия ЧС или при пожаре выплачивается единовременная материальная помощь в размере 70 МРП (484 000 тенге), - поясняет Акбопе Манатова. - Но по поручению правительства РК эта сумма увеличена до 100 МРП (692 000 тенге). Такую сумму мы выплачиваем с 15 апреля.

Среди заявителей были и дачники, и владельцы частных домов.

- Я живу по ул. Тобольская, 107/7 (Колесные ряды - «НГ»), - рассказала Гульнара УРАЛОВА, вышедшая из кабинета № 2. - В ночь с 6 на 7 апреля пришла вода, об этом нас госорганы осведомляли заранее. Была эвакуация, сотрудники ДЧС предлагали в эвакопункт отправиться, но мы остановились у родственников. Я живу в Костанае пятый год. Старожилы нашего района утверждали, что такого наводнения не будет, что вода до домов не дойдет. Мы подстраховались, документы смогли сохранить. Мой дом ушел под воду на 1 м 20 см. Мы остались практически без ничего. Хочется, чтобы чиновники к нам относились с пониманием, пояснили, как и и какие документы необходимо собрать. Сегодня я пришла сюда впервые, написала заявление, но его не приняли - сказали, что ждут госакта, который идет через акимат. Комиссия будет оценивать имущество, проводить техобследование.

Акбопе Манатова прокомментировала: в итоге заявление Ураловой приняли и деньги перечислили на ее счет. И отметила - сотрудники требовали не акт об оценке ущерба, а документ от управления по ЧС, подтверждающий факт подтопления дома.

По данным на вечер 15 апреля, в отдел поступило 1195 заявлений на единовременную выплату. 90 пострадавших уже получили по 100 МРП, в том числе 70 жителям района Колесные ряды в начале апреля выплатили по 70 МРП, поэтому им дополнительно перечислили по 30 МРП (207 600 тенге).

- В любом случае никто не останется в стороне, всем выплаты будут произведены, - заверила Манатова. - Управление по ЧС Костаная предоставило нам справку на некоторые адреса о том, что такие-то дома затопило. Например, по району Колесные ряды дали справку с нумерацией домов, что 143 дома были в зоне подтопления и пострадали. Владельцам 70 домов мы по 70 МРП по этой справке выплатили, с остальными заявителями из этого района еще работаем. Но есть дома, которые не вошли в справку, и туда мы направляем комиссию. Например, сегодня мы выезжали по 40 адресам и из них один не подтвердился. Его жильцы пояснили, что подали заявление, потому что их эвакуировали. То есть, в дом у них вода не зашла и ущерб не был нанесен. Но люди должны понимать, что мы выплачиваем деньги только тем, у кого имущество пострадало.

Деньги будут выплачены только в том случае, если в дом зашла вода, причем не важно, на какой уровень она поднялась.

- К нам обращались и дачники из садовых обществ Костанайского района, например, из СО «Весна». Так как они обращались по месту прописки, то есть в Костанае, принимаем документы мы, - отмечает руководитель отдела. - Так как дачи тоже являются имуществом, выплаты по ним будут производиться. Но сейчас у нас в приоритете - жилые дома и те дачи, которые являлись единственным жильем. Отмечу, что выплата идет именно правообладателю, домовладельцу. К нам уже обращались заявители, которые были квартиросъемщиками, но, так как пострадало имущество именно домовладельца, в выплате им было отказано. Если у заявителя затопило только земельный участок, без строений, ему тоже будет отказано в выплате.

Председатель ПК «СО «Дорожник» Валентина РАЙКОВА сообщила "НГ", что она тоже обращалась в отдел соцзанятости, чтобы получить единовременную выплату.

- Осенью мы построили дачный домик, но еще не успели его зарегистрировать, - рассказала она. - В отделе мне пояснили, что дачный домик считается недвижимостью только в том случае, если на него есть акт ввода в эксплуатацию. И только в таком случае государство будет что-то выплачивать и ущерб возмещать.

- Да, для получения выплаты необходим акт ввода дачного домика в эксплуатацию, - прокомментировала Акбопе Манатова. - Но все рассматривается в индивидуальном порядке. В законодательстве указано - правоустанавливающие документы. То есть, нужны все документы, которые указывают, что именно вы - собственник имущества. Если у заявителя не хватает каких-либо документов, ему об этом сообщат.

Фото Андрея СКИБЫ