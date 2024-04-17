Заявления на компенсацию ущерба принимают в городском акимате (ул. Пушкина, 98). Вечером 15 апреля корреспондент наблюдал за этим процессом, поговорил с пострадавшими и чиновниками.

Посетителей в конце рабочего дня - 17.30 - было немного, всего 5 человек. Среди них был и уже знакомый мне дачник из СО «Дорожник». За небольшим столом на фоне карты Костаная на первом этаже они заполняли заявления по шаблонам, затем заходили в соседний кабинет, где специалисты акимата проверяли документацию.

В ночь с 6 на 7 апреля полностью затопило дачный участок Айгуль ЖАНАГУЛОВОЙ в СО «Мичуринец».

- Наш председатель Максим Иванович держал нас в курсе ситуации и о наводнении предупредил заранее, - рассказала она. - Была ли эвакуация или нет, я не знаю, так как круглогодично на даче не живу - появляюсь там сезонно. Сейчас вода уже сходит, но ущерб большой у меня и у всех дачников. Сейчас у нас еще нет электричества на дачах, а соответственно - и подачи воды. Хотелось бы, чтобы нам восстановили трансформатор. Течением принесло много мусора и нам еще теперь необходим транспорт, чтобы его вывозить. Я здесь сегодня уже второй раз, в первый раз пришла, но мне пояснили, что не все документы были. В итоге мне сказали: когда будет проводиться оценка ущерба на моем участке, меня предупредят по телефону. А вообще о том, в каком размере будет оказание материальной помощи, я узнаю из СМИ.

Айгуль Жанагулова будет подавать заявление и на получение единовременной выплаты в отделе соцзанятости, но пока что собрала еще не все документы.

Как сообщила «НГ» руководитель отдела документационного обеспечения акимата Костаная Айнур АНТЕЕВА, заявления начали принимать 8 апреля.

- Сначала заявители заполняют бланк-форму, затем со всеми подтверждающими документами о том, что именно они являются собственником недвижимости, приходят в кабинет к нашим сотрудникам, - пояснила она. - В первую очередь мы принимаем такие документы: сведения о собственнике (правообладателе), технические документы, паспорт, акт на земельный участок и т. д. Также необходимо предоставить справку из ЦОНа о зарегистрированных правах на недвижимое имущество.

На вечер 15 апреля отдел принял 609 заявлений. В приоритете жилые дома, далее - дома на дачных участках, где люди проживают круглый год, затем - дачные домики, где люди не проживают или проживают сезонно. После ознакомления с документами выезжают оценочные комиссии.

- Для ускоренного рассмотрения каждого заявления все указанные адреса поделены на 5 секторов. Соответственно, и члены комиссии условно разделены на 5 групп. В их состав входит 24 человека: сотрудники акимата, представители ТОО"Сейсмостройзащита", ТОО "Институт Агропромпроект" и депутаты Костанайского гормаслихата, - пояснила пресс-служба акима Костаная. - По поводу возмещения ущерба говорить еще рано, каждое заявление будет рассмотрено индивидуально на заседании комиссии. О разнице в возмещении ущерба между жилыми домами и дачными домиками, где люди живут круглогодично, пока говорить тоже рано, потому что сейчас данный вопрос решается на республиканском уровне. То есть, либо дачные дома будут рассматриваться отдельно, либо их приравняют к жилым домам.

Алгоритм для пострадавших от паводка

Нужно обратиться с документом, удостоверяющим личность, в кабинет № 107 с 9.00 до 18.30. Прорабатывается возможность подачи заявлений в электронном формате. В заявлении нужно указать перечень утраченного и/или испорченного имущества пострадавшего с приложением всех правоустанавливающих и других подтверждающих документов. С заявлением может обратиться только один собственник пострадавшего имущества или официальный представитель в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС.

Акимат в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления оценивает размер причиненного ущерба. Определение размера вреда происходит при участии пострадавшего, членов комиссии и оценщика. Выплата осуществляется в течение 30 календарных дней после принятия решения.

Согласно действующему законодательству, нормы по возмещению причиненного вреда не распространяются: на временные строения, хозяйственно-бытовые и иные постройки, не относящиеся в соответсвии с законодательством РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности к объектам недвижимости, незаконно построенные объекты, ценную одежду, предметы роскоши либо изготовленные из драгоценных металлов, предметы, имеющие художественную ценность, а также имущество, которое в момент возникновения ЧС являлось объектом страхования.

Фото Андрея СКИБЫ