В городе есть несколько приютов для бездомных животных, и все они существуют в основном за счет усилий энтузиастов и неравнодушных граждан. Власти давно не могут решить - обязаны ли они помогать приютам?

«Самая большая потребность - еда»

В апреле 2024 года "НГ" писала, что частному приюту ОО «Надежда Плюс kst» очень сложно содержать животных. Тогда же ситуация обострилась: волонтеры спасали животных, и если до паводка в приюте было около 100 собак, то после спасения их число выросло более чем в два раза. Кошек тоже было много - около 80.

На руках у Александры щенок которого только что привезли из ветклиники. У него вирусный энтерит. Теперь он будет жить дома у волонтера.

- Сейчас у нас около 140-150 собак и еще около 50 кошек, - рассказала «НГ» председатель приюта Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Большую часть животных забрали (примерно 70%), в основном тех, которые содержались у нас во время паводка. Были пострадавшие, которые пришли и сказали, что власти дали им квартиру и они забрали животных уже в новые дома - Но часть осталась у нас. На городской передержке у нас, например, был один спасенный питбуль, недавно он умер, и в последний путь провожали его мы, хотя его хозяева знали, что он у нас и не забирали собаку. Они тоже получили квартиру от государства. В целом они оставили нам два кота и три собаки, одна из которых недавно родила щенков. Но они им не нужны...

Сейчас, как и в конце февраля, «Надежда» испытывает финансовые трудности:

- Мы должны ветклиникам «Айболит» (440 тыс. тенге) и VetZabota (640 тыс. тенге) за лечение животных более 1 млн тенге. Наши знакомые девушки из Алматы организовывали сбор средств, но их все равно не хватило, чтобы покрыть все расходы, - рассказала «НГ» Александра. - Сейчас самая большая потребность у нас - еда для животных. Да, много корма привозили нам неравнодушные люди во время потопов, и три месяца мы не объявляли о проведении каких-либо сборов. Но запасы еды кончаются, и вероятно, что в ближайшее время мы вновь будем просить у людей помощи.

С увеличением количества животных на территории центра "Надежды" во время паводка расширилась и его территория

Лебединская отметила, что сейчас организация рассматривает вопрос с варкой каш для животных в зимнее время, так как сухой корм достаточно дорогой. Летом каши варить не получится, ведь все скисает мгновенно, поэтому волонтеры хотят приобрести полевую кухню.

- Наверное, странно звучит, когда мы говорим, что делаем все на полном альтруизме и не получаем с этого денег. Но если люди думают, что мы потратим эти деньги на себя, то всегда можно, например, оформить доставку корма, и я всегда даю людям номера наших доставщиков, - отмечает девушка. - Иногда мое сердце рвется, когда нам привозят один мешок корма, который по стоимости как наши два обычных. Конечно, я выберу, чтобы у нас было больше корма, хоть он и будет дешевле. Конечно, есть животные, которым нужен, например, гипоаллергенный корм, но таких мало. Поэтому, когда нам привозят дорогой корм, мы его откладываем, потому что наши животные все равно съедят его за три минуты.

Александра рассказала, что сейчас приют нуждается и в мужских руках, в частности необходим сварщик, чтобы сделать вольеры. Она напомнила, что почти полгода владелец компании «Агний» Евгений предоставлял волонтерам своего сварщика и обеспечивал его зарплатой. «Надежда» закупала лишь расходные материалы. В итоге сварщик нашел более постоянную работу.

Людмила Берестова в окружении собак из своего приюта. Уже на новом месте/Фото из личного архива

Другой приют - ОФ «Сердце чистейшей породы» - сейчас восстанавливается после паводка. В ночь с 6 на 7 апреля внутри приюта для бездомных животных ОФ «Сердце чистейшей породы», что напротив "Золотого фазана", находятся люди и животные - они тонут. Силами спасателей, волонтеров и неравнодушных людей их удалось спасти, но несколько собак, по словам Людмилы, все же утонули.

Сейчас на территории приюта находится около 100 собак. Как рассказала руководитель фонда Людмила БЕРЕСТОВА, приюту нужны газоблоки, окна, двери и финансовая поддержка, ведь нужно платить зарплату строителям.

«Не имеет полномочий»

Но могут ли власти помочь приютам? Пока что они только занимются перекладыванием ответственности друг на друга.

Напомним, в феврале этого года в управлении ветеринарии акимата Костанайской области нам пояснили, что софинансировать приюты обязан отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная. А 2 апреля на брифинге в РСК руководитель отдела ветуправления Талгат Шамшадин пояснил, что софинансированием может заниматься как его ведомство, так и отдел ЖКХ. При этом отметил, что к своим обязанностям управление планирует приступить уже в следующем году.

Талгат Шамшадин отметил, что софинансирование частных приютов ветуправление планирует проводить уже в следующем году/Фото из архива "НГ"

8 апреля «Наша Газета» направила запрос в отдел ЖКХ Костаная. В своем ответе уже бывший руководитель отдела ЖКХ Денис Петрухно сообщил, что софинансированием приютов занимается управление ветеринарии, а их строительством управление строительства. В управлении ветеринарии сослались на Приказ заместителя премьер-министра - министра финансов РК, где указано, что отдел ЖКХ может строить приюты и пункты временного содержания для домашних животных, а также содержать их.

Отдел ЖКХ поддержал заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ:

- Единая бюджетная классификация РК включает такие программы для отделов ЖКХ в городах областного значения, как строительство и содержание приютов, пунктов временного содержания для животных, - отметил он. - С 2020 года компетенция в области ветеринарии передана на областной уровень, поэтому в Костанае отсутствуют профильные отделы, способные обеспечить содержание приютов. Отдел ЖКХ не имеет полномочий в области ветеринарии, и законодательных оснований для включения данных видов деятельности нет.

Он отметил, что в Законах РК «Об ответственном обращении с животными» (ст. 9, 11), «О ветеринарии» (п. 2 ст. 10), а также в «Правилах деятельности приютов для животных» (п. 13) отсутствует компетенция местных исполнительных органов по организации и обеспечению ветеринарных мероприятий и содержанию приютов для животных.

- Однако акиматы области могут софинансировать частные приюты для животных согласно Правилам госзакупок, утвержденных приказом Министра финансов РК, - отметил Исмагулов. - Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области в свою очередь имеет бюджетную программу 056 «Строительство приютов». А ветеринарная станция Костаная финансируется из областного бюджета и может осуществлять строительство приюта для животных для дальнейшего содержания и оказания услуг.

В своем запросе мы напомнили Исмагулову, что 15 апреля этого года, на аппаратном совещании в горакимате, аким Костаная Марат Жундубаев похвалил работу ОО «Надежда Плюс kst» за спасение животных во время паводка в Костанае и Костанайском районе. Также обещал помочь этой общественной организации.

«Как оказалось, никто не готов»

- В прошлом году отдел ЖКХ акимата Костаная передал частному приюту ОО «Надежда Плюс kst» 21 старую автобусную остановку для устройства вольеров для собак, - пояснил Алмат Исмагулов. - В этом году, после установки новых павильонов, также планируется передача части старых остановок приюту.

Из старых автобусных остановок волонтеры делают вольеры для собак

Александра Лебединская пояснила корреспонденту «НГ», что еще в прошлом году акимат Костаная рассматривал вопрос о помощи приютам в рамках законной части программы ОССВ.

- Но как оказалось, никто не готов. Они считают ненужным и невозможным помогать нам! - отметила она. - Да, в прошлом году отдел ЖКХ передал нам 16 остановочных павильонов, которые были отданы безвозмездно. Но на нас полностью легла вся расходная часть по транспортировке.

Она пояснила, что 5 павильонов оказались негабаритными и не приспособленными для транспортировки, поэтому волонтеры не смогли их забрать.

- Безусловно, хотелось бы, чтобы у нас была государственная поддержка, что позволило бы нам иметь какой-то гарант стабильности. Мы готовы, например, рассматривать варианты софинансирования оплаты лечения животных и закупа для них еды, ведь это большие статьи расходов, - подытожила Лебединская. - Мы занимаемся решением проблем города, потому что такие крупные животные, как азиаты, алабаи, мастифы и овчарки, преимущественно приезжают к нам, а мы сейчас в основном зависим просто от неравнодушных людей, как это показали потопы и тот объем помощи и поддержки, который был.

Людмила Берестова отметила, что «разговоры о софинансировании частных приютов со стороны властей идут уже 4 года, но ничего не меняется». Она считает, что нужно время от времени напоминать госорганам об этом, чтобы они не забывали о своих обязанностях.



Фото Андрея СКИБЫ