Последствия паводка аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал сегодня, 15 апреля, на аппаратном совещании. Он сообщил, что сейчас эвакопункты покидают последние пострадавшие. Похвалил городскую полицию за то, что не допустили фактов мародерства. И отдельно высказался о волонтерах ОО «Надежда Плюс kst», которые во время паводка спасли и приютили четвероногих.

Фото Ксении РЕБИК

- Были эвакуированы и животные, у нас есть неправительственная организация ОО «Надежда Плюс kst», - сказал Жундубаев. - Они в зоогостиницу забирали кошек и собак, цыплят, утят. Им волонтеры помогали. В принципе эта работа была проведена. Знаете, именно эта неправительственная организация очень хорошо себя показала в период паводка. Надо будет тоже посмотреть и принять решение - чем-то помочь. Они обращались? Возможно, вольерами и так далее. Мы обязательно в ближайшее время проедем и посмотрим там всё.

На прошлой неделе волонтеры организации спасли на затопленных территориях около 200 собак, то есть контингент приюта увеличился втрое. Ситуация в приюте очень тяжелая.

- Мы на грани! Часто опускаются руки при невозможности решения проблем! У нас вообще нет средств на медицинские манипуляции с животными! Все спасения жизней проводим в долг, который в целом сейчас почти 500 000 тенге, - рассказывала заместитель председателя ОО Ольга СОЛОВЬЕВА.

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