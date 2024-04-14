В приютах разместили животных, которые были спасены в подтопленных районах. Большинство обитателей еще не прошли процедуры программы ОСВВ, то есть не чипированы и не стерилизованы. Самая лучшая помощь - забрать кого-то из них в добрые руки. Но помочь волонтерам можно и тем, что вы заберете собак, уже прошедших эту программу.

Фото Ксении РЕБИК

Как рассказала «НГ» заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЕВА, также можно привезти воду и корм.

Оказать помощь можно по адресу: Костанай, Нулевая, 2 (реабилитационный центр для собак), по всем вопросам звоните по номеру телефона или пишите на номер горячей линии WhatsApp +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Если вы хотите помочь волонтерам и финансово, вот реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 4450 3320, привязана к номеру 8707 287 31 99 Александра Л.

Сбербанк: 4578 3200 1093 4863, привязана к номеру 8707 287 31 99 Александра Л.

Официально переводом на счёт:

ОО "Надежда плюс kst"

АО Банк Центр кредит

KZ478562203112178077

БИК KCJBKZKX

Фото Ксении РЕБИК



Руководитель ОФ «Сердце чистейшей породы» Людмила БЕРЕСТОВА сообщила, что также нужны чашки с плоским дном (специально для собак), подстилки, поводки и ошейники для мелких и средних собак, с хорошей фурнитурой. Лучше купить меньше, но более качественные.

Так как собаки сейчас находятся в разных передержках и за ними нужно убирать, волонтерам нужны метелки, перчатки, ведра, хлорка.

Несколько пострадавших и раненых из этого приюта находятся на лечении в ветклинике «Догма» (ул. Воинов-Интернационалистов, 28).

Оказать помощь ОФ «Сердце чистейшей породы» можно по адресу: Костанайский р-н, с. Мичурино, ул. Аубакирова, 136 - все вещи нужно оставить у ворот.

Контакты:

WhatsApp +7-777-441-04-71 - Людмила Берестова (звонить по этому номеру не нужно) или в директ Instagram @vpriute.kz.

Реквизиты:

Kaspi и Сбербанк 8-777-441-04-71 - Людмила Б.

Kaspi - 4400 4301 3707 6607

Bereke - 4263 4333 4433 4054

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