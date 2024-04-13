На территории реабилитационного центра для собак ОО «Надежда Плюс kst» обычно содержат больше 100 бродячих животных. Одних отловили в Костанае, Костанайском районе и Рудном по программе ОСВВ (Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Выпуск в естественную среду обитания - «НГ»), других привезли горожане. На прошлой неделе волонтеры организации спасли на затопленных территориях около 200 собак, то есть контингент увеличился втрое. Справиться с новой задачей мешают старые проблемы, причем надежда на помощь госорганов тает быстрее, чем весенний снег. Что может сделать власть, чтобы приюты работали эффективно ежедневно, не говоря уже об экстремальных условиях режима ЧС?

Из затопленных районов «Надежда» спасла более 200 собак... / Фото Ольги СОЛОВЬЕВОЙ

«Мы на грани!»

Еще в конце февраля заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА сообщала «НГ»:

- Мы на грани! Часто опускаются руки при невозможности решения проблем! У нас вообще нет средств на медицинские манипуляции с животными! Все спасения жизней проводим в долг, который в целом сейчас почти 500 000 тенге. Например, счета за освещение у нас по 20 000-40 000, а на теплой передержке счета за газ по 30 000-40 000 тенге. Корм для животных покупаем с собранных на благотворительных сборах средств, но этого не хватает даже на неделю. Докупаем уже за свои деньги. Поэтому мы не всегда справляемся так, как хотелось бы! Если даже и пройдут закупки на ОСВВ, это коснется только новоприбывших животных. Да и суммы там небольшие: на содержание одной собаки в прошлом году было всего 133 тенге в сутки!

...теперь их на территории организации уже более трехсот / Фото Ксении РЕБИК



В начале апреля ситуация с финансированием не изменилась. Во время паводка увеличилась помощь от неравнодушных людей - привозят корм и питьевую воду. Но и собак стало больше.

- Мы все так же содержим приют практически самостоятельно, - отмечает Соловьёва. - Помогаем во время паводка спасать животных, содержим их и размещаем на своей территории. Мы все так же первостепенно оплачиваем питание и коммуналку. К сожалению, в зимнее время счета за свет огромные. Но нам помогают и неравнодушные люди. В частности, все так же одни из главных спасителей приюта - меценат Руслан Олегович, который предоставляет 3D-сетку для строительства вольеров, и директор компании «Агний» Евгений Викторович, сотрудники которого не только монтируют вольеры на территории, но и помогают нам с очисткой снега и транспортом. Главный мастер-сварщик этой компании Сергей строит вольеры, будки и помогает нам сейчас в строительстве клеток-ловушек. Металл мы купили в долг, но это то, что жизненно необходимо для поимки самых боязливых животных, а ведь именно они много рожают.

Все дороги ведут в отдел ЖКХ

Чтобы узнать, может ли государство как-то помочь частным приютам, в конце февраля «НГ» обратилась за комментарием в управление ветеринарии.

- Софинансировать приют должен отдел ЖКХ акимата Костаная, а не мы, - пояснил главный специалист отдела биологической безопасности Алик ДОСМУХАМБЕТОВ. - Но, насколько мне известно, средства из бюджета в этом году не выделялись. В целом по области на временное содержание бродячих животных по программе ОСВВ из областного бюджета было выделено 30 млн тенге. В прошлом году выделяли 20 млн тенге.

Сейчас волонтерам помогают неравнодушные люди, привозят корм и воду в баклажках / Фото Ксении РЕБИК

Ольга Соловьёва тоже считает, что частным приютам должны помогать отделы ЖКХ.

- В прошлом году аким области дал поручение этим отделам акиматов построить в населенных пунктах ПВС и/или вольеры для животных по программе ОСВВ, - аргументирует она. - Практически все регионы это сделали, кроме Костаная! Мы даже просто просили городской отдел ЖКХ почистить дорогу от снега к нашему центру для собак, а они сказали, что мы относимся к дачному обществу, и делать этого не стали.

15 марта мы направили запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная. А через 3 дня Ольга Соловьёва сообщила, что руководитель отдела Денис ПЕТРУХНО и заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ посетили реабилитационный центр, пообещали выдать контейнер и старые автобусные остановки, из которых волонтеры могут сделать вольеры. Но обещание пока не выполнили.

Гостей просили выдать теплый контейнер для спасения лесных и краснокнижных животных, ведь других мест для их содержания в Костанайской области нет. Госслужащие ответили, что пока не могут выдать такой контейнер.

28 марта Денис Петрухно, отвечая на запрос «НГ», пояснил: в п. 13 Правил деятельности приютов для животных указано, что областные акиматы вправе осуществлять софинансирование в соответствии с Правилами осуществления госзакупок.

- В 2023-2025 годах между нашим отделом и областным ветуправлением действуют межбюджетные отношения, и новые инициативы по данным расходам могут исходить от ветуправления, - отмечает руководитель отдела ЖКХ. - Строительство приюта или ПВС в Костанае также находится в компетенции этого управления, так как в 2020 году эти полномочия передали на областной уровень. У управления строительства архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области также имеется бюджетная программа 056 «Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных».

2 апреля, во время брифинга в РСК, корреспондент «НГ» спросил руководителя отдела биологической безопасности управления ветеринарии Талгата ШАМШАДИНА, действительно ли софинансированием частных приютов должно заниматься это ведомство. Тот ответил: на программу ОСВВ из бюджета выделено в целом более 32 млн тенге - это средства на отлов, стерилизацию, идентификацию, временное содержание и чипирование 800 бродячих и безнадзорных животных.

Талгат Шамшадин: «Мы можем проводить софинансирование уже в следующем году» / Фото Андрея СКИБЫ

- Средства на софинансирование частных приютов заложены как на городском, так и на областном уровнях, - пояснил Шамшадин. - На городском уровне и на областном уровне в бюджетном классификаторе указана программа «Строительство и содержание ПВС и приютов для бродячих и безнадзорных животных». То есть приюты и реабилитационный центр для собак можем софинансировать и мы, и отдел ЖКХ Костаная. В течение 3 лет, согласно законодательству, с 2022-го (включительно) по 2024 год мы должны были наблюдать, как относятся к животным, гуманно или нет. И если все без замечаний и происшествий, то мы можем в следующем году проводить софинансирование.

Он отметил, что ОО «Надежда Плюс kst» становилось победителем тендеров на временное содержание, стерилизацию и чипирование животных. И претензий к этой организаций у управления нет.

3 апреля корреспондент «НГ» попросил Дениса Петрухно прокомментировать, возможно ли все-таки участие городских властей в софинансировании работы частных приютов. Тот вкратце пояснил, что такого понятия, как софинансирование, в законодательстве нет, а потому выделять средства отдел ЖКХ не планирует. Добавил, что сейчас очень занят и ответить подробнее не может. И отключился.

- Наш реабилитационный центр для собак выполняет важную социальную задачу и берет на себя ответственность, которую не решились взять на государственном уровне, - подытожила Ольга Соловьёва. - Ведь, кроме содержания животных, мы проводим разъяснительные работы, на постоянной основе наш центр посещают дети, студенты, школьники, дети с инвалидностью и на самом деле во всем мире такие проекты оцениваются и поддерживаются, а что у нас?