Госзакупки по программе ОСВВ должны полностью завершится в конце апреля - начале мая. Об этом 2 апреля на брифинге в РСК сообщил руководитель отдела биологической безопасности управления ветеринарии Костанайской области Талгат ШАМШАДИН.

Программа ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск в естественную среду обитания - "НГ") была принята в Казахстане в 2022 году, когда вступил в силу Закон "Об ответственном обращении с животными". Планировалось, что она станет альтернативой негуманному отстрелу бездомных животных.

Финансирование выделяется на 4 компонента этой программы: отлов, временное содержание, чипирование и идентификацию, вакцинацию и стерилизацию безнадзорных и бродячих животных.

Есть и новшество: теперь за счет областного бюджета будут вести учет животных, владельцы которых относятся к социально-уязвимым слоям населения. Для этого дополнительно выделено 12 млн тенге. Идентификация таких животных будет проведена на безвозмездной основе. Госзакупки по этому лоту завершены, с победителями заключены договоры.

Но до тех пор, пока не пройдут по всем лотам, отлавливать бродячих животных не будут.

- По отлову уже заключены договоры в Костанае, Костанайском районе, Рудном (ранее «НГ» поясняли в ветуправлении, что в этих населенных пунктах победила городская ветстанция Костаная), Житикаринском районе и Аркалыке, - сообщил Шамшадин. - В остальных 15 районах и городах области госзакупки продолжаются.

Самая сложная ситуация в Лисаковске - тендер по отлову объявляют уже в четвертый раз, но желающих принять участие нет.

- По чипированию и идентификации договоры заключены в 10 районах области: Амангельдинском, Денисовском, Джангельдинском, Камыстинском, Карасуском, Наурзумском, Сарыкольском, Узункольском районах, в районе Беимбета Майлина и Аркалыке, - отметил Шамшадин. - В остальных районах госзакупки продолжаются, результаты ожидаем в ближайшее время. По отлову и идентификации в течение 10 дней будут объявлены победители.

На стерилизацию договоры заключены в Костанайском районе, Аркалыке, Лисаковске, Костанае и Рудном.

- В остальных районах госзакупки не состоялись и 1 апреля были объявлены повторно. Срок конкурсных процедур по этому лоту - один месяц, - пояснил спикер. - Госзакупки по временному содержанию бездомных животных еще проводятся. Я думаю, результаты будут известны уже до конца этой недели.

- Сейчас обсуждаются поправки в Закон "Об ответственном обращении с животными". В частности, о том, что после 15 дней содержания в приютах будет проводится эвтаназия бездомных кошек и собак. Вам что-то известно о том, на какой стадии сейчас находится рассмотрение этих поправок, и вступят ли они в законную силу? - спросил корреспондент «НГ».

- Поправки еще находятся на рассмотрении депутатов мажилиса. Какие они примут решения, мне неизвестно, - ответил Шамшадин.

Сейчас приюты выпускают собак на место отлова после комплекса ОСВВ / Фото из архива "НГ"



- Паводок в южных районах области топит жилые дома. Уже известно, сколько домашних животных (кошек и собак) и домашнего скота удалось спасти? Известно ли, получат их владельцы какую-то компенсацию от государства, если их спасти не удалось?



- Сейчас режим ЧС объявлен в трех районах области (Амангельдинском, Джангельдинском и Аркалыке - «НГ»). В связи с тем, что в населенных пунктах стоит вода, проезд туда невозможен. На сегодня у нас нет точных цифр, сколько погибло скота или домашних животных. Как только появится такая информация, мы сообщим об этом дополнительно. Выплатой компенсации будут заниматься районные акиматы, созданы специальные комиссии.

Фото ДЧС



- Недавно республиканские СМИ сообщали, что казахстанцам грозит крупный штраф за похороны своих домашних питомцев (напомним, теперь нужно обязательно известить о смерти питомца специалиста в области ветеринарии). Существует ли какая-то болезнь, которой человек может заразиться от захороненных кошек и собак?

- Если данное животное умерло от какого-то заболевания, например, если животное болело бешенством, то есть риски заражения не только людей, но и домашних животных - тех же собак и кошек. Этот законопроект нужен, чтобы не было массовых захоронений домашних животных, чтобы не было такого, что кто где захотел, там и хоронит. У нас есть сейчас гуманные методы: крематоры, инсинераторы (один такой в прошлом году появился у ОО «Надежда Плюс kst», которая занимается содержанием бездомных кошек и собак - «НГ»), где можно сжечь трупы домашних животных.

Крематорий на территории ОО «Надежда Плюс kst» - первый в Костанайской области для утилизации останков домашних кошек и собак / Фото из архива "НГ"

- Наши читатели спрашивали: если собаку сбили на дороге возле населенного пункта, тоже необходимо обращаться к ветеринару, чтобы ее захоронить?

- В каждом районе и городе области у нас есть ветстанции, есть инсинераторы в каждом населенном пункте, где можно сжечь животное после составления акта об утилизации. Такую же процедуру нужно обязательно проделать и в указанном вами случае. Это, кстати, касается и трупов сельскохозяйственных животных.

Фото Андрея СКИБЫ