Казахстанцам напомнили о штрафах за захоронение кошек и собак. Тело умершего животного - это биологические отходы, поэтому питомцев запрещено хоронить во дворах жилых домов, в том числе и частных, рассказал юрист, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Юрист Сергей Уткин отметил, что по статье 15 закона "Об ответственном обращении с животными" при обращении с трупами животных должны соблюдаться требования закона "О ветеринарии", а согласно ему такие трупы относятся к биологическим отходам и должны быть утилизированы либо уничтожены. За это отвечает Министерство сельского хозяйства.

"Если все делать в строгом соответствии с законодательством, владельцам домашних животных (кошек, собак и других) необходимо руководствоваться общими правилами утилизации, уничтожения биологических отходов, утвержденными приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан. С момента гибели животного в срок не более суток физические и юридические лица извещают об этом специалиста в области ветеринарии – работника подразделений государственных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии. Утилизация, уничтожение биологических отходов в неблагополучных пунктах осуществляется государственной ветеринарной организацией. Доставка биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) осуществляется физическими или юридическими лицами", - сообщил юрист.

По правилам, труп домашнего животного должен быть захоронен в скотомогильнике либо сожжен в специальных установках. При уничтожении трупов животных оформляется акт. По статье 406 КоАП за нарушение этих правил и неправильное захоронение животного владельцу может грозить штраф в размере 25 МРП (около 92 тысяч тенге).