Крематорий открыли сегодня, 27 октября, волонтеры ОО «Надежда Плюс kst» на территории своего реабилитационного центра. Пригласили журналистов, общественников и чиновников департамента экологии и управления ветеринарии.

Крематорий на территории ОО «Надежда Плюс kst» - первый в Костанайской области для утилизации останков домашних кошек и собак

- За 8 лет волонтерской деятельности по защите животных мы столкнулись с проблемой их захоронения, - пояснила "НГ" председатель ОО «Надежда Плюс kst» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Как воришки, пробирались на кладбище и захоранивали наших питомцев. Да, мы нашли их на улице, но они были нам настолько близки, что мы не могли сдать их в яму Беккари - единственное законное захоронение. Хоронить животных на своем участке или на огороде у бабушки, к сожалению, с точки зрения норм закона, это нарушение. Ведь есть движение талых вод, яды, которые выделяются при разложении тел, и это все влияет на растительность и окружающую среду.

Некоторые костанайцы раньше возили останки своих питомцев для кремации в Челябинск, на что тратили около 50-60 тыс. тенге.

- К тому же в прошлом году к нам поступило много сообщений о том, что городское кладбище домашних животных в Костанае разрушено, - добавила заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - Да, оно было незаконным. Но его разрушение можно было сделать человечнее - сказать людям, чтобы они забрали кресты, памятники и фотографии своих питомцев. Но об этом никто не предупреждал.

В 2022 году в Костанае разрушили кладбище домашних животных. Так хоронить своих питомцев не законно и экологически опасно

Крематорий приобрели на пожертвования от частных спонсоров и инвесторов. Стоит такой около 5 млн тенге.

- Кремации подлежат наши животные, то есть из центра, приютов и наших волонтеров. Услугами крематориями также может воспользоваться любое частное лицо. Мы прививаем культуру содержания кошек и собак, и это тоже ее часть, заключительная, чтобы проводить питомца в последний путь, - пояснила Лебединская. - Часть средств от прибыли будем выделять на приобретение корма для наших подопечных.

Пульт управления камерой сжигания крематория

На услуги крематория будут скидки для социально уязвимых слоев населения: пенсионеров (независимо от размера пенсии), малоимущим и многодетным семья, инвалидам.

- У нас здесь стоит две камеры: в первую складываются останки животного, вторая - для сжигания, это инсинератор. Никаких вредных веществ и остатков золы в воздухе не будет. После кремации остается около 5% праха животного и вы можете забрать его себе, чтобы поставить дома на полочку и сохранить память о своем питомце, - показывает деревянный коробок Ольга Соловьёва. - Из Европы к нам пришло понятие «коробка памяти», то есть, вместе с прахом в такой коробке может находиться поводок, любимая игрушка животного, его лежанка...

В крематории две камеры, одна из них - инсинератор для сжигания останков животных

Волонтеры ждут разрешительные документы на использования крематороия от департамента экологии. В Казахстане есть и другие частные крематории, в частности в Алматы и Астане. В Павлодаре работа крематория пока не началась, здесь тоже ждут документы.

Ольга показала как выглядит прах животного после кремации

- Сейчас к нам уже обратилось несколько человек, которые ждут открытия крематория, - говорит Александра Лебединская. - Как только это произойдет, мы сообщим в СМИ и расскажем в своем аккаунте в Инстаграм.

- Мы очень рады, что в нашей области появилась такая организация, которая законно пытается осуществить потребности людей в захоронении своих питомцев и вообще развивать культуру содержания кошек и собак. Так как в наше сложное время мы наблюдаем жестокость по отношению к людям, что уж говорить о животных, - отметила главный специалист отдела экологического регулирования департамента экологии Ксения ТАРАСЕНКО. - Девушки к нам недавно обратились за консультацией по этому вопросу, мы всегда будем с ними на связи и будем консультировать их по вопросам оформления документов.

Для открытия крематория нужно пройти скрининг, после которого специалисты сделают вывод о необходимости проведения процедуры оценки воздействия кремации на окружающую среду.

- Все зависит от характеристик и объемов, в случае необходимости им также нужно будет оформить экологические разрешительные документы, - пояснила Тарасенко. - Если по своим характеристикам их крематорий не будет попадать под данные процедуры, то они могут начать работу, как объект 4-й категории, без разработки экологической документации.

- У нас на ветстанциях есть инсинераторы, но они предназначены для утилизации трупов сельхозживотных и загрузка там от 500 кг до тонны, - добавил специалист отдела биологической безопасности управления ветеринарии Алик ДОСМУХАМБЕТОВ. - Понятно, что никто не будет везти на ветстанцию останки своей кошки или собаки. Я думаю, что крематорий - это самый лучший вариант, чтобы захоронить свое животное. Сейчас мы не планируем приобретать такие крематории для ветуправления. В ближайшее время по поручению акима области будем строить не менее четырех новых скотомогильников. Также планируем строить ямы Беккари в Карасуском, Федоровском районах и во всех районах, которые граничат с РФ, так как в России в последнее время возникают вспышки заболеваний - например, сибирской язвы.

- Я думаю, что это классный проект, так как объемы у него меньше, чем у промышленного инсинератора, и на его запуск и обслуживание нужно меньше ресурсов и финансов, - сказал председатель ОФ «Экологический клуб Neco Костанайской области» Наурызбек БИРМАГАМБЕТОВ. -Это экологичный подход, так как от животных остается только прах. По моему мнению, у этой установки 4-я категория экологической безопасности, то есть она безвредна для окружающей среды. Если сравнивать этот метод захоронения с тем, когда животное просто закопать, или с ямой Беккари, это более безопасно. Так как не будет распространения заболеваний - болезнь полностью уничтожается.

- Сколько будет стоить эта процедура? - спросили журналисты.

- Цена еще просчитывается. Но уже точно известно, что будут три разных цены: для социально уязвимых слоев населения, для частных лиц и для других зооволонтеров - людей, которые также как и мы спасают животных, - ответила Ольга Соловьёва. - Мы также готовы сотрудничать со всеми ветклиниками, так как это общегородская проблема. Вообще могут привозить своих животных жители всей Костанайской области.

Фото Андрея СКИБЫ