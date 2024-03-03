В январе этого года депутаты сената посетили в Астане приют для бездомных животных частного фонда «Стоп Отлов». Отметили, что есть проблемы с обеспечением питанием, мало вольеров, не хватает финансирования. Поэтому решили разработать изменения в Закон РК «Об ответственном обращении с животными». Самое громкое предложение - усыплять бродячих животных после 15 суток и безнадзорных после 60 суток временного содержания в приюте, в случае если для них не найдется хозяин.

Сейчас приюты выпускают собак на место отлова после комплекса ОСВВ / Фото предоставлено Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ

Уже второй год «НГ» ведет проект «Ищу дом», в котором мы рассказываем об обитателях частных приютов для бродячих животных. За это время были лишь единичные случаи, когда собака находила новый дом. Поэтому можно говорить о том, что под эвтаназию, в случае принятия поправок в закон, попадет большая часть отловленных животных.

«Их становится все больше»

Причину принятия поправок, отвечая на вопросы журналистов, назвал министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан НЫСАНБАЕВ:

- Несмотря на предпринятые меры, факты нападений бродячих собак на людей продолжают расти, поскольку их становится все больше. В рабочих группах участвует много представителей общественных организаций по защите домашних животных. Поэтому я думаю, что вместе с депутатами они примут правильное решение.

Жители населенных пунктов жалуются, что бродячих собак становится все больше / Фото Андрея СКИБЫ

Об этом же «НГ» сообщают и читатели. В начала года поступали жалобы на большие стаи бродячих собак в микрорайоне Аэропорт в Костанае, а совсем недавно, 26 февраля, о своем возмущении заявил житель Тобыла:

- На улицах нашего города гуляет огромное количество бездомных собак. Дошло до того, что у меня ребенок боится ходить пешком из-за них!

Читатели обращались в службу iKomek (109). Там ответили: «Закончился договор с подрядной организацией на отлов и стерилизацию». По всем вопросам посоветовали обращаться в областное управление ветеринарии.

«Они несут угрозу»

Как пояснил «НГ» главный специалист отдела биологической безопасности управления ветеринарии Алик ДОСМУХАМБЕТОВ, в этом году программа ОСВВ еще не запущена, так как по ее лотам еще не провели госзакупки. Такая же ситуация была и в феврале прошлого года.

- Для реализации программы ОСВВ из областного бюджета всего было выделено 113 638 360 тенге, - пояснил Досмухамбетов. - Управление подготовило расчеты и техспецификацию на проведение данных работ. Вся конкурсная документация была направлена в управление госзакупок. На сегодня уже объявлены конкурсы по лотам ОСВВ (Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Выпуск в естественную среду) на всей территории Костанайской области. По стерилизации и вакцинации прием заявок на участие длится с 19 февраля по 5 марта. По временному содержанию - с 1 по 18 марта. По отлову нами с 21 февраля по 28 февраля объявлены госзакупки в Костанае, Рудном, Лисаковске, Аркалыке и в Костанайском районе. Результатов по всем госзакупкам пока нет.

- Получается, что победители конкурса по отлову не смогут приступить к работе как минимум до 18 марта, так как ОСВВ может работать только в комплексе. Можно ли изменить этот порядок?

- 4 декабря прошлого года мы направили в департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Костанайской области запрос, где как раз спрашивали об этом, - пояснил Досмухамбетов. - 19 января получили отрицательный ответ. То есть данная работа должна проводиться, только когда завершатся госзакупки по всем лотам.

- Решат ли предлагаемые поправки проблему регулирования численности бродячих животных?

- Думаю, что решат, - ответил Алик Досмухамбетов. - Ведь, согласно существующим типовым правилам, отловленные безнадзорные и бродячие животные после идентификации, вакцинации и стерилизации, если остаются невостребованными, то их выпускают в места отлова. Но, как животные, они несут угрозу здоровью и жизни других животных и человека, так как после стерилизации добрее не становятся.

Появились новые вопросы. Означает ли это, что в программе ОСВВ изначально не было никакого смысла? Ведь эвтаназия животных вместо выпуска в естественную среду (ЕС) - это, по сути, возвращение к отстрелу, который за долгие годы проблему с численностью бродячих животных не решил. И ведется ли статистика нападений, чтобы понять, что собаки, выпущенные в ЕС, действительно агрессивны?

- Смысл ОСВВ - в том, чтобы не было нежелательного приплода, не увеличивать количество бродячих животных. Но после выпуска животных в ЕС в любом случае они будут защищать свою территорию, - ответил Досмухамбетов. - Мониторинг по количеству нападений стерилизованных животных мы не ведем.

«Зарежем собак ради детей»

Ждать проведения госзакупок по всем лотам жители области не намерены, поэтому решают проблему численности бродячих животных самостоятельно. «НГ» сообщала о жестоком убийстве собаки в одном их жилых дворов Аркалыка двумя мужчинами. В начале февраля о нападении собак на людей в Житикаре сообщал местный паблик в Instagram. Зооволонтеры комментировали: на видео два человека разнимают своих дерущихся собак, так что никто ни на кого не нападал.

В январе в 7-м мкр-н Житикары неизвестные стреляли в собак дротиками / Фото из паблика help_animals_jiti в Instagram

Тогда же в одном из городских telegram-каналов появился призыв: «Завтра, мужики, зарежем этих собак ради наших детей. Берем ножи и вечером выходим». 8 февраля в 7-м мкр-н Житикары неизвестные стреляли оружием с дротиками в бродячих собак. Зоозащитники считают, что собак усыпили, вывезли на скотомогильник и... сожгли. Они обращались в пункт временного содержания, но собак там не было.

- Мы семимильными шагами возвращаемся туда, откуда пришли, - отмечает администратор житикаринского паблика help_animals_jiti (ОО «Твори Добро»). - Все так ждали этого закона, что, наконец, собак начнут стерилизовать, чипировать, привлекать к ответственности их хозяев... А в итоге мы продолжаем бороться со страшной живодерней, которой даже до закона не было...

Ольга Соловьёва считает, что поправки противоречат сути Закона «Об ответственном обращении с животными» / Фото из личного архива

- Я думаю, что сейчас будет много митингов и протестов зоозащитников, так как эти поправки - нарушение принципов Закона «Об ответственном обращении с животными», - добавляет заместитель председателя костанайского ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - Программа ОСВВ - это мировая практика. И если на протяжении 10-15 лет страны, которые ее практикуют, так далеко ушли вперед по регулированию численности бездомных животных по сравнению с Казахстаном, то почему это нельзя реализовать и у нас? Я считаю, что это бизнес на убийствах!

«Хотели, как в Турции...»

Итог для этой статьи подвела моя коллега, журналист «НГ», биолог Елена ПИКЕЛЬНАЯ:

- На регулирование численности бродячих животных должна была повлиять программа стерилизации (ОСВВ), но в итоге ее реализация провалилась. Чиновники в итоге программу не выполнили, а дискредитировали и смешали с грязью. Хотели сделать, как в Турции, а и в итоге получилось, как в Казахстане.

Если бы они начали стерилизацию еще на том уровне, когда только завершили последний официальный отстрел, то к настоящему времени численность популяция уже снижалась бы. Во-первых, у животных есть эпидемии, и часть бродячих животных выкосили бы болезни. Другая бы часть погибла по другим причинам: попали под машину, покусали друг друга и так далее. Но суть в том, что как можно большая часть животных должна быть стерилизована, чтобы быть исключенной из размножения. Если стаи станут меньше, то будет и меньше встреч бродячих животных с людьми.

В Турции, например, собаки на людей не нападают по еще одной причине - на улицах стоят специальные автоматы, где собаки могут поесть. Ведь собака бывает кусачей только от жизни собачьей...

Еще проблема - в том, что стерилизация домашних животных стоит довольно дорого. В частном секторе собаки часто находятся на самовыгуле, в итоге размножаются и пополняют популяцию бездомных животных. Также немаловажна просветительская работа среди населения: надо разъяснять, что всех собак и кошек, не участвующих в клубном разведении, обязательно нужно стерилизовать (это, кстати, убережет их от онкологических заболеваний).

Я думаю, что новые поправки, которые противоречат изначальной редакции закона, - это просто дискредитация власти исполнительными органами. Ведь они весь смысл этого закона свели к нулю.