Собака по кличке Малышка попала в реабилитационный центр ОО «Надежда Плюс kst » вместе с другими щенками. Подробнее о ней рассказала заместитель председателя общественной организации Ольга СОЛОВЬЁВА:

- Из всех она была самая красивая, крупная и самая задорная. По ней было видно, что она очень хотела чтобы ее забрали в семью, но люди приезжали и говорили, что она красивая, а значит ее точно заберут, поэтому брали менее красивых собак и Малышка осталась у нас, - рассказала «НГ» Ольга. - Она стерильна, вакцинирована и чипирована. Отличная и задорная девчонка, которая умеет играться с детками. Отличный «звоночек».

Малышка - отличный «звоночек» и умеет играться с детьми

Соловьёва отметила, что собака небольшого размера, ей уже 9-10 месяцев и больше уже она расти не будет.

- Она явно не сможет жить на цепи, так как она очень активная. Конечно вольер для нее навряд ли предоставят, если только ее подселить к другой, доброй собаке, - отметила волонтер. - Можно содержать ее во дворе, но главное чтобы у нее была теплая будка, где она может укрыться от непогоды. Очень важно, чтобы во дворе не было щелей, чтобы они нигде не прошмыгнула и не сбежала.

Чтобы забрать Малышку или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото предоставлено Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ