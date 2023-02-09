В январе в зоозащитных пабликах Instagram и на горячую линию ОО «Надежда Плюс kst» костанайцы сообщали о том, что пропадают бездомные животные, которые обитали рядом с их домами.

Реализация комплекса ОСВВ в Костанайской области продолжится только в марте / Фото Андрея СКИБЫ

- Куда пропадают животные и кто их вывозит - никто не знает, - рассказала "НГ" заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - Люди присылают их фото и просят при обнаружении сообщить. Но где они и живы ли, никто не знает. Хочу отметить, что все животные - прикормленные и контактные, легко идущие в руки и знающие людей, не агрессивные и не пугливые.

Как отмечает Соловьева, пока известно только одно - служба отлова, выигравшая лот на 2023 год по Костанаю, отношения к пропаже собак не имеет.

Алик Досмухамбетов и Ольга Соловьёва / Фото Андрея СКИБЫ

- В Казахстане сейчас действует международная программа ОСВВ (Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Возврат в естественную среду обитания, откуда собаку забрали), - пояснила она. - С января в Костанайской области проводятся госзакупки. ТОО "Reliable partner 2017" выиграло лот по закупке «Отлов» и еще не приступало к своей работе в полном объеме. Но закупка по лоту ИВС (изолятор временного содержания или ПВС - пункт временного содержания), куда должны доставлять отловленных собак, еще не состоялась. Приюты сейчас переполнены, а средства на содержание отловленных собак от государства пока не поступают.

За весь комплекс ОСВВ в Костанае будут отвечать 4 организации. Тендер на чипирование и биркование выиграла ветстанция. На отлов - у ТОО "Reliable partner 2017". Лот ПВС еще на стадии подписания, а поставщик по лоту «Стерилизация» будет известен только в начале марта. Работа начнется, когда будут заключены договоры по всем лотам.

- Мы, как зоозащита, оказываем контроль и поддержку организациям, участвующим в ОСВВ, - отметила Соловьева.

По Закону «Об ответственном обращении с животными», который вступил в силу 2 марта 2022 года, отлов сейчас происходит нетравмирующим собаку способом с использованием ветеринарного оборудования - это сачки, клетки-ловушки, петли и снотворное.

- Сотрудники службы отлова обязаны при себе иметь удостоверение, законность его можно проверить на демоверсии сайта костанайской базы животных «Аялы Жан» или позвонив в управление ветеринарии акимата Костанайской области, - пояснила Соловьева. - Сейчас зоозащитники также просят Министерство экологии и природных ресурсов РК, которые занимались разработкой закона, ввести обязательное ношение формы с опознавательной надписью «Служба отлова».

Ловить животных в месте, где присутствуют дети и пенсионеры, запрещено. Исключение - если собака или кошка агрессивны и явно опасны для окружающих.

- Если вы видите нарушение работы службы отлова или людей, не являющихся работниками ТОО, позвоните в полицию по номеру телефона 102 и зафиксируйте нарушение на видео, - советует зоозащитница. - Формы наказаний разные, в зависимости от вида нарушения: от предупреждения до уголовной ответственности. Важно отметить, что согласно новому законодательству служба отлова - не убийцы. Это люди, которые ловят животных и живыми доставляют в ПВС. Век убийств прошел! Ну а маньяки были, есть и будут. Например, в Павлодаре собаку растрелял работник прокуратуры, просто так, при ребенке, проверил свое ружье. Свидетелей много, он не уйдет от наказания!

8 февраля ситуацию прокомментировали на встрече зоозащитников с сотрудниками управления ветеринарии.

Айнагуль Кушубенова / Фото Андрея СКИБЫ

- Ветеринарные станции не имеют никакого отношения к пропавшим собакам и предполагаемому их нелегальному отлову, - заявила заместитель руководителя управления Айнагуль КУШУБЕНОВА. - Нам обращений по данным фактам не поступало.

В ведомстве пояснили - на реализацию комплекса ОСВВ из областного бюджета на 2023 год выделили 86,6 млн тенге. Планируется, что поставщики услуг приступят к работе в начале марта. Лоты по отлову разыграны в Алтынсаринском, Ауелиекольском, Джангельдинском, Житикаринском, Камыстинском, Карабалыкском, Костанайском, Сарыкольском, Федоровском районах, в городах Аркалык, Лисаковск, Костанай и Рудный (г. Тобыл относится к Костанайскому району - «НГ»). Закупки по лоту «Временное содержание бездомных собак» состоялись в тех же районах и городах, кроме Алтынсаринского, Камыстинского, Карабалыкского и Сарыкольского, где еще нет пунктов временного содержания животных.

- Во всех городах отлов и временное содержание идет вкупе, они дополняют друг друга, а в указанных районах еще в ноябре 2022 года аким области поручил акимам районов и городов построить ПВС, - пояснила Кушубенова.

Судьбой этих собак интересуются костанайцы в сообщениях на горячую линию ОО "Надежда Плюс kst" / Фото предоставлено Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ

Лоты по идентификации разыграли в Алтынсаринском, Джангельдинском, Житикаринском, Камыстинском, Карабалыкском, Костанайском, Сарыкольском и Федоровском районах, а также во всех городах. 3 февраля объявили конкурс на госзакупки по стерилизации и вакцинации животных. На стерилизацию выделили 51 млн тенге из областного бюджета. Конкурс объявляет управление госзакупок. 3 марта - последний день приема документов.

- Если есть возможность, собак будут отлавливать, идентифицировать и содержать. Ждать мы не будем, - сказал главный специалист отдела биологической безопасности Алик ДОСМУХАМБЕТОВ. - Пока у нас только лот по стерилизации затягивается. Проект по ОСВВ, который мы начали в прошлом году, был пилотным, единственный по Казахстану. Отловили 53 собаки, они прошли все процедуры. О закупках мы объявили в декабре, чтобы приступить в январе этого года к работе. Но закупки по лотам не состоялись в связи с отсутствием потенциальных поставщиков на местах. Это касается районов. Города хорошо отработали.

Ольга Соловьёва добавила:

- Так как на содержание животного средства выделяются всего на 15 дней в размере 2 024 тенге, ТОО может сделать сейчас акцент на отлов только в экстренных случаях - если собака агрессивная или если она находится на территории госучреждений, как детский сад. А в остальных случаях стаи или собаки не отлавливаются до начала стерилизации. Потому что бирка надевается, когда собака стерильна. Животные из ПВС выезжают на стерилизацию через пять дней пребывания. В идеале, если результаты по стерилизации будут с 6 марта, то ТОО может начать работу в полном объеме в первых числах марта. Но неизвестно, будет ли идеальный вариант конкурса стерилизация или победит поставщик, который окажется недобросовестным. Может, например, выиграть подрядчик из Алматы и приедет в Костанай для реализации лота только в июле. Все возможно.

Как отметила зоозащитница, реализацию программы ОСВВ в районах приостанавливают местные отделы ЖКХ, которые не приступают к строительству и содержанию ПВС. Причем чиновники в этих отделах разделились на оперативных - тех, кто каждый день уточняет, как лучше и что нужнн сделать, и тех, кто вообще не проявляют интереса к проблеме.