Об этом сообщили на встрече зоозащитников, ветврачей, сотрудников управления ветеринарии и журналистов, которая прошла 22 декабря в ветклинике VetZabota. Обсудили, как реализуют госзаказы на отлов, стерилизацию, вакцинацию, чипирование и содержание бездомных животных. Пока что - только собак.

Раньше бродячих собак умерщвляли, но с вступлением в силу Закона «Об ответственном обращении с животными» уже не могли это делать, поэтому их популяция на улицах поселков и городов увеличилась.

Сейчас любой житель Костаная может подать заявку в диспетчерскую службу iKomek (109), служба отлова и волонтеры поймают животное и отвезут в ветклинику, где в течение дня сделают стерилизацию, вакцинацию и биркование, после чего отправят на теплую передержку (кобели - до 3 дней, суки - до 7 дней) и далее содержат в реабилитационном центре ОО «Надежда Плюс kst». И через 15 дней, если не нашелся владелец собаки, ее отпускают туда, откуда забрали. Если владелец объявится, он должен оплатить все процедуры.

Ольга Соловьева и одна из отловленных собак

- Мы реализуем 2 лота: чипирование и содержание собак, - сообщила волонтер ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - Отловом и стерилизацией занимается другая фирма, мы тоже проверяем, как они отлавливают, контролируем. Сейчас в нашем реабилитационном центре на содержании 50 собак, которых отловили по заявкам в декабре.

Для отловленных собак в реабилитационном центре построили новые вольеры

Всего на территории реабилитационного центра около 110 собак и 40 кошек. В 2023 году планируют содержать единовременно 300 собак при финансировании управления ветеринарии.

В январе должен начать работу сайт с единой базой всех отловленных животных для всех приютов Костаная. Каждый житель города, увидев собаку на улице, сможет узнать, чипирована, вакцинирована и стерилизована ли она.

Вот так примерно будет выглядеть сайт базы бездомных животных

- У нас есть достаточно большой арсенал для поимки животных: сачок, петля, ружье завода Калашникова, которое заправляется снотворным веществом, - пояснила Соловьева. - И теперь есть возможность спасать не только животных поменьше, но и даже косуль и оленей, требующих лечения. Также мы чипируем собак чипами из стеклянной колбы, они дороже, но не вызывают отторжения, приживаемость - 100%. Главный принцип здесь - не навредить.

- С 1 января мы объявляем уже новые госзакупки - до 31 декабря 2023 года. Там сумма уже будет другая и количество голов животных больше, - рассказал руководитель отдела управления ветеринарии акимата Костанайской области Талгат ШАМШАДИН. - Скорее всего, проводиться конкурс будет уже отдельно по всем городам области.

Этой собаке хирурги ветклиники сделали стерилизацию с помощью бокового прокола

Сотрудники ветклиники показали журналистам кабинет УЗИ и собак, которых уже отловили по тендеру, одной из них проводили стерилизацию с помощью боковой лапаротомии (прокола).

Отловленная собака

Ольга Соловьева показала собак, которые содержатся в реабилитационном центре ОО «Надежда плюс kst». Для них здесь выдели дополнительные вольеры.

- Большое спасибо людям, которые нам доверяют, которые, как и мы, рады, пусть маленькой, но победе, - поделилась с "НГ" Ольга Соловьёва. - Слова, которые вы говорите нам на горячей линии или диспетчеру службы iKomek (109): "Я прочитала в газете, что собачки будут в "Надежде". Запишите, пожалуйста, ещё животных в таком-то районе города, которых я кормлю, чтобы их простерилизовали", вера и поддержка людей, здоровые хвостики помогают двигаться дальше.

Фото Андрея СКИБЫ