Закон «Об ответственном обращении к животным» вступает в силу постепенно. Костанайская область стала одним из последних регионов, где заработали нормы, регулирующие отлов, содержание и умерщвление безнадзорных животных.

Фото Сауле КУАНБЕК

17 октября областной маслихат утвердил эти нормы. С 1 ноября правила вступили в силу.

С момента обсуждения законпроекта общество разделилось на три лагеря: с одной стороны зоозщитники, с другой - те, кто против содержания бродячих животных за счет бюджета, считая единственным правильным решением их умерщвление, третьи не столь категоричны, как первые две группы, но задаются вопросом об эффективности выделенных средств.

Вот что пишут подписчики нашего официального инстаграм-аккаунта:

- Приют не должен быть только временного содержания. Там они должны жить всегда. Накормлены, напоены и в тепле. Многие люди забирают с приютов себе.

- Остается только надеяться, что это будет на бумаге, а на деле усыпят, да и дело - с концом. Все спокойней будет на улицах, никто не будет стерилизовать и т. д. Деньги в карман, а псину на небеса... кто там проверит, где она... парочку показательно отпустят, остальных кончат. Хоть тут их коррупция и безответственность пойдет на пользу общества.

- В прошлом году мелькала статья, где стерилизованных/кастрированных собак сразу же бросали под замок, без ухода и присмотра у них там швы расходились, лежали они на голом, холодном полу, жуть, короче.

- Почему мне кажется, что после отлова животное погибнет?..

- А как целевое использование средств будет проверяться? Каким образом проверить вакцинирована эта кошка или нет?

- Никто не будет заморачиваться с кастрацией-стерилизацией!! Кошек ообожаю, кормлю их на улице, покупаю вискасы и молоко, но вот не город, а какая-то псарня! Надо как в Америке сделать - держать животное в приюте полгода, если до этого времени ему не найдется хозяин, то животное усыпят! И правильно! Содержание собак дорого стоит... и собачья развелось слишком много, приют за неделю заполнится!

- Во всем люди виноваты. Заводят животных, потом бросают. Поэтому и много бродячих. Мы в ответе за тех, кого приручили.

Эти и другие вопросы мы озвучили в управлении ветеринарии акимата Костанайской области. В ведомстве "НГ" пояснили положения новых правил.

Что ждет бездомных животных

После заявления в iKOMEK по номеру 109, либо в местную ветеринарную станцию служба отлова приезжает и забирает животное. Заявки поступают в основном на отлов собак, по кошкам пока не было ни одного заявления.

Отловленное животное доставят в приют, где оно будет находиться в течение 15 дней. Из них первые три дня отданы на поиск владельца. Кстати, это одна из норм, которую ввели в указанные Правила в нашем регионе. Искать планируют вести через соцсети аккаунтов ветеринарных служб и зоозащитников, прочие доступные площадки.

Если хозяин не объявится, на четвертый день животное стерилизуют. Затем идет пост-операционный период (у самцов и самок восстановление идет разное время). Далее - этап вакцинирования. Прежде всего - от бешенства.

Перед возвращением животного в естественную среду обитания (иначе говоря, откуда взяли, туда и привезут) ему делают бирку (чтобы визуально распознать, что это животное - в системе) и внедряют идентификационный микрочип, в котором будет содержаться полная информация о животном, в том числе о проведенных ветеринарных мероприятиях. Эти данные будут храниться в специальной базе, наподобие ранее внедренной системы ИСЖ (идентификации сельскохозяйственных животных).

В Казахстане единой базы данных о животных нет. В управлении ветеринарии считают, что это вопрос времени. Пока же в регионах создают свои системы идентификации. В Костанае ее разработало ТОО "BW-invest". Предприятие и раньше осуществляло эти услуги. Система включает в себя данные о животных, сведения о потерянных питомцах и информацию о приютах. ТОО выиграло конкурс госзакупок на эти услуги пока до конца этого года.

О приютах



Также в рамках госзаказа ТОО "BW-invest" организовало работу приюта временного содержания. ТОО является партнером ОО «Надежда Kst». Здесь, кроме питания (минимум, двухразового) и гигиенического ухода, проводят клинический осмотр. Судя по описанию условий проекта, в штате этой организации должен быть ветеринарный врач с профильным образованием.

Поставщик должен предусмотреть и услуги по утилизации трупов животных в печи-инсинераторе. Животные, напавшие на человека или предоставляющие угрозу жизни и здоровью человека, а также больные неизлечимой болезнью будут умерщвлять гуманными методами.

Сколько стоит содержание

ТОО "BW-invest" за два проекта получит из бюджета почти 2 млн тенге. За эти деньги планируют охватить не меньше 50 безнадзорных животных. Освоить нужно до конца 2022 года.

Услуги по вакцинации и стерилизации общей стоимостью 2 млн тенге в Костанае выиграла алматинская компания. Однако, ка сказали в управлении, поставщик не выходит на связь. Если через установленное законом время ответа не будет, конкурс объявят заново.

Отлов в Костанае уже начался. Эта услуга обошлась в 356 тысяч тенге. Аналогичную госзакупку в управлении ветеринарии провели и для Рудного, Житикраинского и Костанайского районов. Здесь осенью успели открыть пункты временного содержания животных. Пока их деятельность осуществляется на условиях меморандума. Содержание безнадзорных животных, их вакцинирование и стерилизация, а также идентификация будут оплачены за счет привлеченных средств. С начала 2023 года они станут потенциальными участниками рынка, куда пойдет поток бюджетных средств. Поэтому есть опасение, что вся эта бурная деятельность - только ради коммерческого интереса.

По поручению акима области пункты временного содержания к 1 декабря должны были открыть во всех районах. В управлении уточнили, что ожидается открытие в Лисаковске, Денисовском, Карасуском и Мендыкаринском районах. Ранее в Костанайском районе заявили о строительстве нового приюта, под который будет выделена земля.

Планы на 2023 год

В управлении ветеринарии планируют отловить на территории области 9,5 тысяч безнадзорных животных с последующим проведением процедур по идентификации, стерилизации и вакцинации. Бюджетную заявку уже подготовили, общая стоимость - 195 млн тенге.

- 9,5 тысяч голов, мы считаем, пока достаточно, - прокомментировал руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Акат ШЕКТЫБАЕВ. - Если ситуация потребует увеличить охват животных, у нас всегда есть возможность выйти с бюджетной заявкой. Представьте - одну собаку содержат 15 дней. Поэтому вышла такая сумма - 195 млн тенге. В эту стоимость входит же не только кормление, но и заработный фонд для обслуживающего персонала, ГСМ, электроэнергия.

Выяснить все количество потенциальных безнадзорных животных пока невозможно. Этот учет только начали вести в областном центре. Главный ветеринар области уверен, что данная мера позволит проводить регулярный мониторинг, тем самым регулировать численность бездомных животных.

- За последние три года есть тенденция к увеличению бродячих животных, - отмечает Шектыбаев, - бабушки их кормят, им создаются благоприятные условия. Вот для сравнения: мы отловили в 2019 году - 17 тысяч, 2020 - 18 тысяч, 2021 - более 20 тысяч безнадзорных животных. В январе-феврале этого года наши ветеринарные службы отловили и умертвили порядка 8 тысяч голов по всей области, освоив при этом 32 млн тенге. Однако со 2 марта 2022 года, когда вступил в силу Закон «Об ответственном обращении животных», отлов животных проводить уже было нельзя. Хотя нам постоянно звонят... Одни жалуются нам, что животные стаями ходят, надо их отловить, другие жалуются на нас в прокуратуру, что мы отловили животных... Но что нам делать?

Акат Балгужович считает, что именно с марта количество бродячих собак и кошек выросло в несколько раз. Потому как не было внешнего регулирования их численности. За это время они могли несколько раз принести приплод.

В управлении уточнили, что за 9 месяцев 2022 года в области зарегистрированы 2 300 случаев укусов собак, в числе постравших - 820 детей в возрасте до 16 лет.

Общественный контроль

Риск «нажиться» на бездомных животных поможет нивелировать институт общественного контроля. В законодательстве предусмотрено, что мониторинг и проверку деятельности осуществляют общественные инспекторы, а также некоммерческие организации, в уставе которых указан этот вид деятельности.

- Общественный контроль у нас будет, - заверил руководитель управления.

Стать общественным инспектором может любой желающий. Ему выдадут удостоверение, по которому он сможет зайти в любой приют временного содержания, либо на место, где провели ветеринарные процедуры.

- Есть ли критерии отбора общественных инспекторов?

- У кандидата должны быть справки из нарко- и психдиспансеров, об отсутствии судимости.

- Выбираете ли по роду деятельности?

- Нет, повторюсь, любой желающий.

- Ограничено ли количество участников общественного контроля?

- Количество не ограничено.

Ответственность за питомца

В завершении разговора Акат Шектыбаев обратился к жителям области, у которых есть домашние питомцы.

- Мы просим, чтобы несли ответственность за своего животного. Для этого в КОАП РК предусмотрена ответственость. Если надоело животное, лучше обратиться либо к нам, либо к волонтерам, чем оно может принести вред, кого-то укусит. Лучше гуманно отнести и отдать. Мы все прекрасно понимаем. Нам нужна совместная работа со стороны госорганов, общественников и населения. Мы всегда на связи, наши контакты указаны на сайте управления, в каждом регионе области есть контакты наших подведомственных учреждений. Мы всегда открыты.